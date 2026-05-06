El número dos de la IA en Microsoft avisa: «La mayoría de tareas de oficina se automatizarán antes de esta fecha»

Piensa en la rutina de oficina de casi cualquiera. Correos, documentos, tareas repetidas y reuniones que acaban en un resumen que nadie pidió. Mustafa Suleyman, responsable de Microsoft AI, cree que gran parte de ese trabajo de escritorio tiene los días contados.

En una entrevista publicada el 12 de febrero de 2026, Suleyman dijo que la mayoría de tareas de los empleos «sentados frente a un ordenador» podrían quedar automatizadas por una IA en «los próximos 12 a 18 meses». También describió un paso más allá, con «agentes» capaces de coordinar tareas complejas dentro de grandes organizaciones en «dos o tres años».

Una frase que inquieta

La clave de su mensaje no es que desaparezcan profesiones enteras de golpe. Es que muchas partes del trabajo de oficina, las que siguen un guion claro, podrían pasar a manos de software antes de que termine el instituto la próxima promoción. Y eso cambia conversaciones en pasillos, no solo en consejos de administración.

Suleyman no habla desde la grada. En Microsoft dirige Microsoft AI, la unidad creada para acelerar productos como Copilot, y la empresa presentó su fichaje en marzo de 2024 junto a Karén Simonyan para reforzar esa apuesta.

AGI y agentes en palabras simples

Cuando Suleyman menciona «AGI», se refiere a una inteligencia artificial general. Es una forma de decir que el sistema no sirve solo para una tarea, como traducir o resumir, sino para muchas tareas distintas con un nivel parecido al de un profesional.

Los «agentes de IA» serían el siguiente paso práctico. En vez de limitarse a contestar, podrían encadenar acciones, pedir permisos, comprobar resultados y volver a intentarlo si algo falla. Piensa en un asistente que prepara un informe, busca cifras en carpetas, rellena una plantilla y te lo deja listo para revisar.

Eso no elimina la necesidad de personas, al menos no de inmediato. En la práctica, desplaza el valor hacia decidir qué hay que hacer, detectar errores y asumir responsabilidad cuando algo sale mal. La pregunta incómoda es otra, cuántas horas al día de trabajo de oficina son realmente repetibles.

La apuesta de Microsoft por lo «agentic»

Microsoft lleva meses empujando productos que van más allá del chat. En un comunicado interno compartido públicamente el 17 de marzo de 2026, Satya Nadella escribió que la IA está pasando de «responder preguntas» a «ejecutar tareas de varios pasos», y citó nuevas funciones con capacidades «agentic», pensadas para que la IA actúe por etapas con puntos de control.

En la práctica, esto apunta a flujos de trabajo más automatizados dentro de herramientas que ya usan muchas empresas. Un ejemplo sencillo sería que un sistema recopile documentos, proponga una respuesta y deje revisiones claras para que una persona apruebe o corrija. Lo importante es que ese control exista y sea fácil de rastrear.

El coste de hacerlo real

Para que una IA haga más que escribir textos, necesita infraestructura. A finales de abril de 2026, Microsoft comunicó a inversores que espera un gasto de capital récord en 2026, es decir, inversiones en centros de datos, chips y equipamiento, con una cifra en torno a 190.000 millones de dólares.

Ese tipo de inversión se parece más a construir autopistas que a lanzar una app. Incluye servidores, energía, refrigeración y redes, todo lo que sostiene el «músculo» de cálculo que usan los modelos. Sin esa base, los agentes de IA se quedan en demostraciones bonitas.

Lo que dice la investigación

Cuando baja el ruido y aparecen los datos, el panorama se matiza. En agosto de 2023, la Organización Internacional del Trabajo publicó un informe firmado por Pawel Gmyrek, Janine Berg y David Bescond que sostiene que, por lo general, la IA generativa tiende más a transformar tareas que a automatizar empleos completos, con alta exposición en trabajos administrativos.

En mayo de 2025, otro equipo de la misma organización afinó el cálculo con un índice global actualizado y concluyó que una de cada cuatro personas trabaja en ocupaciones con algún grado de exposición a estas herramientas. La exposición más alta existe, pero es minoritaria, y en muchos países afecta más a mujeres por el peso del empleo administrativo.

Entre la cuenta atrás de Suleyman y estos estudios hay un terreno intermedio lleno de fricción real. Normas, seguridad, calidad de datos y responsabilidades legales suelen ir más lentas que la tecnología, y eso importa. Por eso, el cambio puede ser rápido en algunas tareas y bastante más lento en otras, como suele pasar en la vida.

El estudio principal se ha publicado en la Organización Internacional del Trabajo.