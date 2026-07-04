Amazon lleva una década diseñando en secreto chips de IA y ahora da el paso que cambia todo: venderlos directamente a otras empresas sin pasar por su nube, en un negocio que amenaza el liderazgo de Nvidia

Amazon está preparando un movimiento que puede cambiar cómo se compran los chips de inteligencia artificial. AWS mantiene conversaciones para vender Trainium, su familia de chips de IA, a empresas que quieran usarlos en sus propios centros de datos y no solo dentro de la nube de Amazon.

La jugada no significa que Nvidia vaya a perder su corona de un día para otro. Pero sí marca un giro importante. Amazon ya no quiere limitarse a alquilar potencia de IA desde AWS, sino colocar sus propios racks de hardware allí donde el cliente necesite entrenar o ejecutar modelos.

Trainium sale de AWS

Trainium es un acelerador de IA, es decir, un chip diseñado para mover modelos de inteligencia artificial con menos coste y más eficiencia que una máquina de uso general. AWS lo presenta como parte de un sistema completo con chip, servidor, red, software y servicios trabajando juntos.

Hasta ahora, el camino normal era usar Trainium dentro de AWS. Según TechCrunch, Peter DeSantis, jefe de IA de Amazon, dijo a Bloomberg que AWS está hablando con compañías para vender Trainium a otros centros de datos. La propia Amazon reconoció que esas conversaciones están en una fase inicial.

Por qué llega ahora

Amazon lleva años diseñando chips propios para depender menos de proveedores externos y controlar mejor el coste de su infraestructura. Trainium se centra en IA, Inferentia está pensado para ejecutar modelos ya entrenados y Graviton cubre tareas de computación general en la nube. En la práctica, es como pasar de comprar todo el motor a fabricar piezas clave en casa.

Andy Jassy, consejero delegado de Amazon, dijo en abril de 2026 que Trainium acumulaba más de 225.000 millones de dólares en compromisos de ingresos. También afirmó que Trainium2 estaba prácticamente agotado, que Trainium3 casi estaba reservado y que una parte de Trainium4 ya tenía demanda antes de su disponibilidad amplia.

La IA soberana pesa

La demanda no va solo de potencia bruta. En Europa y otros mercados, gobiernos y empresas reguladas quieren que sus datos y sus modelos se procesen cerca, bajo normas locales y en entornos separados. A eso se le suele llamar IA soberana. No va de banderas en un servidor. Va de control.

AWS ya empuja esa idea con sus AI Factories, despliegues dedicados en centros de datos del cliente. La compañía dice que estos entornos pueden combinar Trainium, GPU de Nvidia, redes, almacenamiento y servicios de IA para cumplir requisitos de seguridad y residencia de datos.

Clientes que dan confianza

Amazon llega a esta fase con nombres fuertes detrás. OpenAI acordó consumir unos dos gigavatios de capacidad Trainium a través de AWS, mientras Anthropic comprometió más de 100.000 millones de dólares en tecnologías de AWS durante la próxima década y asegura usar más de un millón de chips Trainium2 para Claude.

Uber también está probando Trainium3 para entrenar modelos y utiliza Graviton4 para tareas que ayudan a gestionar viajes y entregas en tiempo real. No es lo mismo una prueba que una migración total, claro. Pero ayuda a Amazon a defender que su silicio ya no es una rareza de laboratorio.

Nvidia sigue por delante

Nvidia continúa siendo el rival a batir. Sus GPU siguen dentro de AWS, y la propia Amazon anunció que añadirá más de un millón de GPU de Nvidia a partir de 2026, incluidas arquitecturas Blackwell y Rubin. Esa imagen resume bien el momento. Amazon compite con Nvidia y, al mismo tiempo, todavía la necesita.

La escala de Nvidia sigue siendo enorme. En el primer trimestre de su año fiscal 2027, la compañía informó de ingresos récord de 81.600 millones de dólares, con 75.200 millones procedentes del negocio de centros de datos. Además, su plataforma CUDA sigue siendo una ventaja clave porque muchos desarrolladores ya trabajan con sus herramientas, bibliotecas y marcos compatibles.

La batalla va por el sistema completo

La posible venta externa de Trainium no se parece a poner un chip suelto en una estantería. Amazon puede ofrecer racks, redes, seguridad, gestión, Bedrock, SageMaker y experiencia operando infraestructura a gran escala. Para una gran empresa, ese paquete puede pesar tanto como una comparativa de rendimiento en una hoja técnica.

Queda una pregunta incómoda. ¿Puede Amazon fabricar suficiente capacidad sin restársela a AWS? Jassy ya había sugerido que podría vender racks a terceros, pero la demanda interna y de clientes actuales parece ir muy por delante de la oferta. Por eso, más que una sustitución inmediata de Nvidia, el movimiento apunta a un mercado de IA más fragmentado y caro de controlar.

La información principal sobre las conversaciones para vender Trainium fuera de AWS se ha publicado en TechCrunch.



