En un intento por no quedarse atrás en la carrera de la IA y después del fracaso de las gafas, Apple ya está trabajando en el anillo inteligente

Apple podría estar preparando un nuevo dispositivo para llevar puesto, pero esta vez no iría en la muñeca ni en los oídos. Según una filtración publicada en X, la compañía habría empezado a desarrollar internamente un anillo inteligente, una categoría que Apple nunca ha presentado de forma oficial.

De momento, conviene pisar el freno. No hay anuncio de Apple, no hay ficha técnica, no hay fecha y tampoco imágenes del producto. Lo único que hay sobre la mesa es un rumor que apunta a un posible iRing, un nombre que encajaría con la familia del iPhone o el iPad, pero que todavía no está confirmado.

Qué se ha filtrado

La filtración señala que Apple estaría trabajando en un anillo inteligente pensado para competir con dispositivos de salud y bienestar que ya existen. El mensaje original fue breve, casi de esos que en internet hacen más ruido por lo que no dicen que por lo que dicen.

Ese supuesto iRing sería un wearable, es decir, un aparato que se lleva encima y recoge datos del usuario durante el día. En la práctica, podría medir señales corporales sin necesidad de llevar una pantalla en la muñeca, aunque sus funciones reales siguen siendo desconocidas.

Por qué un anillo

Un anillo inteligente tiene una ventaja muy sencilla de entender. Es pequeño, discreto y puede resultar más cómodo para dormir que un reloj. Para muchas personas, acostarse con un smartwatch no es lo más agradable del mundo.

Ahí entra el interés de este formato. Los anillos inteligentes suelen centrarse en sueño, recuperación, frecuencia cardiaca, actividad y otros datos de bienestar. No buscan sustituir a un móvil ni mostrar notificaciones cada minuto, sino funcionar como un sensor silencioso.

Apple ya tiene una base clara

Apple lleva años construyendo su estrategia de salud alrededor del iPhone, el Apple Watch y la app Salud. La propia Apple explica que esta app permite reunir datos del iPhone, el iPad, el Apple Watch y otros dispositivos compatibles en un mismo lugar.

Por eso, un anillo tendría sentido dentro del ecosistema de la compañía. No tendría que empezar desde cero. Podría conectarse con Salud, complementar al Apple Watch y recoger datos en momentos en los que el reloj no se lleva puesto.

La competencia ya existe

Apple no llegaría a un mercado vacío. Samsung ya vende el Galaxy Ring, un anillo de titanio centrado en seguimiento de salud, sueño y consejos personalizados con Galaxy AI, con una batería anunciada de hasta siete días.

Oura también acaba de reforzar su posición con el Oura Ring 5, presentado en mayo de 2026 como un modelo más pequeño que el Ring 4 y centrado en datos personales de salud. Ultrahuman, por su parte, ofrece el Ring Air, que se presenta como un anillo compacto para sueño, movimiento y recuperación, sin cuota mensual para acceder a los datos.

La posible ventaja de Apple

La gran baza de Apple no sería solo el hardware. Al final del día, su fuerza suele estar en cómo junta piezas que ya forman parte de la vida diaria de millones de usuarios. iPhone, Apple Watch, AirPods y app Salud ya funcionan como una especie de red personal.

Un anillo podría añadir una capa más a esa red. Por ejemplo, podría registrar datos por la noche mientras el Apple Watch se carga. También podría servir para quienes quieren información de salud básica, pero no desean llevar un reloj con pantalla todo el día.

Lo que aún no se sabe

La lista de dudas es larga. No se sabe si el supuesto iRing tendría sensores de salud avanzados, gestos para controlar otros dispositivos, pagos sin contacto o funciones ligadas a inteligencia artificial. Tampoco se sabe si Apple lo vendería como producto independiente o como complemento del Apple Watch.

También falta una pregunta clave. ¿Está el proyecto cerca de convertirse en un producto real o es solo una prueba interna más? Apple explora muchas ideas que nunca llegan a las tiendas, así que el simple desarrollo interno no garantiza un lanzamiento.

Prudencia hasta que Apple hable

El rumor encaja con una tendencia clara del mercado, donde los dispositivos de salud cada vez son más pequeños y menos invasivos. Pero encajar no significa confirmar. Por ahora, la información depende de una única filtración y no de un comunicado oficial.

Si Apple termina lanzando un anillo inteligente, podría abrir una nueva etapa para sus wearables. Si no lo hace, el iRing quedará como otra idea atractiva dentro de la larga lista de productos que se rumorearon antes de existir. O antes de desaparecer.

La información principal se ha publicado en X y no cuenta por ahora con confirmación oficial de Apple.

La noticia principal ha sido publicada en 9to5Mac.



