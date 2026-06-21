Mientras el Gobierno rechaza la compra de los F-35 la Armada ha encontrado una solución: traer 5 Harrier retirados de los Marines de EEUU para desmontarlos y usarlos como almacén de piezas 

España ha encontrado una forma poco vistosa, pero muy práctica, de mantener viva su aviación naval embarcada. La Armada recibirá cinco Harrier AV-8B procedentes de Estados Unidos, aunque no llegarán para volar, sino para servir como una gran despensa de piezas para los aviones que ya operan desde Rota.

La decisión resume un problema que lleva años sobre la mesa. El buque Juan Carlos I puede operar aviones de despegue corto y aterrizaje vertical, pero los Harrier españoles envejecen y el relevo más evidente, el F-35B, sigue fuera de los planes inmediatos. Así que, por ahora, toca estirar la vida de lo que ya existe. Y eso, en aviación militar, casi siempre significa repuestos.

Un relevo que no llega

La Armada mantiene en la Novena Escuadrilla su única unidad de caza y ataque de ala fija embarcable. Según la propia Armada, el Harrier AV-8B puede despegar verticalmente o desde pistas cortas, una capacidad que permite operar desde el Juan Carlos I sin necesitar un portaaviones convencional.

El problema es sencillo de entender. Si el avión que hace posible esa capacidad se retira antes de que haya sustituto, España pierde durante años la opción de lanzar cazas desde el mar. No es un detalle menor para una fuerza naval que usa el Juan Carlos I como plataforma de proyección y apoyo a operaciones anfibias.

Harrier para piezas

Defensa ha confirmado que quiere mantener operativos los Harrier hasta 2032. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, dijo en la Comisión de Defensa del Senado que el objetivo se apoya en la compra de repuestos y en reforzar las capacidades de la industria nacional.

Aquí entra la parte más llamativa. Los cinco Harrier estadounidenses llegarán desmontados desde origen y sus piezas se usarán para sostener la flota española. En otras palabras, no son refuerzos para la línea de vuelo, sino donantes mecánicos para que otros aviones puedan seguir despegando.

Qué hace especial al Harrier

El Harrier pertenece a una familia de aviones capaces de despegar en poco espacio y aterrizar casi en vertical. Dicho sin jerga, puede operar donde otros cazas necesitarían mucha más pista. Por eso ha sido tan útil en buques como el Juan Carlos I.

Esa ventaja también crea una dependencia. No vale cualquier caza para sustituirlo. El F-35B es la versión diseñada para despegue corto y aterrizaje vertical, y Lockheed Martin lo presenta como el único caza de quinta generación con esa capacidad, útil para cubiertas pequeñas y bases sin pistas largas.

EEUU ya cierra la etapa

El calendario no juega a favor de España. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos programó la ceremonia oficial de despedida del AV-8B para el 3 de junio de 2026 en Cherry Point, después de alcanzar el final de su vida de servicio prevista.

Ese cierre deja menos usuarios, menos experiencia compartida y menos repuestos circulando. El propio Cuerpo de Marines ha vinculado la despedida del Harrier con su transición al F-35B y al F-35C, mientras España intenta ganar margen antes de tomar una decisión definitiva.

La industria española entra en juego

La operación no consiste solo en comprar chatarra útil. También implica que la Armada, Defensa y empresas como Airbus tengan que sostener un avión cada vez más raro. Cuantos menos países lo vuelen, más importante será saber reparar, revisar y recuperar piezas dentro de España.

En la práctica, eso significa más trabajo técnico en mantenimiento y una especie de carrera contra el desgaste. Es como conservar un coche clásico que todavía necesitas para ir al trabajo, pero con una diferencia importante. Aquí no se trata de nostalgia, sino de una capacidad militar concreta.

Italia marca otro camino

Italia también ha utilizado el Harrier, pero su transición ya está más avanzada. La Marina Militare informó en 2021 de que el primer F-35B de su Armada había aterrizado en el portaaviones Cavour, un paso clave en el proceso de sustitución de sus AV-8B Harrier.

España, en cambio, queda en una posición más incómoda. Puede mantener los Harrier unos años más, pero no puede convertir esa solución en un sustituto real. Los repuestos compran tiempo, no futuro.

La decisión pendiente

El plan hasta 2032 evita un corte brusco en la aviación embarcada española. También muestra el coste de aplazar una decisión cuando el mercado ofrece pocas alternativas reales para operar cazas desde un buque como el Juan Carlos I.

La imagen es potente. Mientras otros aliados sustituyen el Harrier por el F-35B, España desmonta los últimos aparatos disponibles para que los suyos sigan vivos. Funciona como parche, pero no responde a la gran pregunta de fondo.

La referencia oficial sobre la comparecencia y la pregunta parlamentaria se ha publicado en el Senado de España.



