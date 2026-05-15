El gran error de Saab que arruinó al fabricante más innovador de la historia y que hoy se sigue cometiendo

Saab fue una de esas marcas que parecían jugar a otra cosa. Mientras muchos fabricantes intentaban ahorrar piezas y simplificar plataformas, la firma sueca seguía empeñada en construir coches seguros, raros, duraderos y con soluciones propias. Bonito para los conductores. Complicado para las cuentas.

La caída de Saab no se explica con una sola causa, pero el exceso de ingeniería pesa mucho en la historia. La marca fabricaba coches con personalidad, sí, pero también caros de desarrollar, difíciles de estandarizar y con ventas insuficientes para sostener esa ambición. Al final, incluso General Motors tuvo problemas para meterla en cintura.

Saab nació de los aviones

Saab no empezó fabricando coches. Saab AB se fundó en 1937 para desarrollar y producir aviones militares en Suecia, y esa cultura aeronáutica acabó marcando la forma de diseñar sus automóviles. La propia compañía recuerda que el proyecto de coches arrancó tras la paz de 1945, cuando necesitaba diversificar su actividad.

El primer Saab se presentó en secreto en 1946 y el modelo 92 llegó a producción a finales de la década de 1940. Su carrocería redondeada no era un capricho estético, sino una forma de reducir la resistencia al aire, algo muy lógico para ingenieros acostumbrados a pensar en aviones.

Ese origen explica parte del encanto de Saab. También explica parte del problema. La marca tendía a buscar soluciones elegantes y muy trabajadas, incluso cuando el mercado no estaba dispuesto a pagar todo ese esfuerzo.

Qué es el sobrediseño

El sobrediseño, en palabras sencillas, es hacer un producto más complejo, resistente o avanzado de lo que realmente necesita para venderse bien. Es como comprarte una mochila preparada para cruzar el Ártico cuando solo vas al instituto. Funciona de maravilla, pero cuesta más.

Saab aplicó esa mentalidad durante décadas. El Saab Museum recoge innovaciones como la carrocería de seguridad con zonas de deformación, la columna de dirección de seguridad del Saab 99 y otros detalles pensados para proteger a los ocupantes.

La marca también apostó fuerte por el turbo, una tecnología que hoy parece normal, pero que en su momento todavía tenía fama de brusca y delicada. Saab supo convertirla en una seña de identidad, sobre todo con modelos como el 99 Turbo y el 900. Ahí estaba su magia.

Buenos coches, malas cuentas

El problema era que esa magia costaba dinero. Diseñar piezas propias, reforzar estructuras, ajustar suspensiones y mejorar sistemas de seguridad exige horas de ingeniería, pruebas y proveedores. Si después no vendes millones de coches, la factura se queda encima de la mesa.

A finales de los años 80, Saab ya tenía dificultades para ganar dinero de forma estable. General Motors compró la mitad de Saab Automobile en 1989 y terminó quedándose con todo el negocio en el año 2000, según la cronología publicada por Saab.

La idea parecía razonable. Saab podía usar plataformas y componentes de GM para ahorrar costes, mientras conservaba su imagen sueca y su toque premium. En la práctica, eso significaba compartir más piezas con modelos como el Opel Vectra y gastar menos en desarrollar cada coche desde cero.

GM intentó simplificar Saab

Durante un tiempo, la jugada funcionó. El Saab 900 de nueva generación y el 9-5 ayudaron a modernizar la gama y a mejorar su presencia internacional, especialmente en Estados Unidos. Pero Saab seguía siendo Saab.

La marca no se conformaba con tomar una plataforma y cambiarle el logotipo. Si sus ingenieros creían que una suspensión, un sistema de climatización o una solución de seguridad podía mejorarse, la tocaban. Y cada mejora añadía coste.

Un buen ejemplo fue el Saab Active Head Restraint, un reposacabezas activo diseñado para reducir lesiones de cuello en golpes por detrás. Saab lo incorporó en modelos como el 9-5 y lo presentó como parte de su obsesión por la seguridad, una obsesión valiosa, pero cara.

Cuando la identidad pesa

GM intentó estirar la marca en Estados Unidos con coches como el 9-2X y el 9-7X, modelos derivados de otros vehículos del grupo o de socios industriales. Sobre el papel, era una forma rápida de ampliar catálogo sin gastar demasiado. Sobre la carretera, muchos aficionados lo vieron como algo poco Saab.

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Ahí apareció una tensión difícil de resolver. Si Saab era demasiado fiel a sí misma, gastaba demasiado. Si se parecía demasiado a otros coches de GM, perdía lo que la hacía especial. Vaya dilema.

La crisis financiera de 2008 terminó de estrechar el margen. General Motors afrontó pérdidas enormes y una reestructuración profunda, así que las marcas menos rentables quedaron en una posición muy débil. Saab, con ventas limitadas y costes altos, tenía todas las papeletas para quedar fuera.

El final de la carretera

Saab pasó a manos de Spyker en 2010, pero la operación no bastó para salvarla. La compañía necesitaba dinero, nuevos modelos y acuerdos industriales sólidos. No tenía mucho tiempo.

El 19 de diciembre de 2011, Saab Automobile fue declarada en bancarrota por el Tribunal de Distrito de Vänersborg. La Oficina Nacional de Deuda de Suecia señala que la propia empresa presentó la solicitud y que también fueron declaradas en bancarrota Saab Automobile Powertrain y Saab Automobile Tools.

La lección no es que innovar sea malo. Al contrario. El caso Saab muestra que la innovación necesita escala, disciplina y una estrategia comercial que la sostenga. Puedes construir coches brillantes, pero si cada solución brillante rompe el presupuesto, tarde o temprano la carretera se acaba.

La documentación oficial principal sobre esta historia se ha publicado en Saab.



