20 años después de su retirada, EEUU abre la puerta al regreso del caza F-14 Tomcat aunque pide precaución extrema

El F-14 Tomcat, uno de los cazas más reconocibles de la aviación naval estadounidense, vuelve a estar en el centro de la conversación casi veinte años después de su retirada. No porque la Armada de Estados Unidos quiera devolverlo a sus portaaviones, sino porque el Congreso estudia una vía para salvar tres ejemplares que siguen almacenados en Arizona.

La propuesta se conoce como Ley Maverick y busca trasladar esos aviones al U.S. Space & Rocket Center, en Huntsville, Alabama. La posibilidad que más ruido ha generado es clara y muy visual. Uno de esos Tomcat podría volver a estar en condiciones de vuelo para exhibiciones aéreas, aunque el propio texto legal deja varias barreras por delante.

La Ley Maverick

El proyecto S. 4161 fue presentado en el Senado el 23 de marzo de 2026 por el senador Tim Sheehy, con Mark Kelly como copatrocinador. En la Cámara de Representantes, Abraham Hamadeh impulsó la versión paralela H.R. 8331, también centrada en la preservación de tres F-14 Tomcat.

El Senado aprobó la medida por consentimiento unánime el 28 de abril de 2026, y la Cámara la recibió el 4 de mayo. Eso no significa que ya sea ley. A fecha de 25 de mayo de 2026, el proyecto todavía necesitaba completar su recorrido legislativo antes de abrir la puerta real al traslado.

El texto identifica tres aeronaves concretas por sus matrículas militares, 164341, 164602 y 159437. La idea es que pasen de la Armada a la U.S. Space and Rocket Center Commission, sin coste para el Gobierno federal y mediante una donación condicionada.

Qué fue el Tomcat

El F-14 Tomcat fue un caza supersónico, bimotor y de dos plazas diseñado para la Armada de Estados Unidos. Su rasgo más famoso eran las alas de geometría variable, que podían abrirse o cerrarse en vuelo según la velocidad y la misión, algo así como ajustar la postura del avión al momento.

El U.S. Space & Rocket Center lo describe como un avión preparado para atacar y destruir aeronaves enemigas de noche y con mal tiempo. También destaca su potente radar, capaz de seguir varios objetivos a la vez, una pieza clave en su papel como defensor de flotas en plena Guerra Fría.

No era solo una máquina de combate. Para mucha gente, el Tomcat es también una imagen cultural ligada a Top Gun, al cine de los años ochenta y a la época de los grandes cazas embarcados. Ahí está parte del tirón de esta ley. Nostalgia, sí, pero también patrimonio técnico.

No vuelve al combate

La parte importante, y a veces menos llamativa, es que la Ley Maverick no pretende reactivar el F-14 como arma. El texto exige que los aviones no tengan capacidad para lanzar munición ni recuperar sus funciones originales de combate.

La propuesta permitiría restaurarlos y operarlos para exhibiciones públicas, festivales aéreos y actos conmemorativos, siempre bajo condiciones fijadas por la Armada. En la práctica, eso significa que el regreso al cielo sería más parecido a ver un coche clásico en una concentración que a recuperar un vehículo de guerra para uso real.

También hay un motivo de seguridad nacional detrás de tantas cautelas. La oficina de Hamadeh afirma que la ley crea una excepción estrecha a las restricciones posteriores a la retirada del F-14, sin reabrir transferencias al extranjero ni devolver capacidad militar a los aparatos.

El papel de Huntsville

Huntsville no es un destino elegido al azar. El U.S. Space & Rocket Center ya cuenta con un F-14A, el 160661, vinculado a unidades de la Armada como VF-51 y VF-124, además de su participación en un programa de la NASA para mejorar maniobras del Tomcat.

Los tres aviones de la Ley Maverick llegarían desde el entorno del 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group, conocido como AMARG, en la base Davis-Monthan de Arizona. Ese lugar es el gran almacén de aeronaves retiradas del Pentágono, con miles de aviones y motores preservados en un clima seco que ayuda a frenar la corrosión.

Pero el famoso «boneyard» no es una varita mágica. AMARG puede preservar, recuperar piezas y devolver ciertos aviones al servicio, pero cada caso depende del estado de la célula, de los repuestos y del dinero disponible. Y aquí empieza lo difícil.

Las incógnitas

La propia Ley Maverick deja claro que la Armada no tendría que reparar ni modificar los aviones antes de entregarlos. También limita el apoyo posterior a manuales y piezas sobrantes que ya existan en el inventario, sin compras nuevas para el museo.

Todos los costes de traslado, mantenimiento y operación recaerían en la comisión del museo. Además, si se incumplen las condiciones, la propiedad de los aviones volvería al Gobierno de Estados Unidos. Es decir, el permiso viene con cuerda corta.

¿Puede un F-14 volver a rugir sobre un festival aéreo estadounidense? La ley abre esa posibilidad, pero no la convierte en realidad inmediata. Por ahora, el Tomcat está más cerca de salvarse del olvido que de despegar de nuevo.

El texto oficial de la Ley Maverick se ha publicado en el U.S. Government Publishing Office.



