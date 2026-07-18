Mientras EEUU reduce tropas en Europa, se acaba de confirmar el envío a la base de Rota del sexto destructor de última generación

Estados Unidos prevé completar después del verano de 2026 la ampliación de su fuerza naval permanente en Rota, Cádiz, con un sexto destructor lanzamisiles. La ventana que se maneja es octubre o noviembre, aunque la fecha exacta todavía no está cerrada.

La planificación apunta a un Arleigh Burke Flight III, la versión más reciente de esta familia, con un radar preparado para localizar objetivos más pequeños desde más lejos. Su llegada reforzará la defensa antimisiles de la OTAN y elevará la presencia estadounidense en España justo cuando Washington revisa parte de su despliegue en otros países europeos.

El sexto destructor de Rota

La ampliación nace del acuerdo firmado el 8 de mayo de 2023 por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la entonces embajadora estadounidense Julissa Reynoso. España autorizó pasar de cuatro a seis buques Aegis con base permanente en Rota, sin elevar el límite máximo de personal ya permitido.

El primer refuerzo fue el USS Oscar Austin, que llegó a Cádiz en octubre de 2024. La Marina de Estados Unidos confirmó entonces que el segundo buque adicional se incorporaría en 2026 y que contaría con una versión moderna del sistema de defensa contra misiles.

La Sexta Flota mantiene actualmente cinco destructores dentro de su fuerza naval avanzada en Europa. El sexto completará el plan, retrasado para disponer de un barco más moderno y preparado para amenazas aéreas cada vez más difíciles de detectar.

Qué aporta el Flight III

«Flight III» es el nombre de la generación más nueva de los destructores Arleigh Burke. Su pieza central es el radar SPY-6, que mejora la vigilancia del cielo y permite seguir al mismo tiempo aviones, drones y misiles.

¿Para qué sirve en la práctica? El sistema Aegis funciona como el cerebro defensivo del buque, ya que reúne la información de los sensores, calcula la trayectoria de una amenaza y ayuda a decidir qué interceptor debe lanzarse.

La ficha técnica de la Marina estadounidense sitúa la dotación habitual del Flight III en 359 personas. También puede operar con dos helicópteros MH-60R, usados para vigilancia marítima, búsqueda de submarinos y apoyo a otras misiones.

Una base en obras

Recibir otro destructor no consiste solo en liberar un hueco en el muelle. Las inversiones vinculadas a la ampliación superan los 400 millones de euros, con unos 250 millones inicialmente a cargo de España y la posibilidad de recurrir a financiación de infraestructuras de la OTAN.

Las obras incluyen más capacidad de atraque para el buque estadounidense y para las futuras fragatas F-110 de la Armada española. También se han levantado hangares, almacenes, depósitos de combustible, alojamientos y una planta solar fotovoltaica.

En la práctica, eso significa más personal, más mantenimiento y más actividad diaria dentro y alrededor de la base. La llegada de marineros y familias previsiblemente aumentará también la demanda de vivienda, servicios y transporte en la zona.

Por qué Rota importa

Rota está situada junto a la entrada del Mediterráneo y cerca de las rutas que conectan el Atlántico con Europa, África y Oriente Próximo. La propia instalación estadounidense destaca que ofrece puerto, aeródromo, logística y protección a fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN.

Los destructores forman parte de la defensa antimisiles de la Alianza. Un misil balístico es un proyectil que sube a gran altura antes de caer hacia su objetivo, por lo que detectarlo pronto puede dar unos minutos decisivos para intentar interceptarlo.

El acuerdo bilateral señala que el despliegue busca «contribuir de forma significativa a la estabilidad regional y a la seguridad común». Pero estos barcos no hacen una sola cosa, ya que también escoltan otras fuerzas, vigilan rutas marítimas y pueden actuar frente a aviones, submarinos o ataques desde tierra.

Más presencia pese a los recortes

El movimiento llama la atención porque el Pentágono está reduciendo o revisando fuerzas en otras zonas de Europa. En España ocurre lo contrario, al menos en el ámbito naval, con un buque adicional y unos 300 marineros, además de sus familias.

¿Por qué esta diferencia? Rota permite que los destructores salgan rápidamente hacia el Atlántico, el Mediterráneo o el mar Rojo, y las inversiones ya realizadas ayudan a explicar por qué la base mantiene su peso en la estrategia estadounidense.

La cooperación militar sigue su calendario pese a los altibajos políticos entre ambos gobiernos. Los mensajes públicos pueden cambiar de tono, pero el despliegue se apoya en un acuerdo firmado, obras en marcha y necesidades operativas compartidas.

Lo que falta por confirmar

La fecha exacta de llegada y el nombre del sexto destructor todavía no aparecen en los comunicados oficiales consultados. La previsión apunta a octubre o noviembre de 2026, pero los calendarios navales pueden cambiar por pruebas, mantenimiento o necesidades operativas.

El acuerdo de 2023 tampoco crea una misión nueva. Al final del día, lo que cambia es la capacidad disponible en Rota, con seis buques en lugar de cinco y un radar de nueva generación para vigilar amenazas más pequeñas y rápidas.

El acuerdo oficial se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.



