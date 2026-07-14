Indonesia se prepara para construir su primer submarino furtivo de 2.000 toneladas con capacidad para cargar 18 torpedos y permanecer 80 días bajo el agua

Por Kevin Montien
Publicado el: 14 de julio de 2026 a las 20:38
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Representantes de PT PAL y Naval Group durante el acto oficial que marca el inicio de la construcción del submarino Scorpène Evolved en Indonesia.

Indonesia ha abierto en julio de 2026 la fase física de construcción de dos submarinos Scorpène Evolved en el astillero estatal PT PAL de Surabaya, con apoyo de la empresa francesa Naval Group. El corte de acero del primer casco se ha programado para este mes, dos meses antes del calendario inicial, mientras que la segunda unidad está prevista para 2027.

La novedad no está solo en construirlos en Indonesia. Los buques combinarán baterías de iones de litio, un nuevo sistema de propulsión y Subtics, el cerebro de combate que reúne datos de sensores y ayuda a la tripulación a entender qué ocurre alrededor y cómo responder.

Construcción en Surabaya

El acuerdo de 2024 contempla dos unidades fabricadas en Indonesia mediante transferencia de tecnología. El contrato entró en vigor el 23 de julio de 2025 y PT PAL asumirá el casco, la integración de equipos, las pruebas y la entrega a la Armada indonesia.

La directora de Producción de PT PAL, Diana Rosa, definió el proyecto como «una inversión a largo plazo» para mejorar las competencias de los ingenieros indonesios y reforzar la industria nacional de defensa. La empresa sostiene que la fase de cualificación comprobó la preparación del personal, las instalaciones, los procesos y el control de calidad.

El calendario presentado en Surabaya sitúa las pruebas del primer submarino entre 2030 y 2032, con entrega prevista en 2032. La segunda unidad comenzaría un año más tarde y se entregaría en 2033, aunque PT PAL cree que el ritmo podría acelerarse si la construcción avanza sin contratiempos.

Qué hace Subtics

Subtics es el sistema de gestión de combate del submarino. En términos sencillos, funciona como una mesa central que combina la información del sonar, un sistema que emplea sonidos y ecos para localizar objetos bajo el agua, con otros sensores y las armas disponibles.

No debe confundirse con el sistema de gestión de plataforma, que controla la energía, la propulsión, la seguridad durante la inmersión y los equipos auxiliares. Naval Group compara su consola con el salpicadero de un coche, aunque mucho más complejo, y explica que recibe datos de unos diez controladores repartidos por el buque.

El diseño también busca discreción acústica, es decir, emitir el menor ruido posible para ser más difícil de detectar. En la práctica, Subtics filtra información mientras otros sistemas mantienen el buque estable y seguro. ¿Por qué importa? Porque una tripulación de 31 personas no puede revisar cada señal por separado.

Baterías para 80 días

La configuración completa de baterías de iones de litio ofrece más energía útil, recargas más cortas y mayor libertad para mantener velocidad incluso cuando baja la carga. Naval Group cifra la autonomía total de misión en más de 78 días dentro de un despliegue de 80 días, con más de 12 días de navegación sumergida.

Eso no significa que el submarino pueda pasar 80 días seguidos bajo el agua. La primera cifra describe la duración del despliegue completo, mientras que la segunda se refiere al periodo máximo estimado de navegación sumergida. Es una diferencia pequeña sobre el papel, pero importante.

Cada unidad tendrá seis tubos de lanzamiento y podrá llevar una carga combinada de hasta 18 armas, incluidos torpedos pesados y misiles Exocet SM39. Naval Group también ha confirmado la futura compatibilidad con el Exocet SM40, una versión de mayor alcance que MBDA todavía está desarrollando.

Acero y soldaduras

El casco resistente utilizará el mismo tipo de acero empleado en submarinos de ataque franceses. No basta con unir dos placas y seguir adelante, ya que la soldadura debe soportar una enorme presión y superar numerosas inspecciones con criterios muy estrictos.

Para preparar ese trabajo, veinte profesionales de PT PAL recibieron entre dos y tres meses de formación en Cherburgo. Allí practicaron soldadura, precalentamiento y control de calidad con especialistas de Naval Group, antes de aplicar lo aprendido en Indonesia.

La fabricación de una sección piloto comenzó el 12 de diciembre de 2025 en Surabaya como prueba previa al casco real. Esa pieza sirvió para comprobar que el astillero podía cortar y soldar el material de acuerdo con los estándares exigidos.

El objetivo industrial

Naval Group mantiene inicialmente ocho expertos en el programa y prevé elevar el equipo a cincuenta. Los especialistas trabajan en parejas franco-indonesias y parte del personal francés estudia el idioma indonesio para reducir malentendidos durante un trabajo de gran precisión.

Indonesia ve los Scorpène como un peldaño hacia una industria submarina propia. Su hoja de ruta aspira a diseñar, construir y eventualmente exportar submarinos nacionales entre 2042 y 2050, además de convertir al país en un centro regional de mantenimiento.

Pero todavía hay límites. Algunos componentes especializados llegarán desde Francia y cualquier producción para terceros países necesitaría un nuevo acuerdo, ya que el contrato actual no concede a Indonesia el derecho a vender el Scorpène por su cuenta.

La información oficial del programa se ha publicado en PT PAL Indonesia.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

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