Xbox confirma que va a romper la Gamescom 2026 con ‘Gears of War: E-Day’: «Manteneos atentos para más»

Xbox ya ha comenzado a calentar motores para la Gamescom 2026 y todo apunta a que volverá a ser uno de los grandes protagonistas de la feria de videojuegos más importante de Europa. La compañía de Microsoft ha confirmado oficialmente su presencia en el evento que se celebrará en Colonia (Alemania) del 26 al 30 de agosto y ha adelantado que Gears of War: E-Day será uno de los grandes reclamos de su stand.

A través de sus canales oficiales, Xbox ha anunciado que los asistentes podrán jugar por primera vez una demo de la campaña del esperado título desarrollado por The Coalition, una de las producciones más ambiciosas de la marca para este año. La compañía también ha dejado claro que este será solo el principio de lo que tiene preparado para la feria, acompañando el anuncio con un mensaje que ha disparado las expectativas de los jugadores: «Manteneos atentos para más», han asegurado a través de su perfil de X.

La confirmación convierte a Gears of War: E-Day en el principal atractivo del catálogo de Xbox para la Gamescom 2026. Se trata de la precuela de la saga protagonizada por Marcus Fenix y Dom Santiago, que llevará a los jugadores hasta el Día de la Emergencia (Emergence Day), el momento en el que la Horda Locust salió a la superficie y cambió para siempre el destino del planeta Sera.

XBOX + @gamescom + FanFest… see you there💚 Be among the first to play what’s next – including the Gears of War: E-Day campaign. Stay tuned for more 👀#XBOXgamescom pic.twitter.com/7fRYL0lk40 — XBOX (@XBOX) June 17, 2026

Mucho más que ‘Gears of War’

Aunque el nuevo Gears of War será la estrella del evento, Xbox ha adelantado que su presencia en la Gamescom no se limitará a un único juego. La compañía ha confirmado que llevará «sus próximos lanzamientos», aunque por el momento no ha querido desvelar qué otros títulos formarán parte de la exhibición.

Otra de las grandes noticias para la comunidad es el regreso del Xbox FanFest, el evento dedicado a los aficionados de la marca que volverá a celebrarse coincidiendo con la Gamescom. Aunque todavía no se han dado a conocer todos los detalles, la compañía ha confirmado que organizará actividades especiales para los seguidores de Xbox, con demostraciones, encuentros con desarrolladores, regalos y experiencias exclusivas.

El FanFest se ha convertido en una tradición para Xbox durante las grandes ferias internacionales y suele ofrecer acceso prioritario a determinadas actividades, además de sesiones especiales para probar algunos de los títulos más importantes del catálogo.