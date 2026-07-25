Japón estrena un submarino de última generación para vigilar el Indo-Pacífico con sistema de propulsión diésel-eléctrica con baterías de litio que reduce el nivel de detección a niveles nunca vistos

Japón incorporó el 10 de marzo de 2026 el Chogei, quinto submarino de la clase Taigei. La unidad no pertenece al Ejército de Tierra, sino a la Fuerza Marítima de Autodefensa, la rama naval japonesa. Mitsubishi Heavy Industries lo entregó en su astillero de Kobe con el número SS-517.

El salto importante no está solo en el tamaño. El Chogei combina baterías de iones de litio, un sonar con mayor capacidad de detección y una estructura diseñada para hacer menos ruido que la anterior clase Soryu. No es un submarino nuclear y las fuentes oficiales no lo presentan como una nave creada para «dominar el océano».

Un gigante de 84 metros

La ficha oficial de la clase Taigei indica que el Chogei mide 84 metros de largo, 9,1 metros de ancho y desplaza unas 3.000 toneladas. Su tripulación ronda las 70 personas, una pequeña comunidad que debe trabajar, comer y descansar durante misiones en las que el espacio vale oro.

El nombre significa «ballena gigante», una imagen bastante apropiada para una nave que casi siempre intenta pasar desapercibida. La construcción comenzó en abril de 2022, fue botado en octubre de 2024 y quedó entregado en marzo de 2026, bajo el mando de Masahiko Jinbo. El interior también dispone de zonas separadas para facilitar el servicio de mujeres submarinistas.

Baterías para la guerra silenciosa

El Chogei emplea propulsión diésel-eléctrica. Cerca de la superficie, los motores diésel generan electricidad mientras el esnórquel toma aire y las baterías almacenan esa energía. Sumergido, el submarino avanza con un motor eléctrico, como una máquina enorme que intenta moverse sin dejar huella sonora.

El Ministerio de Defensa ya explicó, en una nota oficial sobre el Oryu, que las baterías de litio mejoraban el tiempo y la velocidad bajo el agua frente a versiones convencionales. En el Chogei, esa tecnología ofrece más margen para permanecer sumergido y acelerar, pero no permite hacerlo indefinidamente. Japón no ha publicado su autonomía exacta.

Escuchar antes de ser oído

El sonar es el sistema que permite localizar objetos mediante el sonido. En un submarino cumple una función parecida a escuchar pasos en una habitación oscura, aunque aquí esos «pasos» pueden proceder de motores, hélices o cambios en el agua a gran distancia.

Mitsubishi Heavy Industries afirma que el Chogei mejora tanto la detección como el silencio del casco frente a la clase Soryu. El Libro Blanco de Defensa de Japón de 2025 sitúa la velocidad pública de esta clase en 20 nudos, unos 37 kilómetros por hora, por lo que conviene no presentar como confirmado que supera esa cifra.

Armas con datos limitados

La Fuerza Marítima de Autodefensa confirma que el Chogei dispone de tubos de lanzamiento submarinos. Esos tubos son el punto de salida del armamento bajo el agua, pero la ficha oficial no detalla qué torpedos o misiles llevará la nave en cada misión.

Esa falta de precisión importa. Japón tampoco publica el alcance, la profundidad operativa ni la carga de combate concreta del Chogei. Por eso, atribuirle un paquete exacto de armas convierte una estimación plausible en una certeza que los documentos oficiales no respaldan.

El Indo-Pacífico marca el rumbo

¿Por qué importa tanto una sola nave? La estrategia japonesa para un Indo-Pacífico libre y abierto describe una región atravesada por rutas marítimas esenciales y sometida a una rápida modernización militar. Para un país insular cuyo comercio depende en gran medida de rutas estables, esa vigilancia termina teniendo un impacto directo en la vida cotidiana.

El Chogei se encuadra en una renovación más amplia, no en una expansión repentina sin límites. El Libro Blanco de Defensa de 2023 señaló que Japón había completado en 2022 el aumento de su fuerza submarina de 16 a 22 unidades. En ese marco, las naves Taigei encajan en la sustitución progresiva de modelos anteriores y en el mantenimiento de la vigilancia alrededor del archipiélago.

Qué cambia de verdad

En la práctica, el Chogei ofrece más energía bajo el agua, mejores oídos y menos ruido propio. Esa combinación sirve para patrullar, recopilar información y disuadir sin llamar la atención. En este tipo de misión, el éxito suele consistir precisamente en que casi nadie sepa dónde está.

La incorporación también muestra hasta qué punto Japón está modernizando su defensa marítima ante un entorno regional más tenso. Pero una nave de 3.000 toneladas no concede por sí sola el control del océano. Es una pieza más dentro de una fuerza de 22 submarinos y de una estrategia que también depende de aviones, buques de superficie y cooperación con otros países.

La información oficial sobre la entrega del Chogei se ha publicado en las webs de Mitsubishi Heavy Industries y de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.



