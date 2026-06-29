Todos los usuarios de Samsung borran esta aplicación de su móvil sin saber que están cometiendo un error

Borrar aplicaciones que vienen instaladas de fábrica se ha convertido casi en un ritual. Estrenas móvil, entras en el cajón de apps y empiezas la limpieza. Samsung Members suele caer pronto, porque a simple vista parece otra app más de marca, con avisos, promociones y poco que aportar.

Pero en muchos Samsung Galaxy, eliminarla o desactivarla sin mirar puede ser un pequeño error. No es imprescindible para que el teléfono funcione, pero sí reúne funciones útiles de soporte, pruebas beta, avisos oficiales y comunidad que algunos usuarios solo echan de menos cuando aparece un fallo o una actualización importante.

Qué es Samsung Members

Samsung Members es una app oficial de Samsung pensada como centro de ayuda para los usuarios de Galaxy. Dentro agrupa consejos, noticias del ecosistema Galaxy, soporte experto, comunidad y herramientas para revisar el estado del dispositivo.

Dicho de forma sencilla, no es una app mágica para que el móvil vaya más rápido. Es más bien una ventanilla de atención metida en el teléfono. Y eso, cuando el móvil se calienta, falla una función o llega una beta de One UI, puede ahorrar bastante tiempo.

Samsung también advierte de que las funciones disponibles pueden variar según el país y el dispositivo. Así que no todos los Galaxy verán exactamente las mismas opciones. Conviene comprobarlo antes de mandarla a la papelera.

La puerta a One UI Beta

Una de las funciones más interesantes de Samsung Members es el acceso al programa beta de One UI. Samsung Developers explica que para participar hay que descargar Samsung Members, iniciar sesión con una cuenta Samsung y entrar en el espacio del programa beta desde un banner o una tarjeta dentro de la app.

En la práctica, eso significa que algunos usuarios pueden probar antes que nadie nuevas versiones del sistema. No hace falta instalar herramientas raras ni tocar ajustes avanzados. Cuando el programa está disponible para tu modelo, la actualización llega después desde los ajustes normales del móvil.

Eso sí, una beta no es una actualización final. Samsung recuerda que este software puede contener errores, comportarse de forma inesperada o incluir funciones incompletas. Por eso tiene sentido usarlo con cabeza y hacer una copia de seguridad antes de lanzarse.

Noticias que no vienen de rumores

Otro punto a favor de Samsung Members está en sus noticias y consejos oficiales. La propia Samsung presenta la app como un lugar para seguir novedades de Galaxy, descubrir funciones y recibir trucos útiles sin tener que buscar por foros o vídeos sueltos.

Esto importa más de lo que parece. Muchas funciones nuevas llegan escondidas tras una actualización, y el usuario medio no siempre se entera. Al final del día, un móvil puede tener opciones muy buenas que nadie usa porque nadie las ha explicado bien.

También hay una diferencia clara entre leer un rumor y leer una comunicación oficial. La app no sustituye a una buena guía independiente, pero sí ayuda a separar lo confirmado de lo que circula por internet. En tecnología, ese filtro vale oro.

Comunidad y diagnósticos

Samsung Members también incluye una comunidad donde los usuarios comparten dudas, fallos y soluciones. Samsung la describe como un espacio para conectar con otros usuarios de Galaxy, compartir información y recibir consejos relacionados con el ecosistema de la marca.

Puede sonar poco importante hasta que te ocurre algo raro. Un fallo de batería, una cámara que no responde o una opción que desaparece después de actualizar. En vez de recorrer media web, puedes buscar dentro de una comunidad centrada en dispositivos Samsung.

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La app también ofrece herramientas de diagnóstico para probar funciones del teléfono. Samsung Support señala que estas pruebas pueden ayudar a revisar elementos como botones, linterna y otras partes del dispositivo, además de orientar al usuario hacia posibles soluciones.

Informes de errores y soporte

Cuando algo va mal, Samsung Members permite enviar informes de errores directamente desde el móvil. En una guía oficial, Samsung explica que el usuario puede abrir la app, entrar en soporte y enviar un informe con datos del sistema para facilitar la revisión del problema.

Esto no garantiza una solución inmediata, claro. Pero sí crea un canal más directo que una queja perdida en redes sociales. Para fallos de rendimiento, bloqueos o errores después de actualizar, enviar un informe con registros puede ser más útil que reiniciar el móvil veinte veces.

La app también puede servir como acceso a soporte, preguntas frecuentes y centros de servicio. Es una herramienta discreta, de esas que no usas todos los días, pero que viene bien cuando el teléfono deja de comportarse como debería.

Cuándo merece la pena borrarla

Samsung Members no es obligatoria. Si nunca vas a participar en betas, no consultas noticias oficiales, no quieres comunidad y prefieres resolver todo por otros canales, desinstalarla puede tener sentido. No todo el mundo necesita las mismas apps.

Pero borrarla solo porque alguien lo recomienda en una lista genérica de «apps inútiles» es otra historia. Antes de eliminarla, conviene abrirla una vez, mirar qué funciones aparecen en tu país y decidir con información. Un minuto basta.

La conclusión es bastante simple. Samsung Members no es basura, pero tampoco es esencial. Es una app de soporte y acceso temprano que muchos usuarios ignoran hasta que la necesitan.

El comunicado oficial sobre Samsung Members se ha publicado en Samsung.



