Alemania ya prepara el submarino de propulsión más silencioso del mundo alimentado con baterías de litio y casco de diamante en un acuerdo que va a cambiar la industria armamentística europea

Por Kevin Montien
Publicado el: 19 de julio de 2026 a las 20:41
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Render oficial del submarino alemán Tipo 212CD de TKMS diseñado para operar bajo el hielo del Ártico y elegido por Canadá.

Canadá ha elegido al fabricante alemán TKMS como proveedor preferente de su futura flota de submarinos. El país quiere adquirir hasta doce unidades basadas en el Tipo 212CD, un modelo diseñado para permanecer oculto durante largas operaciones en el Atlántico, el Pacífico y las aguas heladas del Ártico.

La decisión, anunciada el 6 de julio de 2026, no equivale todavía a un pedido cerrado. Ottawa y TKMS deben negociar el contrato antes de finales de 2027, pero el paso deja al diseño alemán y noruego en primera posición para sustituir a los cuatro submarinos canadienses de la clase Victoria.

Un submarino difícil de encontrar

El Tipo 212CD es un submarino convencional desarrollado conjuntamente por Alemania y Noruega. Las letras CD significan «Common Design», un diseño común que permitirá a ambos países compartir mantenimiento, formación y futuras actualizaciones.

Su principal baza es el sigilo. Bajo el agua, un submarino puede ser localizado por el sonido que producen sus motores, bombas, hélices y sistemas internos. Reducir ese ruido es parecido a intentar caminar por una casa de noche sin hacer crujir el suelo.

TKMS describe el 212CD como una evolución profunda del anterior 212A. El casco es más grande y tiene una forma angular similar a un diamante, pensada para reducir la señal que devuelve cuando recibe las ondas de un sonar enemigo.

Un casco con forma de diamante

Los submarinos tradicionales suelen tener una superficie exterior redondeada. En el 212CD, algunas partes son más planas y angulosas para desviar las ondas acústicas en distintas direcciones, en lugar de reflejarlas directamente hacia el buque o avión que intenta localizarlo.

El sonar funciona de forma parecida a un eco. Un sistema emite sonido bajo el agua y analiza lo que regresa después de chocar contra un objeto. Cuanto más débil y confuso sea ese retorno, más difícil resulta identificar el submarino.

El fabricante también utiliza acero no magnético para reducir otra pista que pueden seguir los sistemas de vigilancia. Algunos aviones detectan pequeñas alteraciones en el campo magnético terrestre causadas por grandes estructuras metálicas. Una firma menor ayuda a que el submarino pase más desapercibido.

Energía sin un motor ruidoso

La plataforma combina motores diésel con un sistema independiente del aire basado en pilas de combustible de hidrógeno. Estas pilas producen electricidad mediante una reacción entre hidrógeno y oxígeno, sin la combustión ni el movimiento continuo de pistones de un motor convencional.

En la práctica, eso permite navegar sumergido durante más tiempo sin depender constantemente del motor diésel. Este último necesita aire y obliga al submarino a acercarse a la superficie para extender un conducto llamado snorkel, un momento en el que resulta más fácil detectarlo.

La tecnología no convierte al 212CD en un submarino nuclear. Sigue siendo una nave convencional, pero su sistema de pilas de combustible le permite realizar inmersiones prolongadas con una huella acústica muy baja. La Bundeswehr ya destaca esta ventaja en la anterior clase 212A, que utiliza un sistema de propulsión similar.

Menos vibraciones bajo el agua

No basta con fabricar un motor silencioso. Bombas, ventiladores, equipos de refrigeración y otros aparatos pueden transmitir vibraciones al casco, y el agua transporta esos sonidos a grandes distancias.

Por eso, los sistemas internos se aíslan con soportes flexibles que limitan el paso de las vibraciones hacia el exterior. Es una idea sencilla de entender. Se parece a colocar una lavadora sobre una base de goma para evitar que haga temblar el suelo, aunque aquí el nivel de precisión es mucho mayor.

La forma de la hélice también influye. Un diseño optimizado busca reducir la cavitación, que aparece cuando se forman pequeñas burbujas alrededor de las palas y después colapsan. Ese proceso genera un sonido reconocible que puede delatar la posición de la nave.

Preparado para el Ártico

Canadá necesita submarinos capaces de operar en sus tres océanos y mantener una presencia estable en el norte. El Gobierno canadiense considera esenciales el sigilo, la autonomía, la capacidad de combate y el funcionamiento bajo el hielo.

En el Ártico no siempre es posible subir directamente a la superficie. Una gruesa capa de hielo puede cubrir cientos de kilómetros, por lo que la nave necesita una gran autonomía y sistemas capaces de orientarse con precisión mientras permanece sumergida.

TKMS sostiene que el 212CD ha sido concebido específicamente para entornos árticos y operaciones bajo el hielo. Sin embargo, las prestaciones concretas del modelo canadiense dependerán de las condiciones que se acuerden durante las negociaciones.

Hasta doce unidades para Canadá

Ottawa pretende recibir los primeros cuatro submarinos en 2034, antes de retirar su envejecida flota Victoria. El proyecto podría ampliar la fuerza canadiense de cuatro a doce unidades, aunque el número final quedará fijado en el contrato.

TKMS ha sido seleccionado como proveedor preferente, mientras que la empresa surcoreana Hanwha Ocean queda como alternativa de reserva. Eso significa que Canadá puede volver a la propuesta surcoreana si las conversaciones con el grupo alemán no terminan en un acuerdo.

Alemania y Noruega también han ampliado sus propios planes hasta seis submarinos cada una. Si Canadá contrata las doce unidades previstas, el programa 212CD podría alcanzar un total de veinticuatro submarinos, con una red compartida de producción, mantenimiento y formación.

El anuncio oficial sobre la selección de TKMS como proveedor preferente se ha publicado en el portal del Gobierno de Canadá.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

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