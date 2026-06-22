Vacié la papelera de reciclaje oculta de Android y liberé 16 GB de almacenamiento; desde entonces mi teléfono parece recién comprado

La falta de espacio en Android no siempre viene de instalar demasiadas aplicaciones. A veces el problema está en archivos que creías borrados, pero que siguen esperando dentro de una papelera escondida en el gestor de archivos, la galería o una app concreta.

En un caso práctico, revisar esa papelera y borrar descargas olvidadas permitió recuperar 16 GB de almacenamiento en un Samsung Galaxy S24. No es magia. Es limpieza digital de la de toda la vida, como vaciar ese cajón donde metes cables, recibos y cosas que «ya mirarás luego».

La papelera de Android

Android no funciona exactamente como Windows o macOS, donde la papelera suele estar muy visible y centralizada. En muchos móviles, los archivos eliminados pueden quedarse durante un tiempo en papeleras separadas según la aplicación que los haya borrado.

Eso significa que una foto eliminada desde Google Fotos, un documento borrado desde Files de Google o un archivo quitado desde Mis archivos de Samsung no siempre desaparecen al instante. Files de Google permite mover archivos a la papelera, restaurarlos y borrarlos de forma definitiva desde el menú de la propia app.

Cómo se vacía

El punto de partida más útil suele ser el administrador de archivos. Según la marca del teléfono puede llamarse «Archivos», «Mis archivos», «Mis documentos» o «Administrador de archivos», pero la idea es la misma.

Dentro de esa app hay que buscar el menú, normalmente con tres líneas o tres puntos, y entrar en «Papelera» o «Eliminados recientemente». Desde ahí se pueden seleccionar archivos concretos o usar la opción de vaciar todo, siempre sabiendo que ese borrado ya no tiene vuelta atrás.

También conviene mirar las categorías de almacenamiento del sistema. Android recomienda revisar fotos, vídeos, aplicaciones poco usadas, descargas, caché y datos de apps desde Ajustes y Almacenamiento, aunque algunos pasos dependen de la versión del sistema y del fabricante.

En móviles Samsung

En los Galaxy, la app clave suele ser «Mis archivos«. Samsung explica que, desde One UI 6.0, la papelera de esta aplicación permite ver y gestionar elementos eliminados desde Mis archivos, Galería y Grabadora de voz en una misma zona.

En la práctica, eso lo hace bastante cómodo. Entras en Mis archivos, abres Papelera y puedes restaurar elementos o eliminarlos de forma permanente. Samsung también incluye una opción para vaciar la papelera de una vez desde el menú de más opciones.

El caso de los 16 GB tenía bastante que ver con descargas olvidadas. Películas, capítulos, audios y archivos grandes pueden quedarse ahí sin molestar a simple vista, hasta que el móvil empieza a avisar de que el almacenamiento está al límite.

Fotos y vídeos

Las fotos y los vídeos merecen una revisión aparte. Son cómodos de borrar, sí, pero también son los archivos que más espacio devoran cuando se acumulan durante meses.

Google Fotos conserva en la papelera los elementos con copia de seguridad durante 60 días antes de borrarlos para siempre. Si no tienen copia de seguridad, el plazo habitual es de 30 días, y la propia app permite vaciar la papelera manualmente desde Colecciones, Papelera y Vaciar papelera.

En móviles Samsung ocurre algo parecido con Galería. Puedes entrar en el menú, abrir Papelera, elegir fotos o vídeos y pulsar eliminar. Parece un gesto pequeño, pero con vídeos largos o muchas capturas acumuladas puede liberar varios gigas en segundos.

Antes de borrar

La papelera existe por una buena razón. Evita que pierdas una foto importante, un documento del trabajo o un vídeo familiar por tocar donde no debías. Por eso no conviene vaciarla a ciegas.

Lo más sensato es revisar primero los archivos grandes y las descargas antiguas. Si ves nombres raros, carpetas de apps que ya no usas o vídeos que sabes que están guardados en la nube, ahí suele haber espacio fácil de recuperar.

La clave está en no confundir limpiar con arrasar. Borrar caché puede ser seguro en muchos casos, pero eliminar datos de una aplicación puede quitar sesiones, ajustes o contenido descargado. Mejor mirar dos veces. Luego sí, botón de eliminar.

Una limpieza sencilla

Vaciar la papelera oculta de Android no convierte un móvil viejo en uno nuevo, pero puede darle aire. Y cuando el almacenamiento está al límite, 16 GB recuperados se notan mucho.

También ayuda a entender mejor dónde se va el espacio. No todo son apps pesadas. A menudo son restos, duplicados, descargas, fotos repetidas y vídeos que siguen ahí aunque ya no los veas en la pantalla principal.

La guía oficial sobre la gestión del almacenamiento se ha publicado en el Centro de Ayuda de Android.



