Un reporte sitúa a los submarinos de ataque británicos en un cuello de botella de reparaciones, y el golpe es que la capacidad real de despliegue quedaría seriamente limitada

Reino Unido afronta un problema incómodo en una parte de la defensa que casi nunca se ve. Los submarinos nucleares de ataque de la clase Astute que forman el núcleo operativo de la Royal Navy están en puerto por mantenimiento o problemas técnicos, según informaciones publicadas por medios británicos y recogidas por análisis especializados. El Ministerio de Defensa no suele confirmar dónde están sus submarinos, pero la imagen general ha encendido las alarmas.

La noticia llega en un momento delicado. Sir Richard Knighton, jefe del Estado Mayor de la Defensa, ha advertido de que el Reino Unido vive el periodo más peligroso de su carrera militar y ha señalado a Rusia como una amenaza cada vez más activa. No es una frase menor. Suena a aviso serio, de esos que en Londres no se lanzan por rutina.

Una flota en puerto

Los Astute son submarinos de ataque. Eso significa que no son los que llevan los misiles nucleares Trident, sino los que cazan otros submarinos, reúnen información y protegen a buques clave. Se llaman nucleares porque usan un reactor para moverse durante largos periodos bajo el agua, no porque su armamento principal sea nuclear.

Según la información oficial del Gobierno británico, la clase Astute está diseñada como una flota de siete submarinos. Estas unidades llevan torpedos Spearfish, pueden lanzar misiles Tomahawk y usan sensores avanzados para detectar amenazas bajo el mar. En la práctica, son como los ojos y los oídos de la Royal Navy en aguas profundas.

Por qué importa tanto

La parte más sensible está en la protección de los submarinos Vanguard. Esos sí forman la base marítima de la disuasión nuclear británica, es decir, la capacidad de responder a una amenaza extrema. Si los Astute no están disponibles, esa escolta submarina se complica.

También hay otro frente menos visible, pero muy real. Bajo el mar pasan cables de internet, conexiones de energía y tuberías que sostienen parte de la vida diaria. Antiguos mandos navales han advertido de que una flota de ataque parada reduce la capacidad británica para vigilar esas rutas, aunque la OTAN puede aportar medios aliados mientras duren las reparaciones.

El taller no da abasto

Un submarino nuclear no entra al taller como quien deja el coche para cambiar una rueda. Necesita diques especializados, personal con formación muy concreta y revisiones lentas, porque cualquier fallo puede tener consecuencias enormes. Ahí está buena parte del atasco.

La Royal Navy lanzó en enero de 2026 un plan para acelerar el mantenimiento submarino. El primer lord del Mar, general Sir Gwyn Jenkins, admitió que el ritmo de mantenimiento debía mejorar «drásticamente» y que se iban a sumar talleres temporales en la base de Clyde. Suena práctico, pero también deja claro que el problema venía de lejos.

Críticas en Londres

Lord West, antiguo jefe de la Marina británica y exministro de seguridad laborista, calificó la situación de «inaceptable» y «muy preocupante». Su argumento es directo. Sin submarinos de ataque disponibles, Reino Unido pierde una pieza clave para proteger su disuasión nuclear y para enviar señales claras a posibles adversarios.

El excomandante de submarinos Ryan Ramsey también ha hablado de una llamada de atención seria. Según su análisis, la Royal Navy puede cubrir parte del hueco con fragatas, aviones de patrulla marítima y apoyo aliado, pero eso no sustituye del todo a un submarino de ataque. Bajo el agua, la discreción importa. Mucho.

El plan de defensa llega tarde

El debate no se limita a los submarinos. El Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico advirtió el 7 de junio de 2026 de que el retraso del Plan de Inversión en Defensa ha dañado la credibilidad del Ministerio de Defensa ante aliados e industria. También señaló que esa demora dificulta modernizar las Fuerzas Armadas y reforzar la disuasión.

El Gobierno británico ya había anunciado una gran apuesta a largo plazo con hasta doce nuevos submarinos SSN AUKUS, desarrollados junto a Estados Unidos y Australia. Pero ese proyecto mira a finales de la década de 2030. Para la crisis actual, el problema es más simple y más urgente. Hay que reparar, mantener y devolver buques al mar.

Una semana de presión

La crisis submarina se suma a otro aviso para la Royal Navy. El portaaviones HMS Prince of Wales sufrió un «problema técnico menor» durante una escala en Stavanger, Noruega, aunque el Ministerio de Defensa dijo que esperaba que volviera a navegar en los días siguientes. Puede ser una avería pequeña, pero llega en mal momento.

La pregunta de fondo es incómoda. ¿Puede Reino Unido sostener ambiciones globales con una flota tan exigente y una infraestructura de mantenimiento tan ajustada? Por ahora, la respuesta dependerá menos de grandes discursos y más de diques, ingenieros, piezas y tiempo.

La información oficial de base sobre los submarinos Astute, la clase Vanguard y los planes de inversión naval se ha publicado en GOV.UK.



