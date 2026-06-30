Nadie podía creérselo, pero es real: crear el videojuego más esperado del año ha costado más que construir el Burj Khalifa

Una comparación viral en redes sociales ha situado a Grand Theft Auto VI en un enfrentamiento contra el edificio más alto del mundo, concretamente basándose en sus presupuestos.

El Burj Khalifa, en Dubái, costó alrededor de 1.500 millones de dólares y requirió seis años de construcción hasta su inauguración en 2010. Es una de las mayores obras de ingeniería moderna y sigue siendo el edificio más alto del planeta con 828 metros.

En el otro lado de la comparación aparece GTA VI, el próximo gran lanzamiento de Rockstar Games, que, según estimaciones, podría haber alcanzado un presupuesto de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, sumando desarrollo y parte del marketing global. En su cifra más alta, el videojuego superaría incluso el coste del icónico rascacielos.

A pesar del impacto de estas comparaciones, es importante señalar que no existe una cifra oficial del coste de desarrollo de GTA VI. Rockstar Games no ha revelado públicamente el presupuesto del proyecto, y las cantidades que circulan proceden de estimaciones de analistas del sector, filtraciones parciales y cálculos basados en el tamaño del estudio y la duración del desarrollo.

Estas especulaciones se han intensificado desde la filtración masiva de material del juego en 2022, que permitió conocer algunos detalles del proyecto en desarrollo, aunque sin aportar información económica concreta.

El juego más esperado

GTA VI no es un videojuego cualquiera. Es el resultado de años de trabajo de múltiples estudios de Rockstar repartidos por distintos países, con miles de desarrolladores implicados en áreas como diseño de mundo abierto, inteligencia artificial, animaciones, narrativa y captura de movimiento.

El juego se desarrollará en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, y promete uno de los mundos abiertos más grandes y detallados jamás creados en la industria del videojuego, volviendo a una de las ubicaciones más icónicas de la historia de GTA, Vice City, una ciudad inspirada en Miami.

Todo ello contribuye a entender por qué su coste estimado se ha disparado hasta niveles comparables con megaproyectos de ingeniería o producciones cinematográficas de Hollywood.