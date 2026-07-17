Google Maps estrena un modo en blanco y negro que alarga la batería hasta 4 horas en los viajes largos: así puedes activarlo

Quedarse sin batería en mitad de un viaje convierte el móvil en un GPS bastante inútil. Google Maps intenta evitar ese problema con un modo de ahorro de energía que lleva la navegación a una pantalla simplificada en blanco y negro y mantiene a la vista solo los datos imprescindibles. Google calcula que puede añadir hasta cuatro horas de autonomía durante la conducción.

La función llegó con el Pixel Drop de noviembre de 2025 y, por ahora, está reservada a cuatro teléfonos Pixel 10. Su objetivo no es sustituir la navegación habitual, sino conservar las indicaciones esenciales mientras la pantalla consume menos energía.

Qué cambia en pantalla

Al pulsar el botón de encendido durante una ruta en coche, Google Maps pasa a una vista de bajo consumo en la pantalla de bloqueo. El conductor sigue viendo el próximo giro y los datos básicos del trayecto, como la distancia restante y la hora estimada de llegada, mientras desaparecen botones, colores y detalles secundarios.

Es una especie de mapa de guardia. Sigue trabajando, pero deja fuera casi todo lo que no hace falta para llegar al destino. Esa limpieza puede facilitar una consulta rápida, aunque el teléfono debe colocarse correctamente y nunca manipularse mientras se conduce.

Cómo se activa

El modo viene activado de forma predeterminada en los móviles compatibles. Para comprobarlo, hay que abrir Google Maps, tocar la foto de perfil, entrar en Ajustes y después en Navegación, donde aparece la opción “Ahorro de energía” dentro de los ajustes de conducción.

Después se inicia una ruta en coche y se pulsa el botón de encendido. Un toque en la pantalla o una nueva pulsación recuperan la interfaz normal, y la vista de bajo consumo se apaga automáticamente al llegar al destino. Muy directo.

Qué móviles son compatibles

La ayuda oficial de Google limita la función al Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold. El Pixel 10a no figura en la lista, por lo que no conviene asumir que tendrá la misma navegación monocromática aunque pertenezca a la misma familia.

También hay dos límites claros. Solo funciona con rutas en coche y con el teléfono colocado en vertical, de modo que no sirve para caminar, ir en bicicleta o navegar con el móvil en horizontal. El Pixel 10 Pro Fold tampoco se vende oficialmente en España, según la lista regional de Google Store.

Por qué ahorra batería

La navegación exige bastante al teléfono porque mantiene activos la ubicación, la pantalla y las indicaciones de audio. Google Maps reconoce que esos tres componentes aceleran el consumo durante una ruta, especialmente cuando el panel permanece encendido durante mucho tiempo.

El modo aprovecha el Always-On Display, una tecnología que mantiene información básica visible con el móvil bloqueado y sin encender por completo la interfaz habitual. En la práctica, muestra menos colores, actualiza menos elementos y evita cargar continuamente detalles que no son necesarios para seguir la ruta.

Las cuatro horas anunciadas son una cifra máxima, no una promesa para todos los viajes. El brillo, la cobertura móvil, la temperatura, el estado de la batería y el tiempo que el GPS permanece activo pueden cambiar bastante el resultado. Aun así, ese margen puede ser decisivo cuando no hay un cargador a mano.

Qué ocurre con Android Auto

La función está pensada para la pantalla del propio teléfono. La documentación de Google describe el mapa de bajo consumo en la pantalla de bloqueo y no anuncia una vista monocromática equivalente para la pantalla del vehículo mediante Android Auto.

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Por eso, su mayor utilidad aparece cuando el Pixel va sujeto en el salpicadero y funciona como navegador principal. Quien proyecte Google Maps en la pantalla del coche no debe esperar que esa interfaz también pierda el color, al menos mientras Google no amplíe oficialmente la función.

Gemini durante la ruta

Google Maps también permite usar Gemini durante la navegación. Basta con tocar su icono o decir “Hey Google” para pedir una ruta alternativa, preguntar por el próximo giro, conocer la hora de llegada, buscar una parada o informar de una retención.

La combinación tiene sentido. El modo en blanco y negro reduce lo que hay que mirar y Gemini permite resolver algunas tareas con la voz, aunque su disponibilidad puede variar según el país, el idioma y la configuración de la cuenta. La prioridad, como siempre, sigue siendo la carretera.

La información oficial se ha publicado en el blog de Google Pixel y en el Centro de Ayuda de Pixel.



