Rockstar confirma el futuro de GTA VI: esta es la fecha definitiva para su lanzamiento

Después de varios retrasos en su calendario, Take-Two y Rockstar Games, han reafirmado este miércoles ante inversores que Grand Theft Auto VI (GTA VI) se lanzará el 19 de noviembre de 2026 para consolas de nueva generación (PlayStation 5 y Xbox Series X/S). La compañía asegura que no hay planes de nuevos retrasos en este momento y que su nivel de confianza en cumplir la fecha es «el más alto posible».

Este anuncio despeja muchas dudas que habían surgido entre los aficionados debido a los cambios anteriores en la fecha: el juego estuvo inicialmente previsto para finales de 2025, luego se movió a mayo de 2026, y actualmente apunta al noviembre de ese mismo año.

Take-Two también ha aprovechado la confirmación del lanzamiento para elevar sus previsiones financieras. La empresa ha aumentado su estimación de ingresos (bookings) para su año fiscal 2026, señalando que GTA VI será un motor clave de ventas y contribuirá a un aumento de las reservas netas esperadas para el año fiscal 2027. Como resultado de estas expectativas, las acciones de la compañía subieron en los mercados tras el anuncio.

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, ha sido especialmente enfático en varias reuniones con inversores, ya que ha afirmado que la compañía confía plenamente en cumplir con la fecha del 19 de noviembre de 2026, describiendo esa confianza como «la más alta posible» dado el estado del desarrollo.

Además, ha desmentido los rumores recientes sobre un posible retraso del lanzamiento físico del juego, confirmando que habrá copias físicas disponibles desde el mismo día del lanzamiento y que no habrá un periodo exclusivo digital intencionado.

También menciona que la campaña de marketing del juego comenzará en verano de 2026, con nuevos tráilers y anuncios diseñados para aumentar la expectación de cara al lanzamiento.

GTA VI es uno de los videojuegos más esperados de la década y su retraso ha tenido repercusiones en el mercado financiero y mediático. Cada anuncio de aplazamiento ha sido analizado con atención por la comunidad gamer y los medios especializados, que calculan el impacto en la reputación de Rockstar y Take‑Two. A pesar de los retrasos, el interés sigue siendo enorme, y la expectativa por descubrir detalles de la historia, personajes y ambientación de la nueva entrega mantiene la atención internacional sobre la saga.