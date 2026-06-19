Si ves un punto azul en la parte superior de tu móvil Android no es un error, te está avisando de que una aplicación está utilizando tu ubicación en ese momento

Un nuevo punto azul puede empezar a aparecer en la parte superior derecha de tu móvil Android. No es un fallo de pantalla ni una notificación rara. Es un aviso de privacidad que te dice que una aplicación está usando tu ubicación en ese momento.

La idea es sencilla, pero importante. Igual que ya miras el icono de batería casi sin pensarlo, Android quiere que también puedas ver de un vistazo cuándo una app sabe dónde estás. Y sí, eso incluye situaciones normales como usar mapas, pedir un taxi o consultar el tiempo.

Qué significa

El punto azul indica que una app está accediendo a la ubicación del móvil. Aparece cuando el teléfono comparte ese dato y desaparece cuando deja de hacerlo, como una pequeña luz de aviso en el salpicadero de un coche.

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La ubicación es la información que permite al móvil calcular dónde estás. Puede ser aproximada o precisa, y Android permite elegir ese nivel de acceso en cada aplicación. Google explica que las apps pueden pedir ubicación aproximada o precisa, según el permiso concedido por el usuario.

Por qué llega ahora

Google lleva años reforzando los avisos de privacidad en Android. Con Android 12 introdujo indicadores para mostrar cuándo una app usa la cámara o el micrófono, además de un panel de privacidad para revisar accesos recientes a ubicación, cámara y micrófono.

Ahora el foco pasa a la ubicación. En Android 17, Google describe un indicador persistente que avisa cuando una app no perteneciente al sistema accede a la ubicación, y permite tocarlo para ver qué aplicaciones han usado ese dato recientemente y cambiar permisos desde ahí.

Tres avisos de privacidad

En la práctica, Android se mueve hacia un sistema de señales más fácil de entender. El punto azul queda reservado para la ubicación, mientras que los avisos de cámara y micrófono ya forman parte de Android desde hace varias versiones.

Conviene hacer un matiz. En Android puro, Google documenta un indicador verde cuando una app usa la cámara o el micrófono, aunque algunas guías y capas de fabricante separan esos avisos visualmente con colores distintos. Lo importante no es memorizar cada tono, sino saber que esos puntos indican acceso a datos sensibles.

Cuándo no debes preocuparte

Hay momentos en los que el punto azul tiene todo el sentido del mundo. Si estás usando Google Maps, una app de reparto, una aplicación meteorológica o una herramienta para encontrar tu móvil, el acceso a la ubicación forma parte del servicio.

La clave está en el contexto. Si el punto aparece justo cuando abres una app que necesita saber dónde estás, no hay misterio. Pero si se enciende mientras estás leyendo una red social, jugando o usando una app que no debería necesitar tu posición, merece la pena mirar más de cerca.

Qué hacer si aparece

Lo primero es tocar el indicador, si tu versión de Android lo permite. En las nuevas funciones de privacidad, esa acción debe mostrar qué app está usando o ha usado la ubicación recientemente, sin obligarte a hacer de detective por los menús.

También puedes revisar el Panel de privacidad. Google indica que desde ese apartado se puede ver qué apps acceden a determinados permisos y cuándo lo hacen, con actividad de las últimas veinticuatro horas en Android 12 y de los últimos siete días en Android 13 o superior.

Cómo limitar permisos

Si una aplicación no debería tener tu ubicación, puedes cambiarlo desde Ajustes. En Android, entra en la ficha de la app, abre Permisos y ajusta la ubicación para permitirla siempre, solo mientras usas la app, preguntar cada vez o no permitirla.

En la vida diaria, lo más sensato suele ser dar ubicación permanente solo a apps que realmente la necesitan. Mapas, seguridad familiar o automatizaciones pueden justificarlo. Un juego sencillo, una linterna o una app de edición de fotos, por lo general, no.

No todos lo verán igual

El despliegue puede variar según el móvil, la versión de Android y la capa del fabricante. Las primeras pruebas públicas situaron el punto azul en Android 16 QPR3 para móviles Pixel, y Google ya ha explicado mejoras de transparencia de ubicación dentro de Android 17.

Eso significa que un Samsung, un Xiaomi o un Motorola pueden mostrar la función con pequeños cambios de diseño o tardar más en recibirla. Pero el mensaje de fondo es el mismo. Tu móvil empieza a hablarte más claro cuando una app mira dónde estás.

La documentación oficial de estas funciones se ha publicado en Android Developers.



