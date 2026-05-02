EEUU y Japón se echan a temblar con el destructor chino Tipo 052D que ya realiza ejercicios con fuego real en el Pacífico Occidental

La Marina del Ejército Popular de Liberación de China ha sumado otro destructor de misiles guiados Tipo 052D. El buque se llama Ganzi, lleva el número de casco 128 y ha sido mostrado en ejercicios de entrenamiento de combate en el Mar Amarillo.

La señal es doble. Por un lado, la flota sigue creciendo a un ritmo sostenido. Por otro, la clase Tipo 052D parece estar viviendo una etapa de “mejoras pequeñas pero constantes” que, en conjunto, pueden cambiar cómo opera un barco en el mar.

Qué se sabe del Ganzi

Un comunicado oficial describe al Ganzi como un destructor recién incorporado que realizó un programa de entrenamiento “integral” en el Mar Amarillo. El lugar exacto no se detalla, pero se enmarca como parte de la preparación para escenarios exigentes.

Las imágenes difundidas por la televisión estatal muestran al buque desplazándose de forma independiente hacia la zona de maniobras y entrenando con mar y meteorología complicadas. Este tipo de detalle suele importar más de lo que parece, porque obliga a la tripulación a trabajar con menos margen de error.

Entrenamiento en el Mar Amarillo

El paquete de ejercicios visto en el Ganzi incluye guerra antisubmarina, fondeo nocturno, amarre y desamarre de boyas, búsqueda y rescate en el mar y prácticas de despegue y aterrizaje de helicópteros. Dicho en sencillo, son tareas de “día a día” que se vuelven difíciles cuando hay prisa, oscuridad o mala mar.

El helicóptero, en particular, amplía el alcance del barco como si fuera un par de ojos extra. Puede explorar más lejos, ayudar en rescates y coordinarse con los sensores del buque, algo clave cuando se entrena para reaccionar rápido.

Por qué el Tipo 052D se repite

El Tipo 052D entró en servicio en 2014 y forma parte del esfuerzo de China por modernizar su programa de destructores. El China Power Project del CSIS indica que, ya en agosto de 2020, el país había botado 25 unidades de esta clase, una pista clara de que se apuesta por construir muchas plataformas similares y afinarlas por lotes.

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Ese enfoque se ve también en las incorporaciones de 2026. El 1 de enero de 2026, la televisión estatal informó de la entrada en servicio del destructor Loudi, con casco 176, y destacó mejoras en radar, armamento y sistemas de red. Zhang Junshe lo ha llegado a resumir como la clase “mejor construida” dentro de los destructores del EPL.

Misiles en un solo sistema

Uno de los rasgos más citados del Tipo 052D es su sistema de lanzamiento vertical “universal”. En la práctica, son celdas en la cubierta capaces de disparar distintos tipos de misiles, lo que permite adaptar el barco según la misión sin rediseñar media nave.

Eso se traduce en flexibilidad. Puede cargar más armas para defensa aérea si va a escoltar a otros buques, o priorizar munición antibuque o antisubmarina si se espera un entorno distinto, algo parecido a elegir herramientas diferentes antes de salir de casa.

El International Institute for Strategic Studies ha explicado que la proliferación de estas celdas verticales es un indicador importante de capacidad naval y que, en modelos como el Tipo 052D, la clave es la variedad de armas que puede alojar, no solo la etiqueta del barco. La idea es sencilla, cuantas más celdas y más tipos de misiles compatibles, más opciones tiene el mando.

Radar y mejoras visibles

A partir del reportaje televisivo, analistas chinos han señalado que el Ganzi parece llevar un radar de mástil principal actualizado, con una antena de doble cara que rota, frente a configuraciones anteriores. ¿Qué cambia con un radar así en plena navegación? Según esa lectura, el objetivo sería reducir ángulos muertos y mejorar la detección y el seguimiento de amenazas.

Aquí conviene meter un matiz. Zhang Junshe, investigador del Instituto Académico de Estudios Militares Navales del EPL, aparece con frecuencia comentando capacidades navales y su perfil público lo vincula a ese instituto. Lo que se deduce de imágenes puede ser útil, pero no siempre equivale a una confirmación técnica al cien por cien.

De la escolta al mar abierto

Los analistas suelen describir al Tipo 052D como una pieza de escolta para proteger unidades de alto valor en operaciones lejos de la costa. En paralelo, China ha presentado su experiencia “en aguas lejanas” a través de misiones de escolta contra la piratería, y el Ministerio de Defensa Nacional de China recuerda que la primera fuerza de escolta naval zarpó el 26 de diciembre de 2008 hacia las aguas frente a Somalia.

Un análisis del Jamestown Foundation añade que las rotaciones en el Golfo de Adén han sido durante años una de las misiones exteriores más previsibles de la Marina china y un canal importante para acumular experiencia operando fuera de su entorno inmediato.

La nota oficial se ha publicado en el sitio web del Ministerio de Defensa Nacional de China.