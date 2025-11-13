Tráiler de ‘Super Mario Galaxy’: el diminuto héroe de Nintendo salta al espacio

El 2025 nos ha seguido demostrando cómo, el mundo de los videojuegos y el cine viven en una especie de idilio incondicional. Ahí están los 957 millones de dólares recaudados por Una película de Minecraft o la prolongación exitosa de algunas series del impacto de Fallout o The Last of Us en el streaming. Pero ahora, el riesgo y la apuesta será todavía mayor con la futura ronda de secuelas venideras de la mano de la que será la segunda parte más relevante del formato: Universal Pictures y Nintendo ya han compartido el primer tráiler de Super Mario Galaxy.

Hace algunas horas en el Nintendo Direct, la compañía nipona lanzó el adelanto de la cinta que llevará por título Super Mario Galaxy: La película. Una continuación directa del filme que en 2023, logró ser la segunda cinta más taquillera del año con 1.360 millones de dólares en el box office internacional, sólo por detrás del fenómeno Barbie. Aquella adaptación nació de la colaboración de la marca de consolas con el estudio Illumination (responsables de la saga Gru: Mi villano favorito) y Universal y, en esta ocasión, este tándem creativo volverá a unir fuerzas para afrontar el reto de abandonar el Reino Champiñón y formar equipo con Rosalina y los alienígenas Luma para derrotar-una vez más-a Bowser.

En su momento, el videojuego Super Mario Galaxy fue un éxito rotundo, recibiendo la aclamación unánime de la crítica y vendiendo más de 12 millones de copias en todo el mundo. De forma recurrente, esta historia suele aparecer en las listas de los mejores videojuegos de la historia.

Tráiler de ‘Super Mario Galaxy’

Como ya ocurrió con la antecesora, el largometraje adaptará libremente el juego homónimo, introduciendo por el camino a nuevos personajes. En su versión original, la cinta recuperará a la mayor parte de las voces que dieron vida a los queridos roles del mundo del carismático fontanero italiano. Chris Pratt volverá a ser Mario, Anya Taylor-Joy interpretará a Peach, Charlie Day será Luigi, Jack Black encarnará al villano Bowser y Keegan-Michael Key asumirá nuevamente el rol de Toad. Se desconoce si Seth Rogen recuperará el papel de Donkey Kong, pues hasta donde sabemos, no parece que el simio vaya a tener un espacio en esta secuela y sí un futuro título aparte en el que pueda ser el absoluto protagonista. Entre las nuevas caras de la trama, encontramos a Brie Larson (Capitana Marvel), quien dará vida a Rosalina, mientras que Ben Safdie (Oppenheimer) será Bowser Jr.

La galaxia aguarda. Ya está aquí el tráiler oficial de Super Mario Galaxy La Película. Abril de 2026 — Solo en cines. pic.twitter.com/4FOFAErZd9 — Nintendo España (@NintendoES) November 12, 2025

El breve adelanto nos muestra el cautiverio en miniatura de Bowser, custodiado en una especie de maqueta de su castillo diabólico por Mario y Luigi y cómo su hijo, intentará liberarlo en algún momento. Escenas de acción, desiertos, neones, el espacio y muchas luces vibrantes…el material promocional nos presenta una colorida expansión más ambiciosa que la primera parte, apuntando a todo un universo de nuevas películas, series y spin-offs.

La dirección de nuevo, correrá a cargo de Aaron Horvath y Michael Jelenic.

¿Cuándo llegará a los cines?

Super Mario Galaxy: La película se proyectará en cines el próximo 1 de abril de 2026. Un año en el que dicha producción deberá competir con otras adaptaciones del mundo de los videojuegos como Resident Evil, Street Fighter y Mortal Kombat II, entre otros.