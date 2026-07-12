No hay vuelta atrás: Nintendo confirma el adiós definitivo de la Switch en Europa a partir de 2027

Nintendo Switch tiene fecha de salida del escaparate europeo. Nintendo ha confirmado que dejará de vender a distribuidores la familia original de la consola a partir de mediados de febrero de 2027, casi diez años después de su estreno en marzo de 2017. La decisión afecta a Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch OLED.

La clave no está en un fallo de ventas ni en un cambio repentino de estrategia. El motivo es una normativa europea sobre baterías que obligará a que muchos productos con pilas o baterías portátiles permitan su sustitución por parte del usuario. En la práctica, la vieja Switch no se actualizará para cumplir ese requisito. Se acaba una etapa.

Fin de una era

Nintendo Switch seguirá fabricándose durante 2026 y, según la propia compañía, debería estar ampliamente disponible en Europa durante todo ese año. El corte llegará después, a mediados de febrero de 2027, cuando Nintendo dejará de vender la consola original a tiendas y también retirará su venta directa en Nintendo Store.

La medida alcanza a los tres modelos principales. Eso incluye la Switch estándar, la Switch Lite y la Switch OLED, la versión con mejor pantalla que llegó años después para alargar la vida comercial de la máquina. Para quien la tenga en casa, no hay un apagón a la vista.

Nintendo ha aclarado que los usuarios podrán seguir disfrutando de sus juegos, accesorios, Nintendo eShop, Nintendo Switch Online y otros servicios durante el futuro previsible. Dicho de otra forma, la consola dejará de venderse en Europa, pero no se convertirá en un pisapapeles de un día para otro.

La norma europea

La presión viene de la Regulación de Baterías de la Unión Europea, aprobada en 2023. Esta ley busca que las baterías sean más sostenibles durante toda su vida, desde la extracción de materiales hasta la recogida, el reciclaje y la reutilización.

¿Qué significa «batería sustituible por el usuario»? En sencillo, que una persona pueda cambiarla con herramientas comunes y sin romper el aparato. No debería hacer falta calor, disolventes ni una herramienta rara que solo tenga el fabricante.

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El artículo clave empezará a aplicarse el 18 de febrero de 2027. Por eso Nintendo habla de mediados de febrero de 2027 en su calendario europeo. La fecha no es casualidad, y aquí la ley ha marcado el ritmo.

Qué productos cambian

Nintendo sí modificará otros dispositivos para venderlos con baterías reemplazables. Entre ellos figuran Nintendo Switch 2, los Joy-Con 2, el mando Pro de Nintendo Switch 2 y los mandos de Nintendo 64 y GameCube vinculados a sus servicios actuales.

La compañía empezará a introducir estos modelos revisados desde el verano de 2026. No llegarán todos a la vez ni necesariamente al mismo tiempo en cada país europeo, porque Nintendo avisa de que la fabricación y la distribución pueden alterar el calendario.

También habrá kits de sustitución de batería para cada producto revisado, que se venderán en Nintendo Store en Europa más adelante. Es un detalle importante, porque la norma no va solo de abrir una tapa. También exige que el recambio tenga una ruta real para llegar al usuario.

Qué desaparece

La lista de productos que no recibirán una versión revisada es más larga de lo que parece. Además de las tres Switch originales, Nintendo dejará fuera el mando Pro de Nintendo Switch, Pokémon GO Plus + y varios mandos clásicos para Nintendo Switch Online.

Entre esos mandos están los de NES, Super Nintendo y SEGA Mega Drive. Algunos solo se venden a través de Nintendo Store, así que su retirada será más directa cuando llegue el plazo. Para coleccionistas y jugadores de catálogo retro, este punto puede doler más que la propia consola.

La diferencia está en que Nintendo ha preferido adaptar los productos más ligados a Switch 2 y dejar que la primera Switch cierre su ciclo europeo. Al final del día, es una decisión práctica. Actualizar una consola de 2017 para una nueva norma puede no compensar cuando su sucesora ya está en el mercado.

Lo que deja Switch

Nintendo Switch llegó en marzo de 2017 con una idea muy fácil de entender y muy difícil de clavar. Era una consola de sobremesa y portátil a la vez. Podías jugar en la tele, sacarla del dock y seguir la partida en el sofá, en el tren o en la cama.

La apuesta funcionó. Según los datos financieros oficiales de Nintendo, la familia Nintendo Switch había vendido 155,92 millones de consolas en todo el mundo a 31 de marzo de 2026. Esa cifra la coloca entre las máquinas más exitosas de la historia del videojuego.

Switch 2 suaviza el golpe porque puede reproducir juegos físicos y digitales compatibles de Nintendo Switch. No todos los títulos tienen por qué funcionar igual, y Nintendo recomienda comprobar cada caso, pero la transición no parte de cero para quien ya tenga una biblioteca grande.

El comunicado oficial se ha publicado en el portal de soporte de Nintendo en Europa.



