Movistar ofrece una calidad superior en la emisión del Mundial 2026 con control interactivo del directo y más novedades

El Mundial 2026 empezó el pasado 11 de junio con México contra Sudáfrica y llega con una pregunta muy práctica para muchos aficionados en España. ¿Se ve con buena calidad de imagen o habrá que conformarse con una emisión más básica?

Movistar ha aclarado en su propia web que sus clientes podrán seguir el torneo con calidad 4K, control del directo, acceso a los partidos de los últimos 7 días y visionado desde varios dispositivos. La compañía presenta esta cobertura como una de sus grandes ventajas para quienes quieran ver todos los encuentros desde casa o fuera de ella.

El Mundial se ve en 4K

Movistar indica en su calendario del Mundial 2026 que sus clientes pueden verse los partidos «en riguroso directo y con calidad 4K». En palabras sencillas, 4K significa una imagen con más detalle que Full HD, algo que se nota sobre todo en televisores grandes y en planos abiertos del campo.

La aclaración llega después de varios días de dudas sobre la calidad real de la emisión. En la práctica, no basta con que el operador emita en 4K. También hace falta tener un televisor compatible y el equipo adecuado para aprovechar esa mejora de imagen.

Movistar ya ofrece el fútbol con calidad Full HD, audio 5.1 y canales en 4K para quienes tienen descodificador UHD. Esa última parte es importante, porque marca la diferencia entre ver el partido con buena calidad y verlo con la máxima nitidez disponible dentro de su plataforma.

Todos los partidos

El Mundial 2026 está siendo la edición más grande hasta ahora, con 48 selecciones y 104 partidos. Movistar ha dado acceso a todos los encuentros a través de DAZN, en el dial 57, para clientes con el paquete Fútbol Total o LALIGA.

Para el usuario, el resumen es bastante directo. Si tiene contratado el paquete adecuado, no hay que buscar cada partido en servicios distintos ni depender solo de los encuentros en abierto.

Control del directo

Una de las funciones más útiles será el control del directo. Movistar explica que los clientes podrán pausar, rebobinar o ver un encuentro desde el inicio aunque ya haya empezado.

Puede parecer un detalle menor, pero cualquiera que haya llegado tarde a un partido sabe que no lo es. Si el metro se retrasa, si la cena se alarga o si el gol llega justo cuando no mirabas, esa opción permite recuperar la jugada sin esperar al resumen de después.

La plataforma también ofrece acceso a los partidos grabados durante los últimos 7 días. Eso convierte el Mundial en algo menos rígido para quienes no pueden cuadrar todos los horarios, especialmente en una competición repartida entre México, Estados Unidos y Canadá.

Fuera de casa

Movistar también destaca el acceso multidispositivo. Su web habla de televisión, móvil, tableta y ordenador, con varios dispositivos dentro del hogar y uno adicional fuera de casa.

En la práctica, eso permite seguir un partido desde el móvil si coincide con un viaje, una tarde fuera o una jornada de trabajo. No es lo mismo que verlo en una pantalla grande, claro, pero para muchos aficionados puede ser la diferencia entre seguir el Mundial o perderse media fase de grupos.

La compañía menciona además la conectividad 5G+ como parte de la experiencia móvil. Esto no garantiza que todo vaya perfecto en cualquier sitio, porque la cobertura y la congestión de red también cuentan, pero sí apunta a una emisión pensada para ver fútbol más allá del salón.

Sin permanencia

Otro punto relevante es la flexibilidad comercial. En su página de fútbol, Movistar muestra el paquete Fútbol Total con la indicación «sin permanencia», algo clave para quienes solo quieren contratar durante el Mundial o ajustar su oferta después.

La web de Movistar también recoge dos opciones principales para ver el torneo dentro de miMovistar. Fútbol Total aparece con todo el Mundial y otras competiciones, mientras que el paquete LALIGA también incluye el torneo, según la descripción publicada por el operador.

Eso no elimina la necesidad de revisar la letra pequeña antes de contratar. Pero sí deja claro el mensaje principal de Movistar para este Mundial. 4K, control del directo, partidos recientes disponibles y una experiencia pensada para moverse de la tele al móvil sin demasiadas complicaciones.

El comunicado oficial ha sido publicado en Movistar.



