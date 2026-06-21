Los expertos instan a poner un trozo de papel de aluminio debajo del router para reflectar las ondas electromagnéticas y empujar la señal

Una mala señal de wifi puede arruinar una videollamada, cortar una serie justo en el mejor momento o dejar una habitación de casa como si viviera en otra década. Por eso se ha hecho popular un truco barato y bastante llamativo, poner papel de aluminio cerca del módem o router para dirigir mejor la cobertura.

La idea tiene una base real, pero conviene matizarla desde el principio. No se trata de «multiplicar» internet, sino de reflejar parte de las ondas hacia una zona concreta, algo parecido a orientar una lámpara con una pantalla. La Universidad de Dartmouth estudió en 2017 reflectores fabricados en 3D para moldear la señal wifi dentro de edificios, aunque aquello era bastante más preciso que una lámina casera de cocina.

No es magia, es reflexión

El wifi viaja mediante ondas de radio. En casa, esas ondas salen del router y se reparten alrededor del aparato, aunque luego se debilitan al chocar con paredes gruesas, muebles, electrodomésticos, agua o piezas metálicas. Basta pensar en una vivienda con pasillo largo para entender el problema.

El aluminio puede reflejar parte de esas ondas. Si se coloca con una ligera curva detrás del router, actúa como una pequeña pantalla que empuja más señal hacia delante. Por eso ponerlo sin más «debajo» suele ser menos útil que colocarlo detrás y orientarlo hacia la zona donde falla la cobertura.

Lo que vio Dartmouth

El trabajo de Dartmouth College fue firmado por Xi Xiong, Justin Chan, Ethan Yu, Nisha Kumari, Ardalan Amiri Sani, Changxi Zheng y Xia Zhou. El equipo reunió a investigadores de Dartmouth College, la Universidad de Washington, UC Irvine y la Universidad de Columbia para estudiar cómo reforzar la señal en unas zonas y reducirla en otras dentro de espacios interiores.

La investigación no decía que cualquier bola de papel de aluminio arregle una red doméstica. Lo importante era la forma del reflector y su posición respecto al punto de acceso, que es el dispositivo que emite el wifi. En otras palabras, no era un amuleto tecnológico, era geometría aplicada al salón.

Cómo hacerlo sin liarla

El método casero es sencillo. Primero conviene apagar el router, cortar una pieza de papel de aluminio de unos 20 por 30 centímetros y darle una forma curva, como una media pantalla. Luego se coloca detrás del aparato, con la parte cóncava mirando hacia la habitación donde se quiere mejorar la señal.

Lo sensato es probar. Puedes medir la velocidad antes y después con el móvil en el mismo sitio, o fijarte en si una videollamada deja de congelarse. Las mejoras domésticas que se suelen citar rondan entre un 10 y un 20 por ciento, pero dependen mucho de la casa, de la distancia y de los obstáculos.

Sus límites reales

El aluminio concentra la cobertura en una dirección, así que puede restar señal a otras zonas. Si el router está en una esquina y quieres empujar wifi hacia el pasillo, puede ayudar. Si pretendes cubrir tres plantas, paredes de hormigón y una terraza, probablemente no será suficiente.

También hay un riesgo básico que a veces se olvida. No se debe envolver el router ni taparlo por completo, porque estos equipos generan calor y necesitan ventilación. Linksys advierte que los espacios cerrados pueden debilitar la señal y favorecer el sobrecalentamiento, algo que no compensa por ganar una raya de cobertura.

La colocación pesa más

Antes de sacar el papel de aluminio, merece la pena mirar dónde está el router. TP-Link recomienda situarlo en una zona central, algo elevada y lejos de electrodomésticos potentes, objetos metálicos y demasiadas paredes. Parece una obviedad, pero muchas redes fallan porque el aparato está escondido en un mueble o tirado en el suelo.

En muchos hogares, además, se llama módem a todo lo que da internet, aunque el wifi lo emite el router o punto de acceso. Esa diferencia importa poco para el usuario de a pie, pero sí ayuda a entender el truco. El papel de aluminio no mejora la línea contratada ni aumenta los megas, solo puede redistribuir la señal que ya sale del equipo.

Cuándo merece la pena

Este recurso tiene sentido si el problema está en una zona concreta, como una habitación al final del pasillo o un rincón donde el móvil pierde estabilidad. Es barato, reversible y permite experimentar sin comprar un repetidor. Eso sí, si la cobertura cae en media casa, mejor pensar en reubicar el router, usar una red mallada o cablear los puntos importantes.

Al final del día, el papel de aluminio funciona como una solución de ajuste fino, no como una reforma completa de la red. Puede ser el apaño que salva el teletrabajo en una habitación difícil, pero no sustituye una buena instalación. Y, como con casi todo en tecnología doméstica, la prueba real está en tu casa, no en el vídeo viral.

El estudio principal se ha publicado en ACM.



