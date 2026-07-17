Una filtración confirma que Nvidia pospondrá la serie RTX 6000 hasta 2028 pero hay una sorpresa: en 2027 llegarán los modelos RTX 5000

Por Kevin Montien
Publicado el: 17 de julio de 2026 a las 18:39
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Tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 5090 de la arquitectura Blackwell, base de las futuras RTX 5000 Super según una filtración.

Nvidia podría dejar su próxima gran generación de tarjetas gráficas para 2028 y cubrir el hueco con unas GeForce RTX 5000 Super durante 2027. La información procede del filtrador Moore’s Law Is Dead y no ha sido confirmada por la compañía, así que por ahora debe tratarse como una hoja de ruta provisional.

La jugada mantendría la arquitectura Blackwell más tiempo del habitual, con más memoria y una mejora de velocidad contenida. También abriría una oportunidad para AMD si su futura RDNA 5 llega antes y ofrece un salto mayor en rendimiento, precio o eficiencia.

Una hoja de ruta sin confirmar

La fuente citada por Moore’s Law Is Dead asegura que «no cree que las RTX 60 vayan a salir en 2027». Otros informes publicados en julio de 2026 sitúan esa familia en 2028 y colocan la actualización Super entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Lo único oficial es la generación GeForce RTX 50, presentada el 6 de enero de 2025 con la arquitectura Blackwell. A 11 de julio de 2026, Nvidia no ha anunciado las RTX 5000 Super, tampoco ha dado fecha para una futura serie GeForce RTX 60 y ni siquiera ha confirmado sus modelos comerciales.

Qué cambiaría con las Super

Una versión Super suele ser un refresco, no una generación completamente nueva. En la práctica, mantiene buena parte del diseño original y ajusta elementos como la memoria, las frecuencias de funcionamiento o el consumo para arañar más rendimiento.

Las filtraciones hablan de más memoria de vídeo y de una mejora media cercana al diez por ciento. Esa memoria es el espacio que la tarjeta utiliza para guardar texturas y otros datos mientras se ejecuta un juego, algo cada vez más importante cuando se juega con alta resolución y ajustes exigentes.

La inteligencia artificial pesa

¿Por qué alargar una generación que ya está en el mercado? Los resultados financieros de Nvidia ayudan a entender el contexto, aunque no demuestran por sí solos que la IA haya causado el supuesto retraso.

En el trimestre cerrado el 26 de abril de 2026, el negocio de centros de datos ingresó 75.200 millones de dólares, mientras que el conjunto de informática en dispositivos alcanzó 6.400 millones. «La construcción de fábricas de IA se está acelerando a una velocidad extraordinaria», afirmó Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia.

AMD ve una oportunidad

AMD compite ahora con la arquitectura RDNA 4, utilizada por las Radeon RX 9070 y RX 9070 XT. David McAfee, responsable de Ryzen y Radeon, presentó esa generación como un salto en rendimiento gráfico, trazado de rayos e inteligencia artificial, con 16 gigabytes de memoria en ambos modelos.

La llegada de RDNA 5 durante la segunda mitad de 2027 también es una previsión de la industria, no un calendario oficial de AMD. Si se cumple y Nvidia responde solo con un refresco, AMD tendría una ventana para ganar terreno, pero necesitaría buen precio, existencias suficientes y controladores sólidos.

Las consolas no fijan la fecha

Microsoft sí ha confirmado que trabaja con AMD en Project Helix, su próxima consola. La empresa planea enviar versiones preliminares del hardware a desarrolladores en 2027, pero no ha anunciado una fecha de venta ni ha dicho que el chip use oficialmente RDNA 5. 

Sony, por su parte, mantiene con AMD la colaboración Project Amethyst para mejorar tecnologías gráficas como PSSR. Eso confirma una relación técnica entre ambas empresas, pero no confirma que PlayStation 6 salga en 2027 ni que su arquitectura gráfica definitiva sea RDNA 5. 

Qué significa para los jugadores

¿Merece la pena esperar hasta 2027 o 2028 para renovar el ordenador? Con la información disponible, no conviene retrasar una compra necesaria solo por esta filtración, porque las fechas, los nombres y las especificaciones pueden cambiar antes de cualquier anuncio.

Lo importante será comprobar cuánto aumenta realmente la memoria, qué mejora ofrecen las Super sin generación de fotogramas y a qué precio llegan. Al final del día, una tarjeta algo más rápida no será una gran actualización si cuesta mucho más o resulta difícil encontrarla en las tiendas.

La filtración principal se ha publicado en Moore’s Law Is Dead.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

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