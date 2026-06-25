Rockstar confirma lo que los jugadores de GTA temían: así será la edición física del juego

La noticia que muchos fans de Grand Theft Auto llevaban tiempo temiendo ya es oficial. Rockstar Games ha confirmado que la edición física de GTA 6 no incluirá ningún disco en su interior. En su lugar, los jugadores encontrarán únicamente un código de descarga que permitirá instalar el juego de forma digital en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La decisión supone un cambio histórico para una de las sagas más importantes de la industria del videojuego. Desde los primeros GTA hasta entregas como GTA V o Red Dead Redemption 2, Rockstar siempre había apostado por lanzamientos físicos tradicionales. Con GTA VI, sin embargo, la compañía da un paso que muchos consideran el inicio del fin definitivo del formato físico tal y como lo conocemos.

Rockstar ha explicado que los jugadores que adquieran la versión física recibirán una caja con el código necesario para descargar el juego completo. El formato es conocido en la industria como Code in a Box (CIAB), una práctica cada vez más habitual, pero que nunca había sido utilizada en un lanzamiento tan importante.

Además, la compañía ha confirmado que estas ediciones estarán disponibles desde el 12 de noviembre de 2026 para facilitar la precarga del título antes de su lanzamiento oficial, fijado para el 19 de noviembre. Las reservas comenzaron este 25 de junio.

La compañía no ha ofrecido una explicación detallada, pero puede ser por diversos motivos. El primero sería evitar filtraciones antes del lanzamiento. GTA VI es probablemente el videojuego más esperado de la década y cualquier copia física distribuida con antelación podría provocar spoilers o filtraciones masivas.

El segundo motivo estaría relacionado con el enorme tamaño del juego. La magnitud técnica de GTA VI podría hacer que, incluso con disco, gran parte de los datos tuvieran que descargarse igualmente desde internet, reduciendo la utilidad real del soporte físico.

El precio del GTA VI

Rockstar ha confirmado que GTA VI tendrá un precio de 79,99 dólares en su edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition, poniendo fin a meses de rumores que apuntaban a que el juego podría superar ampliamente la barrera de los 100 euros en su versión básica. La compañía apuesta así por una subida respecto al estándar de 69,99 dólares que había dominado el mercado AAA durante los últimos años, aunque finalmente se sitúa por debajo de algunas previsiones más pesimistas.

En España y otros mercados europeos todavía existe cierta disparidad en las conversiones publicadas por distintos medios, pero todo apunta a que el juego se moverá entre los 79,99 y 89,99 euros para la edición estándar, mientras que la versión Ultimate podría situarse entre 99,99 y 109,99 euros, dependiendo del territorio y de la política de precios aplicada por distribuidores y plataformas. Además del juego base, la edición Ultimate incluirá contenido exclusivo para la historia y el mundo de GTA VI, mientras que las reservas de ambas versiones recibirán bonificaciones como el pack Vintage Vice City y otras recompensas digitales.