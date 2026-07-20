Después de 326 días de despliegue, el portaaviones más moderno de EEUU entra en dique seco para una puesta a punto sin precedentes

El USS Gerald R. Ford llegó el 7 de julio de 2026 al Astillero Naval de Norfolk, en Portsmouth, Virginia, para iniciar una Disponibilidad Incremental Planificada. El portaaviones había regresado a su base el 16 de mayo después de 326 días desplegado, más de 57.700 millas náuticas recorridas y 23 reabastecimientos en el mar.

Durante los próximos meses, el buque pasará por inspecciones, reparaciones y mejoras, además de trabajos en los espacios dañados por un incendio en marzo. La operación también pondrá a prueba el nuevo modelo con el que la Armada de Estados Unidos intenta acortar el tiempo que sus portaaviones permanecen fuera de servicio.

Un estreno en Norfolk

El hito no consiste en que sea la primera PIA de la vida del buque. El Ford ya completó una disponibilidad inaugural de seis meses en Newport News entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, antes de preparar su primer despliegue.

Lo nuevo es otra cosa. Será la primera disponibilidad regular del Ford en un astillero naval público y la primera vez que Norfolk trabaje con un portaaviones de esta clase. El buque entró en servicio en julio de 2017 y encabeza la primera nueva clase de portaaviones estadounidense en más de 40 años.

Qué es una PIA

Una PIA es una parada programada para revisar el buque a fondo, reparar averías y añadir mejoras. No es una reconstrucción completa, sino algo parecido a una revisión general de taller aplicada a una ciudad flotante con aviación, reactores y miles de personas.

El comunicado no precisa una fecha exacta de salida. Sí habla de un calendario de varios meses y de una lista amplia de inspecciones, reparaciones y modernizaciones pensadas para que el portaaviones pueda asumir nuevas misiones.

El incendio de marzo

El 12 de marzo, mientras seguía desplegado, se declaró un incendio en la lavandería principal. El comunicado oficial sobre el incendio indicó que no fue un ataque, no alcanzó la planta de propulsión y el portaaviones continuó operativo.

Parte de los daños se atendió durante una escala en Souda Bay, donde se rehabilitaron siete compartimentos de alojamiento. Ahora el astillero ejecutará trabajos paralelos para restaurar los espacios afectados, lo que indica que el incendio se añade a una PIA que ya estaba programada.

Trabajo adelantado

El mantenimiento empezó antes de que el buque cruzara la entrada del astillero. En la Estación Naval de Norfolk se hicieron pruebas tempranas, preparativos para instalar servicios temporales y trabajos en los deflectores que apartan los gases calientes de los aviones durante los lanzamientos.

El equipo también celebró revisiones trimestrales, recibió formación especializada en Newport News Shipbuilding y compartió experiencias con el personal del futuro USS John F. Kennedy. En la práctica, intentan llegar al periodo principal con menos dudas, menos interrupciones y menos tareas sorpresa.

Menos tiempo fuera

La Armada está aplicando un modelo de continuidad que reparte el trabajo en intervenciones más pequeñas y frecuentes. La idea es sencilla, reducir el tiempo que un portaaviones permanece inmovilizado sin dejar reparaciones importantes para un futuro incierto.

George “BJ” Baker, superintendente del proyecto, explicó que las ventanas de oportunidad antes y después de la PIA permiten recolocar trabajos tardíos que amenacen la fecha final. “Aprovechar estos periodos es la clave más importante para devolver los portaaviones a sus estrictos calendarios de mantenimiento”, afirmó.

El calendario manda

Norfolk también usará la iniciativa Focus and Finish, que busca reducir la multitarea y cerrar cada zona antes de abrir más frentes. “Cada turno cuenta”, resumió Baker. Parece obvio, pero en una obra de esta escala una demora pequeña puede arrastrar a decenas de equipos.

El contraalmirante Kavon Hakimzadeh considera que el Ford puede convertirse en el tercer portaaviones consecutivo cuya disponibilidad termine antes de lo previsto en Norfolk. El astillero cita como precedentes la PIA del USS Dwight D. Eisenhower, terminada antes de plazo en abril de 2026, y la del USS George H.W. Bush, completada en noviembre de 2024.

La prueba real

Un portaaviones solo aporta capacidad militar cuando puede navegar, lanzar aviones y sostener operaciones durante semanas. Por eso el calendario del Ford será una prueba del sistema de mantenimiento, no solo una cuestión de taller.

Después de 326 días de despliegue por el Mediterráneo, el Caribe y el mar Rojo, el margen para improvisar es pequeño. Como la fecha final no se ha hecho pública, el resultado se medirá por la capacidad del astillero para cumplir su plan interno y devolver el buque listo para operar.

La nota de prensa oficial se ha publicado en la Armada de Estados Unidos.



