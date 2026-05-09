El nuevo aliado de ChatGPT no es Microsoft, es Starbucks: así te recomendará tu café cada mañana

Starbucks quiere que elegir tu próximo café sea más parecido a contar “qué te apetece” que a estudiar una carta. Desde el 15 de abril de 2026, la compañía ha lanzado una beta de Starbucks dentro de ChatGPT para sugerir bebidas a partir de un mensaje, o incluso una foto, con eso que llaman tu “vibe”.

La idea es simple y muy de rutina. Llegas con sueño por la mañana, o te entra el bajón a media tarde, y en vez de pensar demasiado le pides a la IA una recomendación. ¿De verdad hace falta que una máquina decida tu café? Starbucks cree que, para mucha gente indecisa, puede ser justo lo que buscaba.

Qué es Starbucks en ChatGPT

Starbucks ha presentado esta función como una beta, es decir, una versión de prueba que puede cambiar y que no siempre está disponible para todo el mundo. En su anuncio oficial, la compañía explica que el objetivo es que “descubras” bebidas de forma más natural, sin tener que saber el nombre exacto de lo que quieres.

En la práctica, funciona como un “barista digital” dentro del chat. Tú describes cómo te sientes, qué te apetece o qué momento del día estás viviendo, y el sistema te devuelve opciones del menú que encajan con esa descripción.

Starbucks lo plantea como una nueva puerta de entrada a su catálogo, sobre todo para quien siempre pide lo mismo o se pierde entre combinaciones. También intenta aprovechar una realidad bastante común, que mucha gente ya decide el café por sensaciones, no por ingredientes.

Un pedido que empieza con un @Starbucks

El primer paso no es entrar en la app de Starbucks, sino abrir ChatGPT y activar la app de Starbucks desde el directorio de apps. Una vez conectada, se usa mencionando a Starbucks en el mensaje con @Starbucks, como si estuvieras “llamando” a la herramienta dentro de la conversación.

Aquí no hace falta hablar raro ni usar palabras técnicas. Starbucks propone ejemplos del estilo “quiero algo alegre para empezar la mañana” o “me apetece un empujón por la tarde sin que sea demasiado dulce”, y a partir de ahí el chat responde con bebidas que encajan.

OpenAI, la organización detrás de ChatGPT, explica en su guía sobre apps en ChatGPT que algunas conexiones pueden depender del país, del tipo de cuenta o de restricciones geográficas. Por eso, si no te aparece la opción, no siempre es un error, a veces es que todavía no está habilitado donde estás.

Cuando una foto entra en juego

Lo más llamativo de esta beta es que no se queda en texto. Starbucks anima a subir una foto para que el sistema “lea” el contexto y sugiera una bebida en función de lo que ve, como el tiempo que hace, tu ropa, tu escritorio o una escena cotidiana.

Dicho de forma sencilla, es usar la cámara como pista. Si estás en un día gris y con cara de necesitar algo caliente, la recomendación tenderá a ir por ahí. Si la imagen sugiere calor o actividad, la IA podría empujarte hacia bebidas frías o más ligeras.

Eso no significa que la IA sepa cómo te sientes de verdad, ni que una foto sea una prueba médica de nada. Es más bien una forma rápida de decir “este es el ambiente” sin escribir un párrafo, como cuando mandas una imagen a un amigo para que entienda el plan.

Del chat a la tienda, sin pagar en ChatGPT

Aunque el proceso empieza dentro de ChatGPT, Starbucks deja claro que el pago no se hace ahí. Según la nota de prensa firmada por Paul Riedel, vicepresidente senior de Digital & Loyalty en Starbucks, el flujo está pensado para descubrir, personalizar y arrancar el pedido en el chat, pero terminar el pago en la app oficial de Starbucks o en su web.

En la práctica, el chat puede ayudarte a ajustar el pedido, elegir el local y preparar la selección. Pero el último paso pasa por el entorno de Starbucks, que es donde se completa el checkout y, por lo general, donde se gestionan también programas de fidelidad y recibos.

Esto tiene una lectura bastante clara. Starbucks gana una experiencia más conversacional para inspirarte, pero mantiene la parte de compra dentro de su sistema, con sus reglas, su cuenta y su forma de procesar el pedido.

Qué cambia y qué dudas quedan

Starbucks presenta la beta como parte de su esfuerzo por hacer el descubrimiento de bebidas más “personal”, algo que ya venía empujando dentro de su propia app con secciones de tendencias y opciones para explorar combinaciones. Ahora ese “explorar” se traslada a una conversación, que para mucha gente es más cómoda que navegar menús.

También abre una pregunta práctica. Si tú ya sabes lo que quieres, quizá el chat te sobre y te parezca más rápido ir directo a tu pedido habitual. Pero si estás en modo “sorpréndeme” o quieres evitar el típico bloqueo frente al mostrador, este sistema puede ahorrar vueltas.

Y luego está lo importante en cualquier beta, los límites. No está desplegada en todas las regiones y su disponibilidad puede variar, así que por ahora es más una prueba controlada que un cambio global. Si funciona y la gente lo usa de verdad, no sería raro ver más marcas intentando colarse en el mismo tipo de experiencia.

El anuncio oficial se ha publicado en Starbucks Stories & News.