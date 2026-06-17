Alerta OTAN en el Báltico: cazas Rafale franceses despegan de urgencia para interceptar seis aviones rusos, una escena rutinaria que se repite cada vez con menos margen de calma

Dos cazas Rafale franceses despegaron desde la base aérea de Šiauliai, en Lituania, para interceptar seis aeronaves rusas en el área báltica el 2 de junio de 2026. La operación se hizo junto a dos Gripen suecos y afectó a un grupo formado por cazas, aviones de ataque, transporte y reconocimiento.

La escena suena a película, pero forma parte de una rutina muy real en el flanco este de la OTAN. Cuando una aeronave militar se acerca sin encajar del todo en las normas habituales de vuelo, los aliados activan sus cazas para identificarla y escoltarla si hace falta. Rápido. Sin margen para improvisar.

Qué ocurrió en el Báltico

Según el Mando Aéreo de la OTAN, la formación rusa incluía un Su-35S, un Su-34, un Su-24, un Il-76, un An-12 y un An-30. En cristiano, no era un solo avión perdido, sino una mezcla de aeronaves con funciones distintas, desde combate hasta reconocimiento y transporte militar.

Los Rafale pertenecían al 71.º contingente de Baltic Air Policing, la misión de vigilancia aérea de la OTAN en los países bálticos. El Estado Mayor francés afirmó que estos aviones «proporcionan vigilancia y defensa diarias del espacio aéreo báltico junto con nuestros aliados», una frase seca, pero bastante clara sobre el objetivo de la operación.

Interceptar no es combatir

La palabra «interceptar» puede sonar agresiva. En este contexto, significa que los cazas despegan, se acercan a la aeronave, la identifican visualmente y comprueban su comportamiento. Si todo se mantiene estable, lo normal es escoltarla o seguirla hasta que abandona la zona vigilada.

La propia OTAN define la vigilancia aérea como una misión permanente de paz destinada a proteger la seguridad de los cielos aliados. También sirve para responder a vuelos sospechosos, posibles violaciones del espacio aéreo o aviones civiles con problemas de comunicación.

La alerta que no duerme

La pieza clave es la Alerta de Reacción Rápida, conocida como QRA. Es un sistema que mantiene pilotos, mecánicos y cazas listos durante todo el año para despegar en cuestión de minutos. Algo así como tener una ambulancia aérea militar siempre con el motor casi caliente.

La OTAN protege los cielos bálticos desde 2004, cuando Estonia, Letonia y Lituania entraron en la Alianza. Como estos tres países no tienen una fuerza de cazas propia suficiente para cubrir esa misión, otros aliados rotan sus aviones cada pocos meses desde bases como Šiauliai, en Lituania, y Ämari, en Estonia.

Por qué importa esta zona

El Báltico es una región pequeña en el mapa, pero muy sensible en términos militares. Está cerca de Rusia y de rutas aéreas donde las aeronaves militares rusas aparecen con frecuencia, a veces sin usar transpondedores, sin comunicarse con el control aéreo o sin presentar un plan de vuelo.

Un transpondedor es el dispositivo que ayuda a identificar un avión en los radares civiles y militares. Si no está activo, el vuelo puede convertirse en un problema de seguridad, incluso sin que haya una intención directa de atacar. Para cualquier controlador aéreo, es como ver una sombra moviéndose sin nombre en una pantalla.

Francia y Suecia actuaron juntas

Francia tiene desplegados cuatro Rafale B en Šiauliai desde el 1 de abril de 2026, dentro de la misión Baltic Air Policing 71. La operación moviliza a alrededor de un centenar de aviadores franceses, encargados de mantener los cazas, operar los sistemas y sostener la alerta día y noche.

La participación de dos Gripen suecos también muestra cómo la vigilancia del Báltico se ha vuelto más multinacional. En la práctica, eso significa que una misma alerta puede coordinar aviones de distintos países, con centros de mando de la OTAN siguiendo la situación desde tierra.

Un mensaje de disuasión

La interceptación del 2 de junio no cambia por sí sola el equilibrio militar en la región. Pero sí encaja en un patrón más amplio de vigilancia constante, donde la OTAN intenta demostrar que ve lo que ocurre y puede responder rápido. Ese es el corazón de la disuasión.

Para los países bálticos, esta presencia aliada es algo más que una patrulla aérea. Es una garantía visible de que su espacio aéreo no depende solo de sus propios medios. Al final del día, cuando salta la alarma, la promesa de defensa colectiva se mide en minutos.

La información oficial de referencia se ha publicado en el Mando Aéreo de la OTAN y en el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia.



