Un ex ingeniero de la NASA que pasó 20 años estudiando biología espacial ha inventado drones que plantan 40 millones de árboles al año y son 25 veces más rápidos que un humano: ya funcionan en el Amazonas, California y Kenia

Un dron cargado con pequeñas bolas de semillas puede parecer una escena de ciencia ficción, pero la idea ya se está probando sobre terrenos quemados, minados o casi imposibles de pisar. La empresa Flying Forests quiere convertir estos vuelos en una herramienta de reforestación rápida, especialmente allí donde plantar a mano resulta caro, lento o peligroso.

El proyecto lo lidera Lauren Fletcher, exingeniero de la NASA, junto a Irina Fedorenko-Aula. Su sistema puede lanzar hasta 300 bolas de semillas por minuto con una precisión cercana a medio metro, y Fletcher sostiene que cuatro drones podrían llegar a plantar 40 millones de árboles al año si el modelo se despliega a escala. No es poca cosa.

Drones que siembran

Flying Forests no presenta sus drones como una máquina milagrosa, sino como una herramienta para acelerar trabajos que ya hacen comunidades, técnicos forestales y organizaciones locales. La empresa nació en Reno, Nevada, y busca que la tecnología llegue también a propietarios pequeños, no solo a grandes proyectos de restauración.

Fletcher llegó a esta idea desde una mezcla poco habitual de biología, ingeniería y observación de la Tierra. En NASA Ames trabajó con hardware para programas de ciencias de la vida, y esa experiencia le dejó una regla sencilla. Primero entender qué necesita el ser vivo, luego diseñar la máquina.

Bolas de semillas

La clave del sistema no es lanzar semillas sueltas al suelo. Cada semilla viaja dentro de una bola hecha con una base parecida a la arcilla, alimento vegetal y materiales que ayudan a reducir el ataque de insectos o animales.

En la práctica, funciona como una pequeña cápsula de supervivencia. La bola protege la semilla durante el impacto, conserva algo de humedad y le da más tiempo para empezar a crecer. Es una idea antigua, pero aquí se combina con drones, mapas digitales y selección fina del terreno.

Datos antes del vuelo

Antes de despegar, el equipo no se limita a mirar un mapa y marcar una zona al azar. Analiza imágenes de satélite, fotos tomadas por drones, datos del terreno, elevaciones y distribución del agua para decidir dónde conviene sembrar.

También se elige qué planta tiene más sentido en cada fase. En suelos muy dañados, como ocurre tras la minería, a veces no se empieza con árboles exigentes, sino con una especie resistente que cubre el suelo y lo ayuda a recuperarse. Es como preparar una cama antes de plantar algo más delicado.

Pruebas en Perú y California

En la Amazonía peruana, cerca de Puerto Maldonado, Flying Forests lanzó 20.000 bolas de semillas sobre un terreno degradado por minería aurífera. La misión cubrió cerca de 10 hectáreas en una hora y media, con apoyo de voluntarios del Ejército peruano y del Center for Amazonian Scientific Innovation de Wake Forest University.

En California, el Desert Research Institute documentó otro ensayo en la zona quemada por el incendio Loyalton de 2020. En abril de 2021, el instituto, Sugar Pine Foundation, Flying Forests y el Humboldt-Toiyabe National Forest lanzaron 25.000 bolas con semillas de pino Jeffrey sobre cerca de 10 hectáreas, usando 35 vuelos de dron.

Por qué importa

Reforestar no es solo poner árboles donde antes no los había. En una ladera quemada, la vegetación ayuda a sujetar el suelo, frena la erosión y da una oportunidad a insectos, aves y otros animales para volver poco a poco.

Ahí los drones tienen una ventaja clara. Pueden entrar en zonas empinadas, inestables o alejadas de caminos, donde enviar cuadrillas humanas puede ser caro o arriesgado. Para un técnico forestal, eso cambia bastante la partida.

No es magia

El propio enfoque de Flying Forests deja claro un límite importante. Lanzar semillas desde el aire no garantiza que nazca un bosque. Hace falta lluvia en el momento adecuado, especies bien elegidas y seguimiento posterior para saber qué ha funcionado y qué no.

Investigadores de Penn State han advertido que la reforestación con drones puede fallar si las semillas caen en lugares poco favorables o si no sobreviven al paso de semilla a planta joven. Por eso están estudiando recubrimientos inspirados en la naturaleza que ayuden a mejorar la supervivencia.

Trabajo local

Flying Forests insiste en que el objetivo no es sustituir a las personas. Su modelo habla de centros operativos locales, pilotos de drones, fabricación de bolas de semillas y participación comunitaria, con la idea de que quienes conocen el territorio lideren la restauración.

Eso importa porque un bosque no se recupera desde una oficina lejana. Hay que saber qué especies son nativas, cuándo llueve, qué animales comen las semillas y qué necesita la comunidad que vive cerca. La tecnología puede acelerar el trabajo, pero el criterio ecológico sigue mandando.

Lo que viene

La promesa de plantar 40 millones de árboles al año suena enorme, pero debe leerse con cuidado. Es una capacidad potencial, no una cifra que por sí sola garantice bosques sanos. La pregunta importante no es solo cuántas semillas se lanzan, sino cuántas plantas sobreviven cinco, diez o veinte años después.

Aun así, la idea abre una vía útil para zonas donde la restauración tradicional llega tarde o no llega. Si los drones permiten cubrir terreno difícil, reducir costes y apoyar a equipos locales, podrían convertirse en una herramienta más dentro de la caja. No la única. Una muy interesante.

La nota oficial se ha publicado en NASA Spinoff.



