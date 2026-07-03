Pérdidas de mil millones por absentismo laboral: ‘GTA VI’ desata la locura en EEUU y está a punto de llegar a España

El inminente lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) no sólo promete convertirse en el mayor acontecimiento de la industria del videojuego, sino también en un fenómeno con consecuencias económicas que trascienden el ámbito del entretenimiento.

Diversos analistas y economistas estiman que la llegada del nuevo título de Rockstar Games podría provocar un aumento sin precedentes del absentismo laboral, especialmente en Estados Unidos, con pérdidas de productividad valoradas en torno a los 1.000 millones de dólares (873.100 millones de euros) durante los primeros días tras su lanzamiento el próximo 19 de noviembre.

La previsión responde a la enorme expectación que rodea al videojuego, considerado como el lanzamiento de un videojuego «más importante de la última década». Tras más de 13 años desde la publicación de Grand Theft Auto V, millones de jugadores llevan años esperando una nueva entrega de una saga que ha batido prácticamente todos los récords de ventas de la industria, siendo el producto de entretenimiento más vendido de la historia.

Absentismo laboral

Las previsiones económicas apuntan a que millones de personas podrían solicitar vacaciones, o incluso ausentarse de sus puestos de trabajo para jugar durante las primeras horas tras el lanzamiento.

En otros casos, muchos empleados podrían teletrabajar con un rendimiento inferior al habitual o dedicar parte de su jornada laboral al videojuego, especialmente en aquellos empleos donde existe una mayor flexibilidad horaria.

Los economistas que han estudiado el fenómeno estiman que esta reducción temporal de la productividad podría traducirse en pérdidas cercanas a los 1.000 millones de dólares en Estados Unidos. No obstante, se trata de una proyección basada en modelos económicos y en el comportamiento observado durante grandes lanzamientos anteriores, por lo que no representa una cifra confirmada, sino una estimación del posible impacto.

La locura por ‘GTA VI’

Desde que Rockstar Games publicó el primer tráiler oficial de GTA VI, el interés por el título ha alcanzado cifras extraordinarias. El vídeo acumuló decenas de millones de reproducciones en apenas unas horas y cientos de millones en los meses posteriores, reflejando el enorme seguimiento que despierta la franquicia en todo el mundo.

La saga Grand Theft Auto es una de las más exitosas de la historia del entretenimiento digital. Grand Theft Auto V, lanzado en 2013, ha vendido más de 215 millones de copias y ha generado miles de millones de dólares en ingresos, convirtiéndose en uno de los productos culturales más rentables jamás creados.

Ese éxito explica por qué numerosos analistas consideran que GTA VI tendrá un impacto comparable al estreno de una gran superproducción cinematográfica o incluso a acontecimientos deportivos de alcance mundial.