Pocos lo saben pero hay una forma de saber si Hacienda o la Policía ha mirado tus datos personales y es más fácil de lo que parece

Por Kevin Montien
Publicado el: 8 de julio de 2026 a las 15:33
Síguenos
Pantalla de Mi Carpeta Ciudadana mostrando el apartado de transparencia donde consultar qué organismos han accedido a los datos personales.

La Administración ya no es una caja tan cerrada como antes. Desde el móvil, cualquier ciudadano puede revisar parte de la información oficial que el Estado tiene sobre él y, además, comprobar qué organismos han consultado esos datos en determinados trámites.

La clave está en Mi Carpeta Ciudadana, una aplicación oficial que reúne datos personales, expedientes, notificaciones y gestiones con diferentes administraciones públicas en un solo lugar. Entre sus opciones menos visibles aparece una función de transparencia que permite revisar los intercambios de datos entre organismos, algo especialmente útil si quieres saber cuándo se han usado tus datos oficiales.

Qué muestra Mi Carpeta Ciudadana

Mi Carpeta Ciudadana funciona como una especie de panel personal de trámites públicos. No crea datos nuevos ni los corrige por sí misma, sino que muestra la información que ya tienen los organismos responsables. Si aparece un error en un título, una prestación o un dato de residencia, hay que acudir a la administración que lo gestiona.

La aplicación permite consultar documentación, expedientes, notificaciones, citas previas y datos vinculados a distintas administraciones. En la práctica, eso significa que puedes ver desde información sobre vehículos hasta gestiones laborales, educativas o de prestaciones, siempre que el organismo correspondiente esté integrado en el servicio.

La parte importante para este caso está en el apartado de transparencia. Ahí se pueden revisar los datos intercambiados entre administraciones a través de la plataforma de intermediación, según explica la propia información oficial de Mi Carpeta Ciudadana.

Dónde ver quién ha consultado tus datos

El camino no está precisamente a la vista. Primero hay que entrar en Mi Carpeta Ciudadana desde la app de Android, desde la app de iPhone o desde la web oficial. Después toca acceder en modo personal e identificarse con un sistema seguro.

La propia página de ayuda indica que para usar el servicio hace falta una identidad electrónica segura. Sirven Cl@ve, DNI electrónico, certificado electrónico reconocido, Cl@ve PIN y Cl@ve Permanente. No es un simple usuario y contraseña, y eso tiene sentido porque se trata de información sensible.

Una vez dentro, hay que ir a la sección Mi Carpeta, entrar en Mis Datos y buscar Transparencia. Desde ahí aparece la opción Mis intercambios entre administraciones. Después, al elegir Entre Organismos, el usuario puede ver las consultas realizadas entre entidades públicas.

Qué significa una consulta de datos

Conviene aclarar una cosa. Que aparezca una consulta no significa automáticamente que alguien te esté investigando en sentido policial o judicial. Muchas veces se trata de comprobaciones administrativas normales, por ejemplo cuando una administración necesita verificar un dato para resolver una ayuda, una solicitud o un trámite.

La Administración usa estos intercambios para no pedirte una y otra vez documentos que ya obran en poder de otro organismo. Dicho en claro, si una entidad pública puede comprobar un dato oficial por vía interna, se evita que el ciudadano tenga que aportar certificados en papel o archivos descargados.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública explicó en mayo de 2026 que la plataforma permite verificar o consultar datos de un ciudadano que está realizando un trámite sin que tenga que aportar documentos acreditativos. También indicó que, cuando una administración consulte datos del usuario, este recibirá un aviso en la app si la tiene instalada.

Por qué importa para tu privacidad

Esta función importa porque hace más visible el rastro administrativo de tus datos. No es lo mismo saber que tus datos existen en varias bases públicas que poder comprobar cuándo se han movido entre organismos. Ahí está el cambio.

Para el ciudadano medio, puede servir como una alarma tranquila. Si has pedido una beca, una ayuda o una licencia, ver consultas relacionadas puede encajar con ese trámite. Pero si detectas algo que no entiendes, al menos tienes una pista para preguntar al organismo correspondiente.

