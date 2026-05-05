Adiós a los interioristas caros: la nueva IA de ChatGPT decora tu casa entera con una sola foto

¿Y si antes de mover un mueble, comprar una lámpara o cambiar el cabecero pudieras ver cómo quedará todo en segundos? Eso es justo lo que está empezando a ofrecer la nueva función de imágenes de ChatGPT, una herramienta que se ha hecho viral por transformar fotos al estilo Ghibli, pero que también está mostrando un lado mucho más práctico.

Las pruebas realizadas con la versión de pago de ChatGPT apuntan a una idea clara. La inteligencia artificial de OpenAI no solo sirve para crear imágenes llamativas o divertidas, también puede actuar como una especie de decorador virtual. Basta con subir una foto de una estancia y pedir cambios concretos para obtener una propuesta visual bastante creíble.

Un uso práctico

La función permite editar imágenes a partir de una fotografía real. En la práctica, eso significa que una persona puede hacer una foto de su salón, dormitorio o sala de estar con el móvil y pedir a ChatGPT que cambie su aspecto.

No hace falta complicarse demasiado. Una de las fórmulas más simples consiste en subir la imagen y escribir una instrucción directa para que mejore la estancia o le dé un nuevo aire. Es un uso muy cotidiano, casi como pedir una segunda opinión antes de ponerse a pintar una pared.

La clave está en que la herramienta no solo elimina cosas. También puede añadir elementos nuevos que encajen con el espacio, desde una lámpara hasta una alfombra o un cuadro. Ahí es donde la función empieza a ir más allá del simple retoque.

Cómo se le pide

El sistema acepta tanto descripciones escritas como imágenes de referencia. Si alguien ve un mueble, una lámpara o una pieza decorativa que le gusta, puede adjuntar esa foto y pedir que se integre de forma armoniosa en la habitación original.

Uno de los ejemplos más claros es este prompt. «Genera una imagen de este salón rediseñado para añadir la lámpara colgada del techo que se adjunta en la segunda foto manteniendo el resto de elementos de la primera imagen». La orden es larga, sí, pero va al grano y deja bastante claro qué debe cambiar y qué debe quedarse como está.

Ese enfoque convierte a ChatGPT en una herramienta útil para probar ideas sin tocar todavía nada en casa. Es como hacer un ensayo general de la decoración antes de gastar dinero. Y eso, para cualquiera que haya dudado entre dos estilos, tiene bastante valor.

Lo que mejor resuelve

En general, los resultados visuales son buenos. La herramienta puede combinar la imagen de una estancia con objetos tomados de otras fotos y generar una composición nueva que, en muchos casos, resulta convincente a simple vista.

En una de las pruebas, por ejemplo, se utilizó una imagen de un salón encontrada en Pexels, firmada por Vecislava Popa, y se añadió una alfombra de Maison du Monde. El resultado fue notable, sobre todo en la integración del nuevo elemento dentro del conjunto del espacio.

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También se probó una modificación más amplia en una sala de estar. En ese caso se cambió una lámpara por un ventilador, se sustituyó el cuadro y se añadieron otros elementos decorativos. El comportamiento de la IA fue sólido y dejó ver algo importante. Entiende bastante bien el contexto visual de una habitación.

Donde aún falla

Eso no significa que acierte siempre. En otra prueba, la intención era cambiar las líneas de un nórdico para que fueran horizontales, incorporar un cabecero, añadir un cuadro, una lámpara y mover un mueble a otra posición.

El resultado fue desigual. Algunas partes quedaron bien resueltas, pero el mueble no terminó de encajar como se esperaba. Según la propia experiencia descrita, el problema parecía estar en que el objeto estaba situado dentro de un hueco de la pared, lo que complicaba calcular con precisión la profundidad del espacio.

Ese detalle dice mucho sobre los límites actuales de este tipo de IA. Cuando una escena tiene geometrías raras, rincones estrechos o volúmenes difíciles de interpretar, la herramienta puede cometer errores. No es magia. Todavía depende mucho de que la imagen de partida sea clara y de que la instrucción esté bien formulada.

Tiempo y ahorro

Otro punto a tener en cuenta es el tiempo de procesamiento. Aunque el sistema suele responder con rapidez, algunas modificaciones han llegado a tardar casi dos minutos. No es un retraso exagerado, pero sí lo bastante largo como para notar que detrás hay un trabajo visual complejo.

Aun así, la utilidad práctica es evidente. Poder visualizar un cambio antes de comprar una pieza, mover muebles o iniciar una pequeña reforma puede ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero. Muchas veces el problema no es elegir algo bonito, sino imaginar si quedará bien en casa.

Por eso esta función tiene potencial más allá del entretenimiento. OpenAI ha puesto sobre la mesa una herramienta que, usada con fotos reales y órdenes precisas, puede servir como apoyo para tomar decisiones domésticas. No sustituye a un interiorista, al menos por ahora, pero sí puede ayudar a evitar errores bastante comunes. Y eso, al final del día, ya es mucho.

La información principal se basa en pruebas realizadas con la función de imágenes de ChatGPT, desarrollada por OpenAI.

El comunicado oficial se ha publicado en el Centro de ayuda de OpenAI.