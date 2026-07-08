ChatGPT y Claude podrían tener los días contados en la UE y la razón es Eustella, la IA europea sin restricciones y más segura por 5,99€ al mes

Por Sonia Ramírez
Publicado el: 8 de julio de 2026 a las 09:42
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Interfaz de Eustella, la inteligencia artificial europea con agentes de IA y almacenamiento de datos en la Unión Europea.

Eustella llega con una promesa bastante directa, ser una alternativa europea a ChatGPT, Claude o Gemini, pero con una diferencia clave. No solo responde preguntas, también quiere actuar como un agente de IA capaz de hacer tareas por el usuario en el móvil o en el navegador.

La idea suena sencilla, pero toca un punto sensible. Cada vez más personas usan inteligencia artificial para escribir, resumir, buscar información o preparar documentos, y la pregunta de fondo es la de siempre, dónde acaban tus datos. Eustella intenta responder con una propuesta europea, alojada en la UE y basada en modelos abiertos o europeos.

Qué es Eustella

Eustella es un asistente personal de inteligencia artificial creado por AI Newsrooms Technology GmbH, una empresa con sede en Viena. La propia compañía lo presenta como un asistente europeo para tareas habituales como responder preguntas, escribir textos, analizar documentos, generar código y lanzar agentes que actúan en nombre del usuario.

Un agente de IA es, explicado rápido, un programa que no se queda en darte una respuesta. Le puedes pedir un objetivo y el sistema intenta completar varios pasos para llegar al resultado. No es magia, claro. Pero sí cambia la sensación de uso, porque pasa de ser un chat a parecerse más a un ayudante digital.

Agentes que trabajan

La parte más llamativa de Eustella está en esos agentes. La plataforma promete asistentes ya preparados para investigación profunda, resúmenes por la mañana, seguimiento de temas y otras tareas que se pueden dejar funcionando mientras haces otra cosa. En la práctica, sería como pedirle a alguien que revise un asunto y volver más tarde a por el resultado.

También permite crear ayudantes propios. Según Eustella, el usuario puede explicar qué debe hacer el agente y qué tipo de resultado quiere recibir. Esto abre la puerta a usos cotidianos, desde preparar un viaje hasta ordenar información de trabajo, aunque la utilidad real dependerá de lo bien que entienda cada encargo.

Datos en la UE

El gran argumento de Eustella es la soberanía de datos. Su página de precios afirma que todos los planes funcionan sobre infraestructura europea, con modelos abiertos y sin que los datos salgan de Europa. Su política de privacidad también asegura que no entrena modelos de IA con conversaciones, archivos, preferencias o datos conectados del usuario.

La empresa detalla que usa IONOS en Alemania como infraestructura principal, Scaleway en Francia para capacidad adicional y Verda en Finlandia para computación gráfica aplicada a IA. También reconoce algunos servicios externos inevitables, como notificaciones de Android o Apple, pero separa esos casos de su infraestructura central. Ese matiz importa.

Los modelos que usa

Eustella no depende de una sola empresa de inteligencia artificial. Su documentación dice que utiliza modelos abiertos o europeos alojados en infraestructura europea, sin recurrir a APIs propietarias cerradas de OpenAI, Google o Anthropic para enviar las peticiones fuera de la UE.

Entre los modelos citados aparecen Qwen 3.5 para razonamiento y uso multilingüe, Gemma 4 para tareas rápidas, GPT-120B OSS para trabajos largos o complejos, modelos de Mistral para idiomas europeos y Whisper para voz y transcripción. Los modelos de peso abierto son modelos que pueden ejecutarse en servidores propios, en vez de depender siempre del proveedor original.

Documentos, imágenes y memoria

Eustella también se mueve en terreno ofimático. La empresa comunicó en junio de 2026 que el asistente podía leer, actualizar y generar archivos PDF, Word, Excel y PowerPoint, además de trabajar con proyectos dentro de la aplicación. Para mucha gente, esta puede ser la función más práctica, porque convierte el chat en una especie de mesa de trabajo.

Otra pieza es la memoria. Eustella afirma que puede recordar preferencias, contexto y detalles de una conversación a otra, pero también que el usuario puede ver, editar o borrar esa información. Dicho de forma simple, intenta evitar que tengas que repetir lo mismo cada vez.

Precios de Eustella

Eustella se puede usar gratis, sin tarjeta, y tiene tres planes de pago. Comet cuesta 5,99 euros al mes, Star cuesta 17,99 euros al mes y Cosmos cuesta 89,99 euros al mes. Los precios están en euros, incluyen IVA y se pueden cancelar en cualquier momento, según la página oficial.

La diferencia entre planes está en la capacidad de uso. Comet se orienta al uso diario, Star da más margen para usuarios más intensivos y Cosmos apunta a profesionales o usuarios que necesitan mucha capacidad. No conviene perder de vista un detalle, la versión gratuita sirve para probar, pero las funciones más potentes suelen tener límites más ajustados.

Lo que queda por probar

Eustella ya está disponible en web, iOS y Android, y su lanzamiento europeo se produjo el 25 de junio de 2026, según AI Factory Austria AI:AT. La organización presentó el proyecto como un ejemplo de cómo un ecosistema europeo de IA puede combinar infraestructura, startups, investigación e industria.

Matteo Rosoli, consejero delegado de Eustella, resumió la apuesta con una frase clara. «El mercado no esperará a la solución perfecta de mañana; necesita la solución segura de hoy». La clave, ahora, será comprobar si esa promesa aguanta el uso diario frente a rivales enormes y muy asentados.

La documentación oficial se ha publicado en AI Factory Austria AI:AT.


Sonia Ramírez

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