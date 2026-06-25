Pocos lo saben pero esta es la verdadera diferencia entre OLED, QLED y Mini Led y así te afecta según el televisor que quieras

Publicado el: 25 de junio de 2026 a las 18:46

Comprar un televisor en 2026 puede parecer una pequeña prueba de paciencia. En la misma estantería aparecen OLED, QLED, Mini LED, Neo QLED, LED y otras etiquetas que prometen negros perfectos, mucho brillo y colores de cine.

La clave no está en el nombre comercial, sino en cómo se ilumina la pantalla. En la práctica, OLED suele ganar cuando buscas contraste y películas a oscuras, QLED destaca en salones luminosos y Mini LED intenta colocarse en medio con más brillo y mejor control de las sombras.

La luz manda

Un televisor no solo «muestra» una imagen. También tiene que crear luz y decidir qué partes deben brillar más o menos en cada escena, como cuando una linterna aparece en una habitación oscura.

En los televisores OLED, cada píxel emite su propia luz y puede apagarse de forma individual. LG Display describe esta tecnología como una pantalla autoiluminada, lo que ayuda a conseguir negros muy profundos y un contraste alto sin depender de una luz trasera.

Eso explica por qué OLED suele gustar tanto para ver películas por la noche. Si una zona de la imagen debe ser negra, esos puntos se apagan. Así de simple.

Qué es OLED

OLED significa que la pantalla usa materiales orgánicos que emiten luz cuando reciben electricidad. Dicho sin bata de laboratorio, cada punto de la imagen funciona casi como una bombillita diminuta que se controla por separado.

La ventaja se nota sobre todo en escenas oscuras. No aparece tanta luz escapándose alrededor de objetos brillantes, algo que puede molestar cuando ves una nave espacial, una vela o unos subtítulos blancos sobre fondo negro.

Pero OLED no es perfecto. Sony advierte en su documentación oficial que las pantallas OLED pueden sufrir retención permanente de imagen si muestran durante mucho tiempo el mismo logo, marcador o menú fijo.

Qué es QLED

QLED es otra historia. Samsung explica que sus televisores QLED usan una retroiluminación LED que pasa por una capa de puntos cuánticos, unas partículas muy pequeñas que ayudan a mejorar el color y el brillo.

Aquí los píxeles no se apagan uno a uno como en OLED. La imagen sigue dependiendo de una luz trasera, así que el negro no suele ser tan puro, pero a cambio puede haber mucho brillo, algo muy útil si tienes ventanales o ves la tele durante el día.

Por eso QLED suele encajar bien con deportes, programas, noticias y videojuegos en habitaciones claras. También reduce la preocupación por el quemado de pantalla frente a OLED, aunque cada modelo concreto puede comportarse de manera distinta.

Qué es Mini LED

Mini LED no es una pantalla totalmente nueva, sino una mejora de los televisores LCD con luz trasera. En lugar de usar menos luces grandes, emplea muchas luces pequeñas repartidas por zonas.

Sony señala que sus sistemas Mini LED controlan miles de LED diminutos con algoritmos de atenuación local. TCL también destaca que las zonas de iluminación y el brillo máximo son dos factores clave para valorar la calidad de imagen en Mini LED.

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La idea es sencilla. Cuantas más zonas pueda controlar el televisor, mejor puede oscurecer una parte de la pantalla sin apagarlo todo. No llega al control píxel a píxel de OLED, pero puede acercarse bastante en muchos usos reales.

El problema del blooming

El blooming es ese halo claro que a veces rodea un objeto brillante sobre un fondo oscuro. No siempre se ve, pero cuando aparece puede sacarte un poco de la película.

Este efecto ocurre porque en QLED y Mini LED la luz viene desde detrás del panel. Aunque el televisor apague o baje una zona, esa zona puede iluminar más píxeles de los necesarios.

Los mejores Mini LED reducen mucho ese problema con más zonas y mejor procesamiento. Pero no conviene fiarse solo de la etiqueta, porque dos televisores Mini LED pueden rendir de forma muy distinta aunque parezcan primos hermanos en la caja.

Cómo elegir sin liarte

Si ves mucho cine por la noche, OLED sigue siendo la opción más redonda para contraste, negros profundos y una imagen con mucha precisión. Es el televisor que más se parece a apagar la luz de una habitación cuando la escena lo pide.

Si tu salón es luminoso, hay reflejos o sueles ver deportes durante el día, QLED puede ser más práctico. Brilla más, aguanta mejor los contenidos con logotipos fijos y normalmente da menos miedo para usos largos y variados.

Mini LED encaja cuando quieres un equilibrio. Ofrece mucho brillo, mejor contraste que un LED básico y precios que, por lo general, pueden ser más razonables que los OLED más avanzados.

Más allá del nombre

La tecnología de pantalla importa, pero no lo es todo. También cuentan el procesador de imagen, el sistema operativo, los puertos para consolas, el tratamiento antirreflejos y la calidad real del panel.

El HDR también puede cambiar mucho la experiencia. UHD Alliance lo explica como una tecnología pensada para mostrar mejor la diferencia entre zonas claras y oscuras, con colores más precisos cuando el televisor tiene suficiente capacidad para hacerlo.

Al final del día, la pregunta buena no es «cuál es el mejor televisor», sino «cuál encaja con mi casa». Para una habitación oscura, OLED. Para un salón con mucha luz, QLED. Para quien quiere un punto medio potente, Mini LED.

El material oficial de referencia se ha publicado en las páginas técnicas Samsung.



