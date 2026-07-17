Google lanza la mayor actualización hasta la fecha para Google Fotos con la herramienta Video Remix que transforma tus vídeos en auténticas obras de arte

Publicado el: 17 de julio de 2026 a las 20:39

¿Un vídeo oscuro puede parecer grabado al amanecer con solo tocar una plantilla? Google Fotos ha empezado a desplegar Video Remix, una función que usa Gemini Omni para transformar fragmentos cotidianos con nueva iluminación, fondos distintos y estilos como acuarela, boceto o pintura al óleo.

La novedad acerca efectos avanzados a quienes no dominan programas de edición, pero no sustituye a un editor profesional. Trabaja con clips muy cortos, tiene límites diarios y su alcance inicial está restringido a determinados países y suscriptores.

Qué es Video Remix

Video Remix está integrado en la pestaña «Crear» de Google Fotos. En lugar de limitarse a cambiar el color como un filtro corriente, toma un fragmento original y genera una versión reinterpretada según una plantilla visual.

El motor es Gemini Omni, un modelo de Google DeepMind preparado para recibir vídeo, imágenes, texto y audio como material de entrada. Koray Kavukcuoglu, director tecnológico de Google DeepMind, lo presentó como un sistema que «puede crear cualquier cosa a partir de cualquier entrada», comenzando por el vídeo.

Así se usa en Google Fotos

El proceso busca ser sencillo. El usuario abre Google Fotos, entra en «Crear», elige Video Remix, selecciona una plantilla y después escoge el vídeo que quiere modificar.

La aplicación permite guardar o compartir la versión generada sin pasar por una línea de tiempo llena de pistas, capas y controles. Muy cómodo. También más limitado que un programa de edición completo.

Fondos, luz y estilos artísticos

Las plantillas se dividen en tres grandes grupos. «Reimaginar» cambia el escenario por lugares como una cafetería o una playa al atardecer, mientras los filtros pueden dar al clip una luz de hora dorada o un brillo más suave.

También hay tratamientos de anime, acuarela y cuaderno de bocetos. El anuncio de Google añade la pintura al óleo y la posibilidad de mejorar visualmente una grabación oscura con una nueva iluminación cinematográfica.

Los límites que conviene conocer

Aquí está la letra pequeña. El vídeo de origen debe durar menos de 60 segundos y el usuario solo puede seleccionar un tramo de entre uno y diez segundos para aplicar el efecto.

La herramienta está pensada para los formatos verticales y panorámicos más habituales en móviles y pantallas. Si el archivo tiene otra proporción, la aplicación recorta el centro automáticamente, mientras que los vídeos cuadrados pasan por defecto a un formato vertical.

El clip también debe estar guardado en la copia de seguridad de Google Fotos y la herramienta necesita conexión a internet. Hay un número limitado de generaciones al día, de modo que pagar una suscripción no convierte el uso en ilimitado.

Quién puede utilizarlo

El despliegue comenzó el 8 de julio de 2026 para suscriptores elegibles de Google AI Plus, Pro y Ultra. La lista inicial incluye Estados Unidos, Argentina, Bangladés, Brasil, Colombia, Egipto, India, Indonesia, Japón, México, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur y Turquía.

España no aparece en esa primera tanda. Google solo habla de un lanzamiento en países seleccionados, sin ofrecer en su anuncio un calendario concreto para el mercado español. Además, Video Remix exige una cuenta personal, está reservado a mayores de 18 años y no funciona con cuentas escolares ni de Google Workspace.

No siempre saldrá como esperas

La IA generativa no copia el vídeo fotograma a fotograma como haría un filtro clásico. Crea una versión nueva y, por eso, puede alterar detalles, producir resultados extraños o interpretar mal parte de la escena.

La propia ayuda de Google avisa de que estas funciones pueden ofrecer resultados inesperados o inexactos. En la práctica, Video Remix encaja mejor para clips creativos, recuerdos y publicaciones rápidas que para trabajos donde cada detalle deba mantenerse intacto.

Una edición rápida, no un estudio profesional

La gran ventaja es la comodidad. Un vídeo familiar, una mascota o una escena de vacaciones pueden recibir un aspecto diferente sin instalar otra aplicación ni aprender herramientas complejas.

Pero el margen de control sigue siendo reducido, ya que el usuario elige plantillas y fragmentos breves en lugar de ajustar cada elemento. Google también afirma que los vídeos creados con Gemini Omni incorporan SynthID, una marca digital imperceptible pensada para ayudar a identificar contenido generado con su IA.

La nota oficial se ha publicado en The Keyword, el blog corporativo de Google.



