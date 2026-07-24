Así es el F-16 disfrazado de Su-34 que EEUU usa para entrenar a sus pilotos contra Rusia

A primera vista, el nuevo avión de Top Aces parece llevar los colores de un Su-34 ruso. Debajo de la pintura, sin embargo, sigue siendo un F-16 biplaza operado por una empresa privada para poner a prueba a pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La compañía ha presentado el esquema «Fullback», inspirado en el nombre con el que se conoce al cazabombardero ruso en Occidente. «Este esquema se asemeja al Su-34 Fullback ruso no solo en su apariencia, sino también en su configuración de dos asientos», señaló Top Aces. El cambio visual no convierte al F-16 en una copia del Su-34, pero añade una referencia reconocible a ejercicios que combinan maniobras exigentes, sensores modernos y tácticas de adversario.

Un F-16 vestido de Fullback

La comparación entre ambos aviones tiene límites. El F-16 es un caza más pequeño con un solo motor, mientras que el Su-34 emplea dos motores y está pensado en gran medida para atacar objetivos terrestres y de superficie. Comparten dos plazas, pero no el mismo diseño ni la misma misión.

¿Para qué sirve entonces la pintura? Sobre todo, ayuda a que el contacto visual se acerque al tipo de amenaza que se quiere representar y permite distinguir con rapidez a las fuerzas amigas de las que hacen de enemigas. La propia Fuerza Aérea estadounidense lleva décadas usando esquemas inspirados en posibles adversarios dentro de sus unidades «aggressor».

Qué es un avión aggressor

Un «aggressor» es un avión que interpreta al rival durante un ejercicio. Su piloto no improvisa como un villano de película. Estudia tácticas, perfiles de vuelo y formas de empleo asociadas a amenazas reales para obligar al otro bando a detectar, decidir y reaccionar bajo presión.

En la práctica, los participantes se enfrentan a un oponente que intenta complicar la misión, no a un blanco que sigue un guion sencillo. La Fuerza Aérea resume ese trabajo con tres ideas, «conocer, enseñar y reproducir», y utiliza estas unidades para entrenar a tripulaciones estadounidenses y aliadas.

Mucho más que pintura

La parte realmente importante está dentro del avión. Top Aces equipa sus F-16 de entrenamiento agresor con un sistema modular conocido como AAMS, que permite añadir sensores y funciones conforme cambian las necesidades. Es algo parecido a una base en la que se montan nuevas herramientas sin reconstruir toda la aeronave.

La plataforma puede integrar un radar moderno, enlaces para compartir información, sistemas de puntería en el casco y búsqueda infrarroja. Esta última tecnología detecta el calor emitido por otros aviones sin depender solo del radar. En 2024, Top Aces incorporó un equipo con tecnología de Northrop Grumman y Leonardo para hacer más exigentes los combates simulados a larga distancia.

El anuncio del esquema Fullback habla de apariencia, dos plazas, maniobras y sensores. No afirma que el F-16 reproduzca el tamaño, la forma en que aparece ante un radar o todo el comportamiento en vuelo del Su-34. Su utilidad, por tanto, está en el conjunto del escenario y no en una imitación perfecta.

Una prueba para F-22 y F-35

Top Aces anunció en septiembre de 2022 un contrato de cinco años, valorado en hasta 175 millones de dólares, para ofrecer entrenamiento aéreo de adversario en las bases de Eglin y Luke. El programa se diseñó para apoyar a pilotos de F-35A y F-22, dos cazas de quinta generación de la Fuerza Aérea estadounidense.

El objetivo no es demostrar que un F-16 sea mejor que esos aviones. Se trata de crear un rival suficientemente difícil para que los pilotos gestionen detecciones, comunicaciones, distancias y decisiones rápidas al mismo tiempo. Mejor encontrar un error en un ejercicio que durante una misión real.

Los agresores también preparan escenarios para que el bando que entrena no controle las condiciones desde el principio. En ejercicios recientes, la Fuerza Aérea ha explicado que la fuerza rival diseña problemas a su favor, tal como intentaría hacerlo un enemigo real.

Canadá y Argentina

Top Aces aplica el mismo enfoque fuera de Estados Unidos. En Canadá, sus A-4 Skyhawk modernizados comenzaron misiones avanzadas de adversario en junio de 2024 para entrenar a pilotos de CF-18 destinados en Cold Lake, con radar y enlace táctico. El Gobierno canadiense había ampliado el programa CATS hasta 2029 para reforzar la preparación de pilotos y tripulaciones.

Argentina es otro paso reciente. En marzo de 2026, Top Aces anunció un contrato de 33,2 millones de dólares estadounidenses para formar pilotos desde la calificación inicial hasta niveles de misión e instructor, con clases, simuladores y vuelos reales. El Ministerio de Defensa argentino informó el 15 de mayo de 2026 de los primeros vuelos en solitario de sus pilotos en F-16, una señal de que la transición ya está en marcha.

La presentación oficial del nuevo F-16 se ha publicado en los canales de Top Aces.



