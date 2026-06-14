Chile recalca que el Estrecho de Magallanes es completamente chileno, y eso abre un debate sobre por qué vuelve a mencionarse cuando parecía un tema cerrado

Chile ha vuelto a poner el Estrecho de Magallanes en el centro del debate político y estratégico. El ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros Tocornal, afirmó que no existe duda jurídica ni territorial sobre la soberanía chilena de este paso marítimo, una ruta clave entre el Atlántico y el Pacífico.

La frase llega después de las declaraciones atribuidas al contraalmirante argentino Hernán Jorge Montero sobre la llamada boca oriental del Estrecho. ¿Es una disputa nueva o una discusión sobre cómo se nombra el borde de un mapa? La respuesta de Barros apunta a lo segundo, pero también recuerda algo sensible para cualquier país costero. La soberanía no se deja en una nota al pie.

La frase de Barros

Barros fue directo durante una entrevista en Radio Polar de Punta Arenas. Dijo que el Estrecho de Magallanes, «desde su principio hasta su fin, es chileno», y añadió que esa condición alcanza sus aguas, suelo, subsuelo y riberas.

La intervención se produjo durante una visita a unidades de las Fuerzas Armadas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. En esa agenda también habló de capacidades militares, de la presencia del Estado en zonas aisladas y del desafío de reemplazar los cazas F-5 E/F Tigre III cuando existan recursos.

Qué dice el tratado

Para entender la discusión hay que bajar del titular al mapa. El Estrecho de Magallanes es un paso natural de agua que conecta dos océanos y permite navegar por el extremo sur de América sin rodear el cabo de Hornos.

El Tratado de Límites de 1881 fijó la frontera austral entre Chile y Argentina. En su texto, la línea parte de Punta Dungeness y deja para Chile los territorios situados al sur de esa línea, con reglas específicas para Tierra del Fuego y las islas cercanas. También dejó el Estrecho neutralizado y con libre navegación para barcos de todas las naciones.

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El Tratado de Paz y Amistad de 1984 precisó el término oriental del Estrecho. Según ese acuerdo, la referencia va entre Punta Dungeness, al norte, y Cabo del Espíritu Santo, al sur. La soberanía argentina queda al oriente de esa línea y la chilena al occidente, sin alterar el régimen del Estrecho acordado en 1881.

La boca oriental

La palabra «boca» puede sonar simple, como la entrada de un túnel o la puerta de casa. Pero en límites marítimos no basta con una imagen mental. Importa dónde empieza jurídicamente una zona y qué texto lo respalda.

La posición chilena sostiene que la boca oriental forma parte del Estrecho hasta la línea definida por los tratados. Desde ahí hacia el este ya se abre otro espacio marítimo, vinculado al Atlántico, pero no una porción argentina dentro del Estrecho de Magallanes.

Montero no es una voz cualquiera dentro del organigrama naval argentino. La propia web del Gobierno argentino lo identifica como jefe del Servicio de Hidrografía Naval desde el 7 de febrero de 2024, lo que explica por qué sus palabras tuvieron eco político en Chile.

Sin carrera armamentista

Barros también intentó separar esta discusión de una lectura militarista. Según el ministro, Chile no está en una carrera armamentista con sus vecinos y su política de defensa se basa en un equipamiento disuasivo.

En la práctica, eso significa mantener fuerzas preparadas para proteger la soberanía, el mar territorial y el espacio chileno, no presentar cada roce diplomático como si fuera la antesala de una crisis. Esa parte importa, porque los mapas suelen calentar el debate público muy rápido.

El Ministerio de Defensa chileno reforzó esa idea con la visita de Barros al Faro Espíritu Santo, en la ribera oriental del Estrecho. La cartera destacó allí la seguridad de la navegación, la presencia del Estado y la relevancia geopolítica de una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Por qué importa

El Estrecho de Magallanes no es solo una línea azul en el mapa escolar. Es conectividad, logística, presencia antártica y control de una zona extrema donde el clima, la distancia y el mar mandan más de lo que parece.

También hay una dimensión diplomática. Chile y Argentina mantienen una agenda bilateral amplia, con cooperación en comercio, seguridad, conectividad e integración, según el comunicado conjunto difundido por la Cancillería chilena en abril de 2026.

Por eso la señal de Barros busca ser doble. Por un lado, reafirma la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes. Por otro, descarta convertir la polémica en una controversia abierta con Argentina. El matiz cuenta.

La información oficial de contexto se ha publicado en el Ministerio de Defensa Nacional de Chile.