También ayuda a entender cómo funciona la Administración digital. Muchas gestiones que antes exigían certificados, fotocopias y visitas presenciales ahora se apoyan en comprobaciones internas. Es más cómodo, sí, pero también exige transparencia para que el ciudadano no sienta que sus datos circulan a ciegas.

Filtros para revisar periodos concretos

La pantalla de Consultas entre Organismos incluye filtros para acotar los resultados por fechas. Esto es útil si quieres revisar un periodo concreto, por ejemplo después de haber solicitado una prestación, cambiado de domicilio o iniciado un trámite con Hacienda, Tráfico u otra entidad pública.

El filtro también evita perderse en una lista larga. En vez de revisar todos los movimientos, puedes mirar solo las consultas realizadas durante unas semanas o unos meses. A veces, lo práctico gana.

Eso sí, la información debe leerse con contexto. Una consulta puede venir de un trámite iniciado por ti, de una comprobación automática o de un procedimiento administrativo en marcha. Antes de alarmarse, conviene relacionar la fecha y el organismo con gestiones recientes.

Qué hacer si algo no encaja

Si ves una consulta que no reconoces, lo primero es revisar la fecha y el organismo que aparece. Puede que coincida con una solicitud, una notificación o una gestión que habías olvidado. Pasa más de lo que parece.

Si aun así no te cuadra, el siguiente paso razonable es contactar con el organismo responsable. Mi Carpeta Ciudadana muestra la información disponible, pero no siempre explica todo el contexto del procedimiento que generó esa consulta.

También es recomendable acceder siempre desde canales oficiales y evitar enlaces recibidos por correo o mensajes sospechosos. El servicio trabaja con identificación electrónica segura, así que cualquier web que pida datos bancarios o credenciales de forma extraña debería encender todas las alarmas.

La nota de prensa oficial sobre las nuevas funciones de Mi Carpeta Ciudadana ha sido publicada en La Moncloa.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

Noticias Relacionadas

Conector de 16 pines completamente quemado en una tarjeta gráfica GeForce RTX 5090 tras un grave fallo eléctrico.

En el caso más grave hasta la fecha, una GeForce RTX 5090 ha acabado completamente quemada por el conector de 16 pines dañando la GPU y la VRAM: la empresa se lava las manos y rechaza la garantía

7 de julio de 2026 a las 15:39
Bill Gates, fundador de Microsoft, en un retrato durante una entrevista sobre liderazgo, éxito y aprendizaje del fracaso.

La reflexión vital de Bill Gates, fundador de Microsoft: «Al mundo no le importará tu autoestima. El mundo esperará que logres algo, independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo»

6 de julio de 2026 a las 15:38
Cable submarino de fibra óptica del proyecto Humboldt impulsado por Google para conectar Chile con Asia-Pacífico.

Luz verde al proyecto de Google para instalar un cable submarino gigante que va a cruzar el mundo entero

5 de julio de 2026 a las 12:49
Rack de servidores con chips Amazon Trainium en un centro de datos preparado para inteligencia artificial.

Amazon lleva una década diseñando en secreto chips de IA y ahora da el paso que cambia todo: venderlos directamente a otras empresas sin pasar por su nube, en un negocio que amenaza el liderazgo de Nvidia

4 de julio de 2026 a las 15:27
Antonio Gracias, inversor y fundador de Valor Equity Partners, que prestó un millón de dólares a Elon Musk durante la crisis de SpaceX.

Hace 20 años le prestó un millón de dólares a Elon Musk para invertirlo en Spacex: así es su vida ahora

3 de julio de 2026 a las 12:36
Nuevo Router Movistar WiFi 7 con soporte para conexiones de fibra de hasta 10 Gbps

En un giro que nadie esperaba Movistar acaba de confirmar una renovación total de sus routers con un dispositivo con WiFi 7 que promete internet ultrarrápido

2 de julio de 2026 a las 18:42

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps Techy en

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© okdiario.com • Todos los derechos reservados.