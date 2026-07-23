España se prepara para estrenar el nuevo Eurofighter de última generación que supera los 2.400 km/h y hace temblar a las potencias militares del mundo

El primer Eurofighter Halcón I destinado al Ejército del Aire y del Espacio ha completado con éxito su primera puesta en marcha de motores en las instalaciones de Airbus en Getafe. La prueba confirma que el avión ha dejado atrás una de las verificaciones más delicadas antes de volar.

Conviene afinar el titular. No es el primer Eurofighter ensamblado en España, ya que estos cazas se prueban y entregan en Getafe desde hace años. Es el primer aparato del nuevo lote Halcón I, basado en el estándar Tranche 4.

Una prueba clave en Getafe

Airbus Defence and Space explicó que la puesta en marcha comprobó los dos motores y la integración de los sistemas hidráulicos, eléctricos y de combustible. Los técnicos recorrieron toda la gama de potencia, desde el ralentí hasta la postcombustión máxima.

La postcombustión consiste en añadir combustible al flujo de gases para obtener un empuje mucho mayor durante periodos cortos. No es un simple rugido en la pista. Sirve para comprobar que el avión y sus motores responden juntos antes de someterlos a las cargas del vuelo.

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El siguiente paso anunciado por Airbus es el primer vuelo. Airbus no ha dado una fecha, aunque las primeras entregas siguen previstas para 2026 y el calendario general se extiende hasta 2030.

Qué significa alcanzar Mach 2

El Eurofighter tiene una velocidad máxima oficial de Mach 2. Traducirla como una cifra fija en kilómetros por hora puede resultar engañoso, porque la velocidad del sonido cambia con la altura y la temperatura. La cifra de 2.400 kilómetros por hora que suele aparecer en titulares es solo una aproximación, no una velocidad fija de crucero.

El caza emplea dos motores Eurojet EJ200 que aportan en conjunto 180 kilonewtons de empuje, la fuerza que lo acelera. El Ejército del Aire y del Espacio fija su techo máximo en 19.812 metros, casi el doble de la altitud normal de muchos vuelos comerciales.

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Esas cifras impresionan, pero no cuentan toda la historia. En una misión real pesan tanto el radar, las comunicaciones, el armamento y el apoyo en tierra como la velocidad punta.

El salto del radar E-Scan

Los Halcón I incorporarán un radar E-Scan, abreviatura de barrido electrónico. En vez de depender solo del movimiento físico de la antena, dirige el haz de radar de forma electrónica y cambia con rapidez entre búsqueda, seguimiento y otras tareas.

El consorcio Eurofighter afirma que su antena ofrece un campo de observación cerca de un 50 por ciento más amplio que los sistemas de placa fija. En la práctica, permite vigilar una zona mayor y manejar mejor varias funciones aire-aire y aire-superficie.

Airbus también vincula este radar con mejoras en sensores, conectividad y guerra electrónica. Aun así, no convierte al avión en invisible ni elimina los riesgos. Es una herramienta más potente, no una capa mágica.

Veinte aviones para el relevo

Halcón I comprende 20 cazas, 16 monoplazas y cuatro biplazas, además de motores y servicios de apoyo. El contrato fue gestionado por la agencia NETMA de la OTAN y prevé entregas entre 2026 y 2030.

Su finalidad original es sustituir los F-18 destinados en Canarias. El relevo ya comenzó el 26 de junio de 2026 con la entrada oficial del Eurofighter en la Base Aérea de Gando, donde el Ala 46 irá ampliando su dotación hasta 20 aeronaves.

El plan no acaba ahí. Halcón II añade otros 25 Eurofighter, lo que eleva a 45 los aparatos encargados desde 2022 y prolonga la renovación de los F-18 de otras bases durante la próxima década.

Getafe y la industria española

El Eurofighter español se ensambla, prueba y entrega en Getafe. España cuenta con una participación industrial del 14 por ciento en el programa, mientras Airbus Defence and Space e ITP Aero forman a partes iguales el consorcio español CEDIEF.

En 2022, Airbus situó la huella industrial del Eurofighter en más de 20.000 empleos directos, indirectos e inducidos en España. Eso no significa que Halcón I cree por sí solo todos esos puestos. El efecto más claro es que sostiene carga de trabajo, conocimientos y actividad especializada durante varios años.

«Este pedido adicional refuerza el compromiso de España no sólo con Eurofighter, sino también con su entorno industrial y de desarrollo», afirmó Mike Schoellhorn, consejero delegado de Airbus Defence and Space. El retorno real dependerá, eso sí, de la ejecución del programa.

Dinero público y tareas pendientes

El contrato inicial de Halcón I se valoró en 2.043 millones de euros e incluye aviones, motores, un simulador y apoyo. El BOE autorizó después un préstamo público de hasta 1.397,7 millones a CEDIEF, sin intereses, para cubrir parte de los pagos del programa entre 2023 y 2027.

No son dos facturas que deban sumarse. El préstamo es el mecanismo de prefinanciación industrial de una parte del contrato y deberá devolverse según el calendario fijado por el Estado.

Ahora quedan el primer vuelo, la campaña de ensayos, la aceptación militar y la entrega. La prueba de motores demuestra que la integración en tierra funciona, pero el caza todavía no está listo para entrar en servicio operativo. Ese matiz importa.

La información oficial sobre este hito se ha publicado en los canales de Airbus Defence and Space.



