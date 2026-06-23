Las imágenes satelitales apuntan a un lanzamiento inequívoco: China ha botado un nuevo submarino con un diseño que rompe patrones clásicos, y su forma sugiere una apuesta por otra escuela de ingeniería

Un nuevo submarino chino ha aparecido en imágenes satelitales tomadas en Shanghái y ha llamado la atención por un detalle muy poco habitual. Su torre de mando, la parte que suele sobresalir del casco como una pequeña aleta, parece reducida al mínimo.

El buque fue visto en el astillero JN, también conocido como Jiangnan, en una zona de equipamiento donde los barcos reciben sistemas y ajustes antes de sus pruebas. No hay anuncio oficial chino, no hay nombre público y tampoco una ficha técnica clara. Justo por eso interesa tanto. Las imágenes citadas por el analista H I Sutton muestran el submarino junto a una barcaza entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2026.

Un casco casi limpio

El submarino tiene un casco largo, suave y muy estilizado. La proa se estrecha hacia delante y en la popa aparecen timones en forma de X, una disposición que ayuda a maniobrar bajo el agua con más precisión.

La torre de mando es la clave visual. En un submarino convencional, esa estructura sirve para colocar sensores, periscopios y accesos, pero también crea resistencia al avanzar bajo el agua. ¿Por qué tanto interés por una pieza que apenas sobresale? Porque reducirla puede ayudar a mejorar la hidrodinámica y, en teoría, hacer el buque más eficiente y discreto.

Un análisis posterior del propio Sutton en Covert Shores matiza que no sería un submarino totalmente sin torre, sino uno con una torre muy pequeña. Esa corrección importa, porque cambia la lectura del diseño. No parece una ausencia total, sino una reducción extrema de una pieza clásica.

Lo que se sabe del tamaño

Las estimaciones apuntan a unos 120 metros de largo y entre 10 y 11 metros de ancho. Para hacerse una idea, no estaríamos ante un prototipo pequeño de laboratorio, sino ante un submarino de gran tamaño.

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Ese dato complica la explicación. Si fuera un submarino convencional, movido por motores diésel eléctricos y baterías, sería extraordinariamente grande para esa categoría. Por eso varios analistas consideran más probable una propulsión nuclear, aunque no hay confirmación pública.

Tampoco encaja bien con un submarino de misiles balísticos, los barcos diseñados para llevar misiles nucleares estratégicos. Esos submarinos suelen ser más grandes y voluminosos. La opción más prudente, por ahora, es verlo como un posible submarino de ataque, pensado para seguir, escoltar o amenazar a otros buques.

La propulsión sigue abierta

La propulsión nuclear permitiría navegar durante mucho tiempo sin salir a la superficie. En la práctica, eso da más alcance y más resistencia en misiones largas, algo clave cuando se opera lejos de la costa.

Hay otra posibilidad sobre la mesa. China ha trabajado en conceptos de reactores más pequeños que funcionarían como apoyo para mantener el submarino sumergido durante más tiempo. Sería una especie de sistema independiente del aire, una forma sencilla de decir que el barco no necesita respirar como un motor clásico.

Pero conviene no correr demasiado. Desde una imagen satelital se puede medir, comparar y detectar formas, pero no se puede abrir el casco para ver qué motor lleva. Ahí está el límite de la información pública.

Shanghái entra en el foco

El astillero Jiangnan no es un lugar cualquiera. El proyecto ChinaPower del CSIS ha descrito Changxing, la isla donde está el gran complejo naval de Shanghái, como un centro clave de la modernización naval china. Allí se han construido grandes buques de guerra, incluido el portaaviones Fujian y varios destructores avanzados.

Hasta ahora, Jiangnan era conocido sobre todo por grandes buques de superficie. Que allí aparezca un submarino tan grande resulta llamativo, porque la construcción de submarinos nucleares chinos se ha asociado tradicionalmente a otros astilleros, especialmente Huludao, en el mar de Bohai.

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Ese detalle no confirma que el nuevo buque sea nuclear. Pero sí sugiere que China podría estar ampliando la base industrial que usa para sus submarinos más avanzados. Dicho en lenguaje de calle, no se trata solo del submarino. También importa dónde ha salido.

Dos barcos al mismo tiempo

Casi al mismo tiempo, se ha especulado con la botadura de otro submarino en Huludao. Si ambos fueran de la misma clase, la señal sería importante. Construir dos unidades nuevas a la vez en dos astilleros distintos no es lo habitual cuando se prueba una clase recién estrenada.

Las armadas occidentales suelen avanzar más despacio, con uno o dos submarinos en construcción de forma simultánea. China, en cambio, ha acelerado su ritmo en los últimos años. Naval News estima que ha botado alrededor de 15 a 20 submarinos en cinco años, incluyendo al menos ocho clases nuevas.

El IISS también ha señalado que China ha incrementado con fuerza su producción de submarinos de propulsión nuclear entre 2021 y 2025. El panorama general, por tanto, apunta a una flota submarina que crece no solo en número, sino también en variedad tecnológica.

Lo que falta por confirmar

Aún no se sabe el nombre del submarino, su misión exacta, su sistema de propulsión ni cuándo iniciará pruebas de mar. Tampoco hay datos oficiales sobre sensores, armas o nivel de ruido, que son elementos decisivos en cualquier submarino moderno.

Lo más sensato es leer este hallazgo como una pista, no como una respuesta cerrada. Las imágenes muestran que China está probando diseños cada vez menos convencionales bajo el agua. La pequeña torre de mando no es solo una rareza visual. Puede ser una pieza más en una carrera silenciosa por moverse mejor, durante más tiempo y con menos señales detectables.

El análisis principal se ha publicado en Naval News.



