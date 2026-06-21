Casi todas las Smart TV tienen HDMI-CEC pero pocos saben que es un tesoro oculto que va a cambiar la forma de conectar los dispositivos

Por Techy44
Publicado el: 21 de junio de 2026 a las 18:46
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Mando de una Smart TV controlando varios dispositivos conectados mediante HDMI-CEC desde un único control remoto.

Hay una función escondida en muchos televisores que puede acabar con el pequeño caos de mandos en el salón. Se llama HDMI-CEC y permite que la tele, una consola, una barra de sonido o un reproductor se comuniquen a través del mismo cable HDMI.

La idea es simple, aunque el nombre suene a menú técnico que nadie quiere tocar. En la práctica, sirve para encender dispositivos, cambiar de entrada, pausar vídeos o subir el volumen sin buscar tres mandos distintos entre los cojines del sofá.

Qué es HDMI-CEC

HDMI-CEC significa Consumer Electronics Control, algo así como control de dispositivos electrónicos de consumo. Es una función del estándar HDMI pensada para que varios aparatos conectados puedan obedecer órdenes desde un solo mando, siempre que sean compatibles.

No mejora la calidad de imagen ni convierte una tele antigua en una Smart TV nueva. Lo que hace es mover pequeñas órdenes entre dispositivos, como encender, apagar, reproducir, pausar o controlar el sonido.

Piénsalo como una conversación silenciosa entre aparatos. La tele le dice a la barra de sonido que suba el volumen, la consola avisa de que está encendida y el reproductor puede pedir que la pantalla cambie a su entrada HDMI.

Dónde aparece en tu tele

Aquí llega la parte que confunde a mucha gente. HDMI-CEC casi nunca se llama igual en todos los televisores, porque cada fabricante lo ha bautizado con su propia marca.

En Samsung suele aparecer como Anynet+, en LG como SIMPLINK y en Sony como BRAVIA Sync. Las páginas de soporte de estas marcas lo describen como una función para controlar equipos conectados por HDMI desde el mando del televisor.

También puede aparecer con nombres como VIERA Link, HDAVI Control, EZ-Sync, CE-Link o Regza Link, según el fabricante. Si no ves «HDMI-CEC» escrito tal cual, busca en Ajustes, Conexiones, Entradas, Ajustes HDMI o Administrador de dispositivos externos.

Cómo activarlo

Antes de tocar nada, conviene comprobar dos cosas. La primera es que el televisor tenga HDMI-CEC. La segunda es que el aparato conectado, ya sea una consola, un reproductor o una barra de sonido, también lo admita.

El proceso suele empezar en el menú de ajustes del televisor. En muchos modelos hay que entrar en los ajustes generales, buscar dispositivos o conexiones HDMI y activar la opción CEC con el nombre que use la marca. LG, por ejemplo, sitúa SIMPLINK dentro de los ajustes HDMI en sus televisores webOS recientes.

Después hay que hacer lo mismo en el dispositivo externo. En Roku TV, la opción aparece dentro de Sistema y Controlar otros dispositivos, donde se puede activar la reproducción con un toque. En televisores Samsung, Anynet+ se activa desde el apartado de conexión y administrador de dispositivos externos.

Para qué sirve de verdad

La ventaja más visible llega cuando enciendes una consola y la tele cambia sola a la entrada correcta. No tienes que navegar por el menú de fuentes ni recordar si la consola estaba en HDMI 1 o HDMI 3.

También ayuda con barras de sonido y sistemas de cine en casa. Puedes subir y bajar el volumen con el mando de la tele, sin alternar entre mandos como si estuvieras dirigiendo una pequeña central eléctrica.

En dispositivos de Google para streaming, CEC puede cambiar automáticamente la fuente HDMI al iniciar una emisión y, en algunos televisores compatibles, incluso encender la pantalla. Es una comodidad pequeña, sí, pero se nota cada día.

Qué hacer si falla

HDMI-CEC no siempre funciona a la primera. Si no responde, revisa que el cable HDMI esté bien conectado y que todos los equipos sean compatibles, porque Samsung advierte de que algunos cables pueden no admitir correctamente Anynet+ o HDMI-CEC.

También merece la pena reiniciar la tele y comprobar que el ajuste HDMI Control o CEC está activado en cada aparato. Sony recomienda verificar la compatibilidad HDMI-CEC de todos los dispositivos y realizar un reinicio de energía o reinicio del televisor cuando BRAVIA Sync no funciona.

Hay otro detalle importante. Si al apagar la tele se apaga también la consola o la barra de sonido, no tiene por qué ser un fallo. Muchas veces es justo lo que CEC está diseñado para hacer.

Cuándo conviene desactivarlo

HDMI-CEC es útil, pero no siempre encaja con todos los hogares. Si una consola se enciende cada vez que prendes la tele, o si una barra de sonido cambia la fuente sin que tú lo pidas, puede resultar más molesto que práctico.

En ese caso, lo más sensato es desactivar la función solo en el dispositivo que causa el problema. Así puedes mantener parte de la comodidad sin perder el control de todo el sistema.

Al final del día, HDMI-CEC intenta que la tecnología del salón sea menos pesada. Y cuando funciona bien, lo consigue con algo tan simple como usar un solo mando.

La documentación oficial sobre HDMI-CEC se ha publicado en HDMI Licensing Administrator.


Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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