Australia necesitaba mover una pieza de 137 toneladas y 7 metros de ancho para construir la mayor batería de agua del mundo y acabó construyendo un convoy de 73 metros y 152 ruedas para transportarla

Mover una pieza de más de 137 toneladas por una carretera de montaña no es precisamente una mudanza normal. En Cooma, una ciudad de Nueva Gales del Sur, el paso nocturno del cabezal central de la tuneladora Mónica convirtió una obra subterránea en una escena difícil de ignorar. El convoy medía 73 metros de largo, llevaba 152 ruedas y avanzaba hacia el frente de trabajo de Marica, al norte de Kiandra.

Esa pieza no era un simple recambio. Era parte del sistema que ayudará a excavar Snowy 2.0, una ampliación gigantesca del histórico Snowy Scheme australiano. La idea es sencilla de explicar, aunque muy difícil de construir. Usar agua como si fuera una batería enorme, guardando energía cuando sobra viento y sol, y generándola cuando la red la necesita.

Un convoy enorme

El bloque central del cabezal de corte de Mónica pesaba más de 137 toneladas y tenía siete metros de ancho. Snowy Hydro informó de que la pieza cruzó Cooma de noche, subió por Sharp Street y después tomó la Snowy Mountains Highway hacia su destino final. Eso no se ve cada noche.

Para poder moverlo, el cabezal tuvo que dividirse en cinco partes. El cabezal de corte es la herramienta principal de una tuneladora, la parte que muerde la roca mientras la máquina avanza. En las semanas previas, más de 140 cargas sobredimensionadas viajaron desde Port Kembla hasta Marica para montar la nueva máquina.

Dave Evans, responsable de entrega de Snowy 2.0 en Snowy Hydro, resumió la operación como meses de trabajo y planificación. También dijo que era «una imagen increíble» ver aquellas piezas enormes atravesando Cooma hacia una zona remota de obra. La frase encaja bastante bien con lo que ocurrió.

La tuneladora Mónica

Mónica es la cuarta tuneladora del proyecto Snowy 2.0. Fue puesta en marcha el 1 de febrero de 2026 y recibió su nombre en honor a Monica Brimmer, una estudiante de Tumut High School que ganó un concurso de arte y narración de historias de las comunidades First Nations.

La máquina se ha diseñado para trabajar en condiciones geológicas muy variables. En la práctica, eso significa que no excavará siempre la misma roca limpia y previsible, sino zonas donde el terreno puede cambiar mucho en pocos metros. ¿Y si la montaña se complica justo delante de la máquina? Para eso está preparada.

Su misión será excavar parte del túnel de aducción de 17 kilómetros que atraviesa la zona de falla de Long Plain. Una falla es una zona de roca fracturada o deformada, como una cicatriz dentro de la montaña. Para una tuneladora, ese tipo de terreno puede ser mucho más delicado que una roca compacta.

Qué es Snowy 2.0

Snowy 2.0 conectará los embalses de Tantangara y Talbingo mediante 27 kilómetros de túneles y una central hidroeléctrica subterránea situada a unos 800 metros de profundidad en Lobs Hole. No se trata de hacer un embalse nuevo sin más, sino de ampliar un sistema ya existente.

El concepto clave es la hidroeléctrica reversible. Cuando hay mucha electricidad renovable disponible, el agua se bombea hacia el embalse superior. Cuando la demanda sube, esa agua baja de nuevo y mueve turbinas para producir electricidad. Es una batería, pero hecha con agua, túneles y gravedad.

Según Snowy Hydro, el agua se reciclará dentro del sistema y podrá usarse una y otra vez para generar energía. Esto es importante porque la energía solar y eólica no siempre llegan cuando la gente enciende la calefacción, cocina o carga el móvil. Ahí entra este tipo de almacenamiento.

Por qué importa

Cuando esté terminado, Snowy 2.0 tendrá 2.200 megavatios de capacidad de generación y almacenamiento suficiente para abastecer a unos tres millones de hogares durante una semana, según la compañía. Dicho de otra forma, busca dar respaldo a la red cuando las renovables no produzcan lo bastante.

La obra también tiene una escala laboral enorme. Snowy Hydro afirmó en febrero de 2026 que más de 5.200 trabajadores participaban en el proyecto y que se habían invertido más de 300 millones de dólares australianos en la economía local. Son cifras de megainfraestructura, no de obra menor.

Por otro lado, la complejidad explica por qué cada pieza importa. SMEC, una de las organizaciones técnicas vinculadas al proyecto, señaló que Mónica acabará midiendo 178 metros de largo cuando esté montada, con ocho plataformas traseras y sistemas esenciales para excavar de forma continua.

El reto bajo tierra

La central subterránea de Lobs Hole es otro de los puntos clave. Snowy Hydro indicó que allí el foco empezaba a pasar de la excavación al montaje interior de una planta eléctrica del tamaño de la Ópera de Sídney. No es una metáfora pequeña.

La empresa también informó de más de 733.000 metros cúbicos de excavación subterránea en las cavernas del proyecto. Para hacerlo más fácil de imaginar, la propia compañía lo comparó con 293 piscinas olímpicas de material retirado. Eso ayuda a entender por qué mover una sola pieza de 137 toneladas ya era una operación aparte.

El calendario oficial apunta al final de 2028 como fecha de terminación del proyecto, mientras SMEC menciona diciembre de 2028 como objetivo de finalización. Hasta entonces, Mónica tendrá que demostrar que puede avanzar en una de las partes más difíciles del trazado.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Snowy Hydro.



