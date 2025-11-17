La película de Zelda presenta sus dos primeras imágenes oficiales: es el casting perfecto del videojuego

Nintendo está teniendo unas semanas muy cinematográficas. Primero, la semana pasada presentó el primer tráiler oficial de Super Mario Galaxy y ahora, el sello nipón de videojuegos acaba de compartir vía redes sociales, las primeras instantáneas de la adaptación real de la película The Legend of Zelda: una versión live action que con tres imágenes, acaba de demostrar una selección de casting perfecta. Pero ahí no queda el especial mimo del diseño de producción del proyecto dirigido por Wes Ball. Pues, la predilección por entornos naturales para la mayoría de los escenarios está otorgando grandes esperanzas y expectativas a unos fans que veían con ojos escépticos la idea de trasladar el imaginario fantástico de la propiedad de Shigeru Miyamoto al terreno de la acción real.

Programada para llegar a los cines de 2027, la película de Zelda es uno de los proyectos más ambiciosos del subgénero de las cintas sobre videojuegos y la única que va soltando píldoras de información sobre el desarrollo del rodaje, incluyendo dichas imágenes que tanto gustan a los acólitos del que es uno de los juegos más legendarios de la historia de la industria de las consolas. Porque para dicho año, solo el filme de Ball comparte novedades con la audiencia. Programadas también para ese año, ni Call of Duty, ni Sonic 4, ni Just Cause, ni el salto a la gran pantalla de Death Stranding han tenido a bien compartir actualizaciones tan estimulantes para los jugadores/futuros espectadores.

La película de Zelda presenta sus primeras imágenes

Gracias a las cuenta oficial de X, Nintendo nos ha compartido hace escasas horas tres acercamientos a los personajes de Link y de la princesa Zelda. Una en la que apreciamos su vestimenta y dos primeros planos del guerrero y la sacerdotisa que otorga su nombre a la IP del sello.

This is Miyamoto. Filming is underway for the live-action film of The Legend of Zelda in a lush, natural setting, with Bo Bragason-san who will play Zelda and Benjamin Evan Ainsworth-san who will play Link (1/2). pic.twitter.com/fbadNgaDqY — 任天堂株式会社 (@Nintendo) November 17, 2025

Zelda es encarnada por Bo Bragason, a la que hemos visto recientemente en la miniserie Rey y Conquistador, mientras que Link cae del lado de Benjamin Evan Ainsworth. Intérprete que ha aparecido en La maldición de Bly Manor, el live action de Pinocho y Juega o muere. Para ambos, la producción marcará un antes y un después en sus futuras carreras.

El mensaje de Nintendo en la aplicación contenía un post con las imágenes y un texto que decía lo siguiente:

«Soy Miyamoto. Hemos comenzado el rodaje a gran escala de la película de acción real ‘La leyenda de Zelda’ en un hermoso entorno natural, con Bo Bragason como Zelda y Benjamin Evan Ainsworth como Link. El rodaje avanza sin problemas, así que esperamos que continúen apoyándonos. El estreno en cines está previsto para el 7 de mayo de 2027. Les pedimos un poco más de paciencia».

«Un mundo que la gente quiera visitar»

Hace más de un año, Ball explicó que el máximo reto con la película era el de crear un mundo que la gente «quiera visitar». Vista lo ambiciosa que se prevé la película de Zelda, esas primeras imágenes ya apuntan a esas declaraciones, mediante un paisaje naturalista que nos recuerda a producciones otrora como la trilogía de El señor de los Anillos.