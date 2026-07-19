La base de Rota refuerza su flota mientras llega el relevo definitivo: así es el nuevo SH-60F especialista en operaciones anfibias, rescates y evacuaciones médicas

Por Kevin Montien
Publicado el: 19 de julio de 2026 a las 09:42
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Helicóptero SH-60F de la Armada Española en la Base Naval de Rota tras su incorporación a la Décima Escuadrilla.

La Armada ha recibido en la Base Naval de Rota su séptimo helicóptero SH-60F, destinado a mover tropas, equipos y material desde los buques hacia tierra u otras unidades navales. La entrega se formalizó el 2 de julio de 2026 y busca sostener una capacidad que no puede quedar en pausa durante el cambio de flota.

El matiz importa. El NH-90 naval ya está en servicio en Rota, pero la Armada todavía debe completar la flota, formar personal y consolidar su uso operativo antes de depender plenamente de ella.

Un puente entre dos flotas

El SH-60F forma parte del programa HTTN, las siglas de Helicóptero de Transporte Táctico Naval. Defensa lo define como una «solución interina», es decir, un puente que mantiene el servicio mientras las aeronaves de nueva generación alcanzan plena capacidad.

El programa comenzó en 2016 y se amplió hasta contemplar ocho helicópteros procedentes de la Marina estadounidense. El recién entregado es nuevo para la flota española, no un aparato recién fabricado. El presupuesto acumulado asciende a 132,83 millones de euros, según la información oficial sobre los programas de modernización de Defensa.

El acto se celebró en el hangar de la Décima Escuadrilla y estuvo presidido por Aniceto Rosique, director general de Armamento y Material. En la práctica, la aeronave pasa a reforzar la Flotilla de Aeronaves, la unidad aérea que apoya las operaciones de la Fuerza Naval.

Qué significa transporte táctico

¿Qué hace exactamente un helicóptero de transporte táctico embarcado? Lleva personas, equipos o suministros desde la cubierta de un buque hasta una playa, otra nave o una zona donde hacen falta con rapidez.

El SH-60F puede apoyar operaciones anfibias de la Infantería de Marina, insertar o recoger fuerzas especiales y participar en evacuaciones médicas. También sirve para búsqueda y rescate y para mantener abastecidas a unidades desplegadas en la mar.

Estos helicópteros cerraron la etapa de la histórica Quinta Escuadrilla, dada de baja en enero de 2026 tras sesenta años de servicio. Tanto las aeronaves como parte de su personal se integraron en la Décima Escuadrilla, que concentrará los SH-60F y los futuros MH-60R.

El NH-90 ya ha llegado

La transición no empieza desde cero. En abril de 2026, la Decimocuarta Escuadrilla ya contaba con tres NH-90 MSPT, la versión marítima destinada al transporte de tropas y a operaciones aéreas especiales, y esperaba cuatro unidades más desde el segundo semestre del año.

El NH-90 naval está adaptado para trabajar desde buques y en un entorno de sal, viento y cubiertas con poco espacio. La Armada prevé completar una primera flota de siete aparatos, pero recibirlos no equivale a tener toda la capacidad disponible de inmediato.

Una flota nueva no funciona como un interruptor. Hay que formar pilotos y mecánicos, ajustar procedimientos, disponer de simuladores y acumular experiencia embarcada, por eso el SH-60F sigue teniendo valor aunque su sustituto ya haya aterrizado en Rota.

La renovación no termina ahí

La siguiente pieza será el MH-60R, un modelo pensado para localizar submarinos y vigilar o combatir amenazas en la superficie. El programa aprobado por el Gobierno contempla ocho unidades para sustituir al SH-60B, por lo que su misión será distinta a la del SH-60F de transporte.

La Armada también opera siete helicópteros H135 en la Duodécima Escuadrilla. Estos aparatos se emplean en enseñanza, adiestramiento y apoyo, de modo que cubren la base de formación de una flotilla que está cambiando varios modelos casi al mismo tiempo.

El mantenimiento de la familia H-60 también implica a empresas españolas. Airbus Helicopters España trabaja en revisiones programadas, ITP Aero sostiene los motores T700 e Indra participa en la reparación y conservación de componentes.

Qué cambia ahora

La llegada de un solo helicóptero no transforma por sí misma la doctrina naval. Sí aumenta el margen para programar vuelos, atender mantenimientos y responder a una misión sin cargar toda la presión sobre una flota todavía incompleta.

Con el séptimo SH-60F, queda una unidad para alcanzar los ocho aparatos previstos. Al final del día, la medida útil no será la foto de la entrega, sino cuántos helicópteros pueden despegar cuando un buque, una evacuación o una unidad de Infantería de Marina los necesita. 

La nota oficial se ha publicado en el Ministerio de Defensa.


Kevin Montien

Comunicador Social y Periodista con más de seis años de experiencia en la creación y edición de contenidos digitales para medios de alto impacto, como Revista Semana y ahora en Red+ Noticias. Me destaco por mi capacidad para redactar noticias y cubrir eventos internacionales, como el Giro de Italia 2022. Con conocimientos en estrategia digital y SEO, así como en la optimización de contenidos para Google Discover.

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