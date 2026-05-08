El día que Internet aprendió que depende de tres servidores: la caída simultánea de las grandes IAs

El 20 de abril de 2026, ChatGPT tuvo problemas de conexión y dejó a parte de los usuarios sin acceso durante un buen rato. OpenAI fue informando en su panel público de estado y acabó dando por recuperados los servicios afectados. Para quien estaba estudiando, trabajando o simplemente curioseando, fue un recordatorio incómodo de lo dependientes que nos hemos vuelto.

Ese mismo día también se reportaron fallos en otros chatbots populares, como Gemini de Google y Claude de Anthropic, aunque no siempre con el mismo patrón ni con la misma intensidad. Google llegó a atribuir problemas puntuales a una saturación de conexiones y avisó de que algunas actualizaciones de Gemini Live pueden causar “comportamientos inestables” durante el despliegue.

Qué notaron los usuarios cuando ChatGPT falló

Una señal clara fue el aumento de avisos en servicios de seguimiento como DownDetector, donde se acumulaban mensajes de gente que no podía hacer consultas o que veía errores al iniciar sesión. Algunos contaban que, al cerrar sesión para intentar arreglarlo, luego ya no podían volver a entrar. Cuando pasa esto, la sensación es de apagón, aunque el fallo no siempre afecta a todos por igual.

En paralelo, varios usuarios describieron pantallas en blanco, conversaciones que no cargaban y funciones que se quedaban a medias. También se habló de problemas con el modo de voz y con la generación de imágenes, además de fallos al recuperar historiales. No es difícil imaginar la escena, un trabajo a medio hacer y el chat “pensando” sin responder.

La explicación de OpenAI en palabras sencillas

Cuando una app te pide que inicies sesión, no es solo un trámite. Es la comprobación de identidad que decide si puedes entrar y, en muchos casos, si el servicio te deja hacer cualquier cosa después. Si ese paso se atasca, todo lo demás se queda sin aire.

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En su informe técnico, OpenAI explicó que el incidente se debió a una sobrecarga en una dependencia interna de autenticación, la pieza que autoriza las peticiones y valida que el usuario está dentro. La empresa añadió que los reintentos automáticos, la caché y el enrutamiento amplificaron el atasco, y que el impacto más fuerte se observó en Sudamérica, India y Europa durante una franja de algo menos de dos horas en horario del Pacífico. OpenAI también detalló que estabilizó el sistema reduciendo carga y redistribuyendo tráfico, y que ahora trabaja en más margen de capacidad y mejores límites para que un fallo puntual no escale.

Por qué un atasco de acceso puede tumbarlo todo

Hay una idea que ayuda a entenderlo sin tecnicismos. Si el “portero” que deja entrar a un concierto se ve desbordado, no importa que el escenario esté listo, la gente se queda fuera igual. En los servicios digitales pasa algo parecido, el inicio de sesión es una puerta estrecha.

Además, cuando algo no responde, muchas apps reintentan por defecto, como si insistir fuera a abrir la puerta más rápido. Eso puede multiplicar el tráfico y empeorar el atasco, sobre todo si millones de personas están haciendo lo mismo a la vez. Por eso estas caídas a veces van por rachas, parece que vuelve, pero se vuelve a saturar.

Un día con tropiezos también en Gemini y Claude

En el caso de Gemini, hay señales de incidencias en entornos de Google relacionados con el uso de modelos, como avisos de problemas al servir claves recientes en su panel de estado para Gemini API. Google también tiene un panel público de incidencias para Gemini donde recoge episodios como historiales de conversación que no aparecían en la web o en la app. Eso ayuda a entender que, cuando algo falla, suele haber pistas oficiales para seguir la evolución.

Claude, por su parte, registró varios incidentes en su propio panel, incluido un episodio de errores elevados al subir archivos y un pico de errores en un modelo Sonnet el mismo 20 de abril. No prueba que exista una causa compartida entre empresas, pero sí encaja con una idea simple, los chatbots modernos son servicios grandes y, a veces, delicados.

Qué puedes hacer si vuelve a ocurrir

Cuando el fallo parece general, insistir con el botón de recargar suele servir de poco. ¿Quién no ha probado a hacerlo una y otra vez? Lo más útil es mirar el estado oficial del servicio y esperar a que pase de investigación a recuperación, en lugar de entrar en un bucle de cerrar sesión y volver a entrar.

Si quieres descartar un problema local, OpenAI recomienda pasos básicos como borrar caché y cookies, probar otro navegador o usar modo incógnito. No son “trucos mágicos”, pero ayudan cuando el problema real es tu sesión o un bloqueo del navegador y no un corte del servidor. Y si dependes de esto para estudiar o trabajar, tener un plan B sencillo sigue siendo la mejor red de seguridad.

La información oficial sobre la incidencia se ha publicado en OpenAI Status.