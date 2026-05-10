No fue una cámara de la NASA: el vídeo de la Tierra ocultándose tras la Luna está grabado con un iPhone 17 Pro Max

Hay imágenes espaciales que parecen preparadas durante meses y otras que nacen de una solución casi doméstica. En Artemis II, el comandante Reid Wiseman grabó con un iPhone cómo la Tierra desaparecía detrás de la Luna, una escena conocida como «Earthset», durante el primer vuelo tripulado lunar de la NASA en más de medio siglo.

El detalle que ha hecho circular el vídeo no es solo la vista. También lo es la forma de captarla. Según el propio Wiseman, apenas podía ver la Luna a través de la ventana de la escotilla de acoplamiento, pero el teléfono tenía el tamaño justo para registrar la escena con un zoom de ocho aumentos.

Un móvil en Orion

El vídeo se grabó desde el interior de Orion, la cápsula que llevó a Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen alrededor de la Luna. No fue una toma de estudio ni una maniobra publicitaria preparada al milímetro. Fue más bien ese gesto rápido de sacar el móvil cuando algo no se va a repetir.

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Wiseman lo resumió con una frase sencilla y bastante humana. Era, dijo, «como ver un atardecer en la playa» desde el lugar más lejano de la Tierra. A veces la exploración espacial entra mejor por una comparación de verano que por una tabla de datos.

Qué es un Earthset

Un «Earthset» es, literalmente, ver cómo la Tierra se pone detrás del horizonte lunar. Desde casa vemos ponerse el Sol porque la Tierra gira, pero en Artemis II ocurrió otra cosa. La Tierra quedó tapada porque la nave se movía por detrás de la Luna, como explicó Keighley Rockcliffe en Astronomy Picture of the Day de la NASA, con vínculos al Centro Goddard, UMBC CSST y CRESST II.

La NASA ya había publicado una imagen oficial de ese momento, captada el 6 de abril de 2026 durante el sobrevuelo lunar. La agencia destacó que la tripulación observó cráteres, antiguos flujos de lava y diferencias de color y brillo en la superficie lunar, detalles que ayudan a entender la historia de nuestro satélite.

La misión que lo hizo posible

Artemis II amerizó el 10 de abril de 2026 frente a la costa de San Diego, aunque en España ya era 11 de abril por la diferencia horaria. La misión duró casi diez días y llevó a sus cuatro tripulantes hasta unos 407.000 kilómetros de la Tierra, más lejos que cualquier ser humano anterior.

El vuelo no aterrizó en la Luna. Ese no era el plan. La idea era probar Orion, el cohete SLS y los sistemas de la misión con personas a bordo, antes de intentar pasos más complejos en el programa Artemis.

Un zoom conocido

Lo curioso es que el vídeo no necesitó un lenguaje técnico para impresionar. Un iPhone 17 Pro Max, con el zoom de ocho aumentos, captó una vista que muchos usuarios asocian a escenas mucho más normales, como acercar el escenario de un concierto o intentar fotografiar la Luna desde una terraza.

La diferencia, claro, era el lugar. Wiseman no estaba en un balcón. Estaba a cientos de miles de kilómetros, usando una herramienta de bolsillo para registrar cómo nuestro planeta se escondía detrás del borde gris de la Luna.

Las cámaras siguen mandando

Conviene no sacar una conclusión equivocada. El iPhone no sustituyó a los equipos profesionales de la NASA. En la misma escena, Christina Koch estaba tomando imágenes con una Nikon y un teleobjetivo de largo alcance, mientras Glover y Hansen observaban desde otras ventanas.

La ventaja del teléfono fue otra. Cabía donde otros equipos resultaban menos prácticos y permitió una toma rápida, sin recorte y sin edición, según contó Wiseman. En la práctica, eso recuerda algo sencillo. En ciencia y exploración, la mejor cámara a veces es la que puedes colocar justo donde hace falta.

Por qué importa

El vídeo importa porque acerca una misión muy técnica a cualquiera que tenga un móvil en el bolsillo. No hace falta entender trayectorias orbitales para notar lo extraño que resulta ver la Tierra como un disco pequeño, azul y blanco, desapareciendo tras un mundo sin aire.

También hay un valor científico y educativo. Las imágenes de la Luna tomadas por Artemis II ayudan a comparar texturas, sombras y formas del terreno, pero el vídeo añade movimiento. Y el movimiento cambia la sensación. Lo vuelve real.

Qué viene ahora

Tras el regreso de Artemis II, la NASA trasladó la cápsula a Kennedy para análisis posteriores al vuelo, mientras los equipos preparan piezas del cohete de Artemis III. Es la parte menos espectacular, pero es la que decide qué se corrige, qué funcionó y qué puede repetirse con más seguridad.

Al final del día, el vídeo del iPhone es una postal pequeña dentro de una misión enorme. Pero quizá por eso funciona tan bien. Nos deja ver la Luna, la Tierra y la improvisación humana en el mismo encuadre.

La explicación oficial «Earthset with an iPhone» se ha publicado en Astronomy Picture of the Day de la NASA.