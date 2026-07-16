Los expertos coinciden: un simple trozo de papel de aluminio detrás del router puede mantener las señales Wi-Fi estables dentro del hogar reduciendo la fuga más allá de las paredes

¿El Wi-Fi se queda obedientemente dentro de casa? No siempre. Sus ondas atraviesan paredes, puertas y ventanas, y un equipo de investigadores demostró que un reflector a medida, impreso en 3D y cubierto con papel de aluminio, puede empujar la señal hacia las habitaciones útiles y debilitarla donde sobra.

El sistema se llama WiPrint y fue presentado en noviembre de 2017 en un anuncio oficial de Dartmouth. En sus pruebas, la señal cayó hasta diez decibelios en las áreas que debían quedar peor cubiertas y subió hasta seis donde se buscaba más alcance. La idea no sustituye una contraseña segura ni el cifrado, pero añade una barrera física sencilla.

El Wi-Fi cruza paredes

La guía de CISA sobre redes inalámbricas sitúa el alcance interior típico de un punto de acceso entre unos 45 y 90 metros. Al aire libre, la señal puede acercarse a los 300 metros. No todos los routers llegan siempre tan lejos, porque influyen los muros, los materiales y la potencia, pero el dato explica por qué una red doméstica puede aparecer fuera de la vivienda.

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CISA llama «wardriving» a la práctica de buscar y localizar redes inalámbricas mientras alguien recorre una zona. Detectar una red no equivale a entrar en ella, aunque sí ofrece a un posible atacante un objetivo que probar. Por eso reducir la señal innecesaria puede sumar protección, sobre todo en pisos, adosados y edificios con muchas viviendas.

Así funciona WiPrint

El estudio fue firmado por Xi Xiong y Xia Zhou, de Dartmouth College, junto a Justin Chan, Ethan Yu, Nisha Kumari, Ardalan Amiri Sani y Changxi Zheng. También participaron la Universidad de Washington, la Universidad de Columbia y la Universidad de California en Irvine. El equipo probó la propuesta en dos espacios interiores y con varios routers comerciales.

Un reflector es una superficie conductora que hace rebotar parte de las ondas de radio, de una forma parecida a como un espejo desvía la luz. No crea más conexión ni aumenta por arte de magia la potencia del router. Redistribuye la energía que ya existe para favorecer una dirección y perjudicar otra.

Una forma calculada

WiPrint partía de un plano aproximado, la posición del router y las zonas donde el usuario quería reforzar o debilitar la cobertura. Después, un algoritmo simulaba cómo las ondas rebotaban y se dispersaban por el interior. Con esa información generaba una pieza tridimensional adaptada a ese lugar concreto.

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La forma se calculaba en unos 23 minutos de media, frente a cerca de tres horas y media antes de acelerar el programa. Dartmouth estimó en unos 35 dólares el coste de fabricar la estructura de plástico y recubrirla con una fina capa metálica. El trabajo se presentó como un prototipo de investigación y sus siguientes pasos se centraban en materiales adaptables y frecuencias más altas.

Qué cambió en las pruebas

Los investigadores utilizaron varios routers corrientes, incluido uno compatible con un estándar de Wi-Fi habitual en 2017. El reflector optimizado debilitó la señal hasta diez decibelios en algunas zonas y la reforzó hasta seis en otras. Un decibelio es una unidad que permite comparar la intensidad de una señal, así que varios puntos de diferencia pueden notarse al navegar o descargar archivos.

La cantidad de datos transmitidos también cambió. En los puntos que debían recibir más cobertura aumentó hasta cerca del 55 por ciento, mientras que en los lugares destinados a quedar fuera cayó algo más del 63 por ciento. Eso muestra que WiPrint no era un amplificador general, sino una herramienta para mover cobertura de un sitio a otro.

Seguridad con límites

«No solo reforzamos las señales inalámbricas, también las hacemos más seguras», señaló Xia Zhou en el anuncio de Dartmouth. Al reducir físicamente la recepción fuera del área prevista, el sistema elevaba la dificultad para quien intentara captar la red desde otro espacio. Aun así, una señal débil no convierte una conexión en impenetrable.

Las recomendaciones domésticas de CISA indican que debe usarse WPA3 Personal o, cuando no sea posible, WPA2 con cifrado AES, dos sistemas que protegen el tráfico inalámbrico con una clave sólida. El cifrado sigue siendo el candado. El reflector sería solo una valla adicional que reduce el terreno desde el que alguien puede intentar acercarse.

Qué puede hacerse hoy

La conclusión no es pegar una hoja arrugada de papel de aluminio detrás del router y dar el problema por resuelto. El estudio dependía de una geometría calculada para un plano y una ubicación concretos. En la práctica, eso sugiere revisar si el router está junto a una ventana o una pared compartida, siempre que cambiarlo de sitio no deje sin cobertura las habitaciones necesarias.

El prototipo tenía otra limitación clara. Su forma era fija, por lo que un cambio importante en la distribución o en la posición del router podía exigir una pieza nueva. La idea de fondo es que la cobertura inalámbrica puede dirigirse casi como el agua por una tubería, pero todavía requiere un diseño hecho para cada espacio.

El estudio principal se ha publicado en las actas de ACM BuildSys 2017.



