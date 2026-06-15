Un objeto de menos de 10 euros se está colando en salones como “alternativa” al ventilador, y lo llamativo es que funciona con un principio físico más viejo que cualquier gadget

El calor llega y la escena se repite. Ventanas a medio abrir, persianas bajadas y ese ventilador de siempre moviendo aire caliente como si estuviera removiendo una sopa. Por eso llama la atención el enfriador de aire Nor-Tec de Action, un aparato pequeño, barato y pensado para dar una sensación de frescor sin montar un aire acondicionado en casa.

La clave está en no venderlo como lo que no es. No sustituye a un sistema de aire acondicionado, pero sí puede resultar útil en un escritorio, una mesilla o un salón pequeño cuando el ambiente no es demasiado húmedo. En la ficha oficial de Action Francia, el Nor-Tec aparece por 9,95 euros, con stock limitado, como un equipo compacto que enfría, humidifica y mueve el aire mediante agua y conexión USB.

Un cubo contra el calor

El enfriador de aire Nor-Tec tiene un tamaño de 18 por 15 por 18 centímetros, más parecido a una cajita de sobremesa que a un electrodoméstico grande. Action lo presenta con asa, diseño retro y colores blanco, negro o azul, así que puede acabar en una estantería sin romper demasiado la decoración.

Su funcionamiento es sencillo. Se llena con agua, se conecta por USB a un cargador o a un portátil y el ventilador interno empuja el aire a través de una zona húmeda. En la práctica, intenta hacer algo muy básico pero útil en verano, convertir aire caliente en una brisa algo más fresca.

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También incluye tres velocidades y una luz LED multicolor. No es algo imprescindible, pero encaja con ese uso de tarde en el sofá, ordenador encendido y vaso de agua cerca. Pequeño, barato y sin instalación.

Por qué no es un aire acondicionado

Aquí conviene separar marketing y física. Un aire acondicionado enfría usando un circuito cerrado con refrigerante y expulsa calor hacia fuera. Un enfriador evaporativo, en cambio, usa agua y aire, como cuando notas frescor al salir de la piscina y empieza a evaporarse el agua de la piel.

El Departamento de Energía de Estados Unidos explica que estos sistemas funcionan mejor en zonas de baja humedad, porque la evaporación del agua puede reducir la temperatura del aire antes de dirigirlo hacia una estancia. También advierte de que no son iguales que un aire acondicionado central y que los modelos portátiles suelen ofrecer un efecto más limitado.

Por eso el Nor-Tec no debería prometer milagros. Puede mejorar la sensación frente a un ventilador normal si el aire está seco y se usa cerca del cuerpo. Pero en una habitación cerrada, muy húmeda o grande, su impacto será mucho menor.

Mejor que un ventilador normal

Un ventilador clásico no baja la temperatura del aire. Solo lo mueve, y por eso nos alivia cuando el sudor se evapora de la piel. El enfriador de aire añade agua al proceso, así que la corriente puede sentirse más fresca en condiciones adecuadas.

El Planning Portal de Nueva Gales del Sur resume esta idea de forma clara en su guía técnica sobre enfriamiento evaporativo. El aire caliente pasa por un filtro mojado, el agua se evapora y ese proceso enfría el aire, aunque el rendimiento cae cuando el ambiente ya está cargado de humedad.

Ahí está la letra pequeña. En zonas secas del interior, un aparato así puede dar bastante juego para trabajar, dormir la siesta o ver una serie sin pasar calor. Cerca del mar, o en días pegajosos, puede acabar pareciéndose más a un ventilador con extra de humedad.

Precio bajo y formato portátil

El gran gancho del producto es el precio. Por menos de 10 euros, Nor-Tec entra en una categoría donde muchos compradores no buscan climatizar toda la casa, sino tener una ayuda rápida para un punto concreto. La mesa del teletrabajo, la mesilla de noche o una caravana son ejemplos bastante realistas.

Action España ofrece otros aparatos de verano en su catálogo, desde ventiladores pequeños hasta enfriadores de aire más grandes y aires acondicionados convencionales. En esa misma categoría aparecen modelos mucho más caros, como un enfriador Nedis de 39,95 euros y un aire acondicionado Kinzo de 179 euros, lo que ayuda a entender dónde encaja este mini aparato.

La diferencia está en la expectativa. El Nor-Tec juega en la liga del gadget útil y portátil, no en la de las máquinas pensadas para bajar varios grados una habitación entera. Y esa distinción importa, sobre todo cuando llega una ola de calor.

Cuándo puede merecer la pena

Puede ser una compra razonable para quien quiere algo barato, pequeño y fácil de mover. No necesita tubo al exterior, no exige instalación y se puede guardar cuando termina el verano. Para un piso pequeño, una habitación de estudio o una autocaravana, esa sencillez pesa mucho.

También puede gustar a quienes no quieren tener un aparato grande en medio del salón. Al final del día, lo que intenta hacer es dar confort puntual sin convertir la casa en una sala de máquinas. Y por menos de 10 euros, esa promesa resulta llamativa.

Aun así, hay que usarlo con cabeza. Conviene renovar algo el aire, limpiar el depósito y no esperar que enfríe como un split de pared. Es un apoyo para el calor, no una solución total.

El truco está en el agua

El secreto del Nor-Tec no es una tecnología nueva ni misteriosa. Es evaporación, el mismo principio que refresca un patio cuando se moja el suelo en pleno verano. La diferencia es que aquí se concentra en un pequeño dispositivo de sobremesa.

Para sacarle más partido, lo lógico es colocarlo cerca, usar agua limpia y no ponerlo en una habitación ya muy húmeda. También tiene sentido verlo como una alternativa al ventilador cuando el aire seco aprieta y cualquier brisa cuenta.

¿Hará que tus invitados busquen el aire acondicionado escondido? Quizá no siempre. Pero puede sorprender si lo usas en el lugar correcto, con expectativas realistas y sin pedirle que haga el trabajo de una máquina diez o veinte veces más cara.

La ficha oficial del producto se ha publicado en Action.



