Víctor Glover, piloto de Artemis II: «Hay algo de la reentrada que aún no estoy listo para hacer público»

Para un astronauta que acaba de dar la vuelta a la Luna, pocas frases despiertan más preguntas que «hay algo que no estoy listo para hacer público». Victor Glover, piloto de Artemis II, soltó esa idea al recordar la reentrada de Orion, el tramo en el que una nave vuelve a la atmósfera terrestre envuelta en calor, fuego y tensión. Su comentario no demuestra por sí solo que hubiera un fallo, pero sí ha puesto el foco en el momento más delicado del viaje.

La NASA, por ahora, transmite calma. La agencia afirma que Orion amerizó el 10 de abril de 2026 frente a San Diego tras casi diez días de misión y que la tripulación regresó sana. Aun así, la propia NASA sigue revisando datos, imágenes y piezas del escudo térmico, porque en vuelos espaciales el «todo fue bien» siempre necesita pasar por el microscopio.

La frase de Glover

Glover contó que llevaba años pensando en la reentrada. No era una preocupación abstracta, de esas que se apuntan en una lista y se olvidan. Era el momento en el que el entrenamiento, las simulaciones y la confianza en la nave tenían que encajar a la primera.

Su recuerdo más llamativo llegó cuando vio las llamas alrededor de Orion. «Eso es grande. ¿Se supone que debe ser tan grande?», dijo al describir los primeros segundos de fuego visible. Después llegó la frase que ha dado la vuelta al sector espacial, «hay algo que no estoy listo para hacer público».

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Conviene no correr más de la cuenta. Glover no explicó a qué se refería en la entrevista y la NASA no ha comunicado un problema grave asociado a esa frase. Por eso, la lectura más prudente es esta, hubo un instante muy intenso que el astronauta aún no quiere detallar.

Qué pasa al volver

La reentrada atmosférica es el regreso de una nave desde el espacio a la Tierra. Al entrar a gran velocidad, el aire se comprime y se calienta alrededor de la cápsula. Ese aire caliente forma una especie de envoltorio brillante que puede cortar las comunicaciones durante varios minutos.

Orion llegó a la parte alta de la atmósfera a unos 122 kilómetros de altura y viajando casi 35 veces más rápido que el sonido. La NASA esperaba un apagón de comunicaciones de unos seis minutos, porque el gas caliente alrededor de la cápsula bloquea la señal de radio.

Para la tripulación, eso significa estar dentro de una nave que cae hacia la Tierra mientras fuera todo parece arder. No hay una segunda oportunidad sencilla. Si el ángulo es incorrecto o el escudo térmico no trabaja como debe, el margen se estrecha muy rápido.

El escudo térmico

El escudo térmico es la pieza que evita que la cápsula se convierta en un horno. Está hecho para quemarse de forma controlada por fuera, como una capa sacrificable, mientras el interior mantiene a salvo a los astronautas. Suena simple, pero es una de las partes más críticas de Orion.

El problema venía de Artemis I, la misión sin tripulación de 2022. La NASA identificó que ciertos gases quedaron atrapados en el material externo del escudo, llamado Avcoat, y eso provocó grietas y pérdida irregular de partes quemadas. Amit Kshatriya, del programa Moon to Mars de la NASA, y Howard Hu, responsable del programa Orion en el Centro Espacial Johnson, defendieron que la investigación fue clave para entender el riesgo antes de poner personas a bordo.

En la práctica, la solución no fue cambiar toda la nave de un día para otro. La agencia ajustó la forma de volver a la atmósfera y revisó el comportamiento del material con más pruebas. Es el tipo de decisión que no queda vistosa en una foto, pero decide si una misión inspira confianza o dudas.

Fuego y paracaídas

Tras el tramo de fuego, llegó otra sensación extraña. Glover describió cómo Orion volvió a caer con fuerza después de soltar los primeros paracaídas. Para cualquiera sentado en el sofá, eso suena a pesadilla. Para él, según relató, fue asombroso.

Los paracaídas pequeños se desplegaron para estabilizar la cápsula, y después salieron los tres principales para frenar el descenso final. Orion amerizó a las 8:07 de la tarde en horario del este de Estados Unidos, con los equipos de recuperación de la NASA y el ejército ya preparados en el Pacífico.

Glover resumió el último tramo con una imagen muy directa, «fue como si Dios mismo nos guiara hasta el agua». La frase no es un dato técnico, claro. Pero ayuda a entender cómo una maniobra brutal puede pasar, en segundos, de miedo controlado a alivio puro.

Por qué importa

Artemis II no aterrizó en la Luna. Ese no era su objetivo. La misión era probar Orion con personas dentro, llevar a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen alrededor de la Luna, y comprobar si el sistema estaba listo para vuelos más complejos.

La nave recorrió más de 1,1 millones de kilómetros en total y llevó a la tripulación a más de 406.000 kilómetros de la Tierra en su punto más lejano. NASA considera que el vuelo abre el camino a Artemis III y a futuras misiones hacia la superficie lunar.

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Al final del día, eso es lo que se estaba jugando en la reentrada. No solo el regreso de cuatro astronautas, sino la credibilidad de la arquitectura Artemis, con Orion, el cohete SLS, el Centro Espacial Kennedy y el Centro Espacial Johnson trabajando como una sola maquinaria.

Lo que falta por aclarar

La NASA informó después del amerizaje que las inspecciones iniciales no detectaron condiciones inusuales en el sistema térmico. También señaló que la pérdida de material observada en Artemis I se redujo mucho en cantidad y tamaño durante Artemis II. Esa es una buena señal, aunque todavía preliminar.

El trabajo sigue. La cápsula debe pasar por revisiones detalladas, extracción de muestras y análisis internos en instalaciones como el Centro Espacial Kennedy y el Centro Marshall de Vuelos Espaciales. Ahí se verá con más precisión qué ocurrió durante esos minutos que Glover aún no quiere explicar del todo.

Hasta que esos datos estén completos, la frase del piloto seguirá flotando sobre la misión como una puerta entreabierta. No confirma un peligro oculto, pero recuerda algo fácil de olvidar cuando vemos el amerizaje en vídeo. Volver de la Luna sigue siendo una maniobra extrema.

La nota oficial principal sobre la evaluación inicial de Artemis II se ha publicado en la NASA.



