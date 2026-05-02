Mientras todo el mundo habla de Claude como la mejor IA del momento, Kimi Code es el rival que programa por ti y cuesta 10 veces menos

¿Y si tu asistente de código no solo sugiriera líneas, sino que abriera el proyecto, ejecutara comandos y volviera con un plan? Esa es la apuesta de Kimi Code, una herramienta de Moonshot AI que se ha colado en la conversación de los desarrolladores por dos motivos claros. Dice poder coordinar cientos de subagentes a la vez y, además, intenta competir con precios más bajos.

El producto mezcla dos piezas. Está el modelo Kimi K2.6, que Moonshot AI presentó en su blog en abril de 2026, y está Kimi Code CLI, un cliente que vive en la línea de comandos. La idea suena práctica, pero también deja preguntas sobre costes reales, licencias y qué ocurre con el código que se envía a la nube.

Un agente en el terminal

Kimi Code se describe como un “agente” porque no se queda en contestar. Puede leer y editar archivos, ejecutar comandos de shell y buscar información online mientras resuelve una tarea, según el repositorio oficial del proyecto (github.com/MoonshotAI/kimi-cli).

Para quien no quiera estar pegado al terminal, la documentación incluye una interfaz en el navegador local con sesiones y referencias a archivos. También habla de integración con IDEs y de un modo servicio para engancharlo a otros clientes.

Herramientas y MCP

Una parte importante del salto “agéntico” es que la IA pueda usar herramientas, no solo texto. Kimi Code CLI añade compatibilidad con MCP, un protocolo abierto para conectar el modelo con servicios y utilidades externas, desde herramientas locales hasta integraciones remotas.

Esto abre escenarios muy concretos. Por ejemplo, consultar tickets, abrir documentación, revisar un diseño y luego traducirlo a cambios en código sin saltar entre veinte pestañas. Suena a ahorro de tiempo, siempre que el proyecto y los permisos estén bien configurados.

Memoria para repositorios grandes

Moonshot AI destaca que Kimi K2.6 trabaja con una ventana de contexto de 256.000 tokens. Un token es una unidad pequeña de texto, y ese número marca cuánta información puede manejar “de una sentada”, algo clave cuando un repositorio crece.

En el día a día, esto significa poder darle documentación, logs y varios archivos a la vez sin que el modelo pierda el hilo tan rápido. Para equipos que viven entre ramas, pruebas y regresiones, esa memoria extra puede marcar la diferencia.

Un modelo por equipos

El modelo K2.6 se apoya en una arquitectura llamada Mixture of Experts. La comparación más simple es un equipo grande de especialistas donde solo trabajan unos pocos en cada pregunta, en lugar de encender “todo el cerebro” cada vez.

Esa estrategia busca mantener potencia sin disparar el coste de cómputo. No garantiza respuestas perfectas, claro, pero ayuda a entender por qué la compañía insiste en que puede ofrecer rendimiento alto a un precio más contenido.

Agent Swarm en paralelo

En su blog técnico, firmado por Yun Jin desde el equipo de infraestructura de IA de Moonshot AI, la empresa presenta el “Agent Swarm” como el rasgo diferencial de K2.6. Allí afirma que la arquitectura puede escalar hasta 300 subagentes y coordinar miles de pasos en una sola ejecución.

El mismo comunicado describe dos demostraciones internas. Una consistió en optimizar durante unas 13 horas un motor financiero de código abierto y, según la empresa, más que duplicar su rendimiento en algunos tramos. La otra se centró en mejorar durante más de 12 horas la inferencia local de un modelo en un Mac, enlazando miles de llamadas a herramientas.

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Conviene leer estos ejemplos con calma. Son casos publicados por Moonshot AI y no sustituyen pruebas independientes en tu propio repositorio. Pero sí muestran hacia dónde va el producto, menos “chatea conmigo” y más “haz el trabajo”.

Precio y datos

Aquí es donde Kimi intenta ganar terreno, aunque con matices. En API, Kimi publica tarifas como 0,60 dólares por millón de tokens de entrada y 2,50 por millón de salida para kimi-k2-thinking, en su propia tabla de precios.

Anthropic, por comparación, lista 3 y 15 dólares para Claude Sonnet 4.6 en su documentación oficial, lo que deja una brecha clara por token.

Kimi también ha publicado una guía específica para K2.6 con cifras y notas sobre caché, así que las cuentas dependen del modelo y del uso real. Y en suscripción, Kimi muestra un plan de 19 dólares al mes con un cupo semanal de peticiones de Kimi Code, mientras Claude ofrece su plan Max en dos niveles, 100 y 200 dólares al mes, con Claude Code incluido.

¿La pregunta incómoda? Qué pasa con el código que mandas. En los términos de Kimi OpenPlatform, Moonshot AI indica que puede usar el contenido para operar, mantener, desarrollar y mejorar el servicio, además de seguridad y cumplimiento legal, algo que obliga a revisar políticas internas antes de subir repositorios sensibles

El comunicado principal se ha publicado en el blog oficial de Kimi.