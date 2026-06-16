Unos J-10C chinos firman un 9-0 frente a Eurofighter en maniobras en Qatar, y la pregunta real es cuánto hay de dato militar y cuánto de mensaje político

China asegura que su caza J-10CE, en manos de Pakistán, ganó nueve combates simulados contra aviones Eurofighter Typhoon en 2024. El dato llama la atención porque enfrenta a un modelo chino de exportación con uno de los cazas europeos más conocidos, usado por países como Alemania, Reino Unido, Italia y España.

Pero aquí viene la parte importante. Un 9-0 en un ejercicio no significa automáticamente que un avión sea mejor en una guerra real. Las reglas del entrenamiento, los pilotos, los sensores, las armas simuladas y hasta el escenario elegido pueden cambiar mucho el resultado.

Un 9-0 con matices

Según South China Morning Post, la cadena estatal china CCTV informó que el J-10CE ganó los nueve enfrentamientos simulados contra Eurofighter Typhoon en 2024. La propia información indica que CCTV no identificó el ejercicio concreto ni los países participantes, aunque varios indicios apuntan a las maniobras Zilzal-II celebradas en Qatar.

Esa falta de detalles importa. En aviación militar, un marcador así puede impresionar, pero sin conocer las reglas de enfrentamiento es difícil saber qué se estaba midiendo exactamente. No es lo mismo practicar una intercepción limitada que simular una batalla aérea completa.

Pakistán y Qatar participaron en Zilzal-II en enero de 2024, un ejercicio conjunto pensado para mejorar la interoperabilidad y probar la preparación operativa de ambas fuerzas aéreas. En aquella ocasión, la información basada en un comunicado de la Fuerza Aérea de Pakistán ya señalaba que los J-10C paquistaníes se enfrentarían por primera vez a los Eurofighter de Qatar.

Qué se probó

Los medios paquistaníes citados por SCMP hablan de cinco combates cerrados y cuatro enfrentamientos más allá del alcance visual. Dicho en sencillo, los primeros se parecen más al clásico duelo de maniobras a corta distancia, mientras que los segundos dependen mucho de radares, enlaces de datos y misiles simulados.

Ahí está una de las claves. Un combate más allá del alcance visual no se gana solo por volar más rápido o girar mejor. También cuenta quién detecta antes, quién recibe mejores datos externos y qué tipo de misil se está simulando.

Por eso, el resultado debe leerse con cuidado. Puede mostrar que el J-10CE es una plataforma seria y competitiva, sí. Pero no basta para concluir que cualquier Eurofighter perdería siempre frente al caza chino.

Dos cazas distintos

El J-10CE es un caza monomotor de diseño chino, más ligero que el Eurofighter. La información facilitada sitúa su peso máximo al despegue en unas 19,3 toneladas, frente a las 23,5 toneladas del Eurofighter, y también apunta a que el modelo europeo alcanza una velocidad máxima superior.

El Eurofighter, por su parte, está diseñado por un consorcio europeo formado por empresas de Reino Unido, Alemania, Italia y España. Su ficha oficial destaca una longitud de 15,96 metros, una envergadura de 10,95 metros y una velocidad máxima de Mach 2, además de un empuje total de 180 kilonewtons.

Aun así, comparar aviones como si fueran coches de catálogo es quedarse corto. En una misión real cuentan el radar, la guerra electrónica, el entrenamiento del piloto, el apoyo de otros aviones y la calidad de la información compartida. Al final del día, el caza es solo una pieza del tablero.

Por qué importa a Europa

El Eurofighter sigue siendo una columna vertebral de varias fuerzas aéreas europeas. Alemania, por ejemplo, lo describe como el núcleo de su flota de combate y destaca su uso tanto en defensa aérea como en misiones aire-tierra.

Si el 9-0 se confirma con más datos, sería una señal útil para revisar tácticas y entrenamiento. Pero sin información completa, también puede funcionar como un mensaje político y comercial. China tiene interés en presentar el J-10CE como una alternativa potente para países que no compran cazas occidentales o que buscan opciones más baratas.

La pregunta incómoda es otra. ¿Está Europa modernizando sus aviones al ritmo suficiente? Ahí el debate ya no va solo de Pakistán, Qatar o China, sino de cómo se prepara el continente para una guerra aérea cada vez más digital.

La respuesta alemana

Airbus sostiene que el Eurofighter alemán está en pleno proceso de mejora. La compañía explica que la llamada Tranche 4, conocida como Quadriga, incluye 38 nuevos aviones para Alemania y que estos sustituirán a los modelos más antiguos antes de 2030.

También hay mejoras previstas en radar y cabina. Airbus describe el paquete Phase 4 Enhancement como una actualización que incorporará un radar de barrido electrónico activo, una tecnología que permite detectar objetivos con más rapidez y sin depender de una antena mecánica tradicional.

Eso no borra el dato del ejercicio, pero sí cambia la lectura. Un Eurofighter antiguo y uno modernizado no ofrecen exactamente las mismas capacidades. En la práctica, hablar de «el Eurofighter» como si fuera un único modelo congelado en el tiempo puede llevar a conclusiones demasiado simples.

El futuro se llama FCAS

A largo plazo, Alemania, Francia y España miran hacia el Future Combat Air System, conocido como FCAS. Airbus lo presenta como un sistema de sistemas en el que cazas tripulados, drones acompañantes y una nube de combate compartirán información en tiempo casi real.

El problema es que el programa atraviesa tensiones industriales. Reuters informó en mayo de 2026 de diferencias entre Airbus y Dassault sobre el futuro del caza principal, aunque Airbus defendió que al menos seguirían adelante áreas como la nube de combate y los aviones colaborativos no tripulados.

Ese contexto hace que el 9-0 sea algo más que una anécdota. No demuestra por sí solo una superioridad china definitiva, pero recuerda que la ventaja aérea se gana con actualizaciones constantes, pilotos bien entrenados y sistemas conectados. Y en ese juego, nadie puede dormirse.

La información principal se ha publicado en South China Morning Post a partir de lo reportado por CCTV.

El vídeo oficial ha sido publicado en CCTV.



